Čaj i zdravlje: Crni štiti pluća, a đumbir pomaže kod glavobolje

Čajevi blagotvorno djeluju na zdravlje, pa je tako menta spas od nadutosti, hibiskus borac protiv visokog tlaka, a čaj od koprive pomoć kod peludnih alergija

<p>U jeku prehlada čaj je nezaobilazni lijek u liječenju nadraženog grla. Čajevi od metvice, matičnjaka i majčine dušice idealni su zimski napici jer jačaju otpornost tijela na prehlade i viroze. Preporučuje ih se piti svaki dan kao preventiva od bolesti, a u slučaju prehlade najbolje je posegnuti za čajem od lipe. Ovaj čaj ublažava kašalj, potiče znojenje i povećava otpornosti prema infekcijama. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako ojačati imunitet</strong></p><h2>Bijeli čaj ubrzava metabolizam</h2><p>Bijeli čaj bogat je moćnim antioksidansima, polifenolima koji pospješuju čišćenje jetre od toksina. On ubrzava rad metabolizma i pospješuje mršavljenje. Također, sadrži antioksidans ECGC koji sprječava stvaranje novih masnih stanica. </p><h2>Zeleni čaj štiti od demencije</h2><p>Zeleni čaj slično kao bijeli ubrzava topljenje masti, ubrzava metabolizam i pospješuje rad jetre. On regulira razinu šećera u krvi čime potiče osjećaj sitosti, a snižava i kolesterol. Osim toga njegove aktivne supstance polifenoli održavaju zdravlje moždanih stanica. Preporučuje ga se piti svaki dan jer je dobra prevencija od demencije i Alzheimerove bolesti. </p><h2>Crni čaj čuva zdravlje pluća</h2><p>Osim što se smatra borcem protiv lošeg zadaha, crni čaj čuva zdravlje pluća. Upravo se zbog toga posebno preporučuje pušačima. Također pomaže u regulaciji šećera u krvi čime smanjuje rizika od nakupljanja sala, piše <a href="http://www.webmd.com/diet/tea-types-and-their-health-benefits?page=2" rel="" title="">WebMD</a>. </p><h2>Čaj od mente ublažava nadutost</h2><p>Slično kao čaj od koprive i breze, metvica djeluje kao diuretik i koristi se kao pomoć kod zatvora. Čaj od mente povećava mobilnost probavnog trakta i olakšava probavljanje hrane, a ublažava i grčeve te nadutost. </p><h2>Čaj od hibiskusa snižava krvni tlak</h2><p>Ovaj je čaj borac protiv visokog tlaka. Studije su potvrdile da redovito pijenje dvije do tri šalice čaja na dan snižava tlak i jednako je učinkovito kao lijekovi za visoki tlak. Osim toga, čaj od hibiskusa štiti tijelo od slobodnih radikala, kroničnih oboljenja, dijabetesa i srčanih problema. </p><h2>Čaj od đumbira protiv glavobolje i mučnine</h2><p>Osim što ublažava upalne procese u tijelu, čaj od đumbira regulira apetit i smanjuje nadutost. Stoga se preporučuje kod mučnina i menstrualnih bolova. Odličan je izbor kod glavobolja.</p><h2>Čaj od koprive protiv alergija</h2><p>Ovaj čaj pomaže u čišćenju krvi od toksina i pospješuje rad jetre. Koristi se u liječenju kožnih bolesti, ali i u ublažavanju peludnih alergija. On djeluje poput antihistamina i ublažava simptome peludne groznice kao što su kašalj, sekret iz nosa i svrbež očiju. </p>