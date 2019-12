Čaša tople vode pomaže kod probave, mršavljenja i prehlade

Još su drevni Kinezi znali da čaša tople vode kojom započnete dan može imati brojne dobrobiti za organizam. No imajte na umu da ne smije biti prevruća, jer temperatura iznad 50 stupnjeva Celzijevih može rezultirati opekotinama u ustima i grlu, piše Reader's Digest.

Navode kako postoje brojne koristi od konzumacije tople vode, a ovo su samo neki od njih.

Foto: Dreamstime

1. Pomaže kod mršavljenja

Iako zbog tople vode nećete izgubiti kilograme, ona može pomoći u tom procesu. Nutricionistica Cara Walsh tvrdi da čaša tople vode s limunom potiče metabolizam, a zbog toga će tijelo tijekom dana potrošiti više kalorija.

- Ispijanje tople vode dodatno čisti probavni sustav i sprječava nadutost te će pomoći izlučivanju viška tekućine u tijelu - dodala je.

2. Čisti sinuse

Čaša tople vode može pomoći kod simptoma infekcije gornjeg dišnog sustava.

- Kod ljudi sa začepljenim nosom može pomoći u čišćenju i otvaranju dišnih puteva, a toplina će brže pročistiti sluz. Temperatura tekućine koju pijemo može utjecati i na simptome prehlade - kazao je dr. Nesochi Okeke-Igbokwe.

Foto: Dreamstime

3. Pomaže zubima

Stomatologinja Sanda Moldovan ističe kako je topla voda bolji izbor za zdravlje zuba i protetiku.

- Neke bijele plombe zbog hladne vode mogu se stisnuti i na taj način odvojiti od zuba - kazala je. Upozorava da pripazite da voda nije prevruća jer može oštetiti caklinu, a preporuka je piti vodu sobne temperature.

4. Odlična za probavu

Topla voda proširuje krvne žile i stimulira protok krvi prema crijevima, pa na taj način pomaže probavi.

- Ako popijete čašu tople vode na prazan želudac, ona će odmah pojuriti prema crijevima gdje je i najpotrebnija - ističe kardiologinja dr. Luiza Petre. Dodaje kako za razliku od hladne, topla voda brže hidrira. U kombinaciji s hranom brže otapa masti koje su zbog toga lakše probavljive.

5. Čisti toksine

Toplina vode podiže toplinu tijela uzrokujući znojenje, a kroz znoj izlučujemo štetne spojeve iz tijela.

- Ako toplu vodu pijete svaki dan i dodate joj malo limuna, pomoći će uspostaviti ravnotežu kiseline koju unosimo hranom. Ako niste ljubitelj limuna, pokušajte piti zeleni čaj koji smanjuje broj slobodnih radikala u tijelu - preporučila je dr. Petre.

6. Smanjuje bolove

Mišići će se grčiti ako pijete hladnu vodu, no topla voda potiče protok krvi prema tkivima i omogućuje opuštanje mišića.

- To pomaže kod svih vrsta bolova, od menstrualnih grčeva do bolova u zglobovima. Dodatno, ako popijete toplu vodu prije odlaska u krevet, brže ćete zaspati i osjećat ćete sitost dulje, pa se nećete noću buditi radi hrane, a probudit ćete se osvježeni - poručila je dr. Petre.

Foto: Dreamstime

7. Poboljšava cirkulaciju

Kao što topla kupka može pomoći boljoj cirkulaciji, isti učinak ima i konzumacija tople vode. To znači da će vam krvni tlak biti niži i time ćete umanjiti rizik od nastanka kardiovaskularnih bolesti.

8. Olakšava zatvor

Zbog nedostatka vode u tijelu smanjuje se aktivnost crijeva i to vodi do zatvora. No ako svaki dan popijete čašu tople vode na tašte, to će potaknuti aktivnost crijeva i smanjiti rizik od zatvora.

- Povišene temperature stimuliraju crijevnu peristaltiku i pomažu crijevnu aktivnost - kaže dr. Petre.

9. Za bolje raspoloženje

Foto: Dreamstime

Studija Sveučilišta Colorado pokazala je da su ljudi koji su kratko u rukama držali šalicu tople kave u odnosu na one koji su držali ledene napitke ljude gledali s manje predrasuda i općenito su bili velikodušniji i brižniji. U drugom dijelu studije ispitanici su držali tople, odnosno hladne jastučiće. Oni s toplim jastučićima su radije birali dar za prijatelja nego za sebe. Prema tome, ako pijete toplu vodu, čašu držite u rukama što je dulje moguće.

