Četiri krvna testa koje bi svi stariji od 40 trebali napraviti

Ako ste među onima koji žele živjeti do 100. godine, briga o tijelu u srednjim godinama je ključna. Iako su neki znakovi starenja potpuno normalni, oko 40. godine tijelo počinje prolaziti kroz značajne promjene koje mogu otkriti kako starimo i što bi moglo postati problem u budućnosti.

Dr. Eggitt ističe da su krvni testovi jedan od najboljih načina praćenja stanja vašeg tijela. Evo četiri ključna testa koje bi osobe iznad 40. trebale napraviti:

1. Praćenje masnoća i kolesterola u krvi

Većina nas zna da postoji “dobar” kolesterol (HDL), koji pomaže ukloniti “loš” LDL kolesterol iz tijela. Previsoka razina LDL kolesterola može dovesti do nakupljanja plaka na stijenkama krvnih žila, što povećava rizik od visokog krvnog tlaka, bolesti srca i moždanog udara.

Kako starimo, tijelo prirodno gubi sposobnost uklanjanja štetnog kolesterola, zbog čega je praćenje razine lipida posebno važno nakon 40. godine. Lipidni profil mjeri količinu kolesterola i triglicerida u krvi, a nepravilnosti mogu biti povezane s dijabetesom, pretilošću i čak nekim vrstama raka.

Uravnotežena prehrana, redovita tjelovježba i smanjenje unosa alkohola mogu značajno pomoći u održavanju zdravih razina kolesterola, iako će nekima biti potrebni i lijekovi.

2. Provjera funkcije bubrega

Bubrezi uklanjaju otpad iz tijela, pomažu u proizvodnji crvenih krvnih stanica te održavaju ravnotežu vode, soli i minerala u krvi. Ako bubrezi ne funkcioniraju optimalno, razina kreatinina u krvi raste, što može ukazivati na kroničnu bolest bubrega.

Najveći problem je što kronična bolest bubrega često nema simptome dok bubrezi gotovo ne otkažu, što znači da mnogi ljudi žive s problemom, a da toga nisu svjesni. Redovito praćenje funkcije bubrega može pomoći u ranom otkrivanju problema i smanjiti rizik od srčanih bolesti i moždanog udara.

3. Praćenje šećera u krvi - HbA1c test

Visoka razina šećera u krvi sve je veći zdravstveni rizik. HbA1c test mjeri količinu glikoliziranog hemoglobina u krvi, pokazatelj koliko je šećer u krvi vezan za crvene krvne stanice.

Povišeni rezultati HbA1c mogu ukazivati na rizik od dijabetesa i komplikacija poput oštećenja živaca, problema sa vidom ili čak životno opasnih stanja poput dijabetičke ketoacidoze. Pravilna prehrana, redovita tjelovježba i održavanje zdrave tjelesne težine mogu značajno pomoći u kontroliranju šećera u krvi.

4. Praćenje krvnog tlaka

Iako tehnički nije krvni test, praćenje krvnog tlaka ključni je pokazatelj zdravlja. U Velikoj Britaniji oko 14 milijuna ljudi živi s visokim krvnim tlakom, a kod polovice slučajeva stanje nije kontrolirano, što povećava rizik od srčanih bolesti, moždanog udara, bolesti bubrega i ranije smrti.

Visoki krvni tlak često nema simptome, stoga ga je jedini način otkriti redovitim mjerenjem. Srećom, hipertenzija se često može kontrolirati zdravim načinom života, gubitkom viška kilograma, pravilnom prehranom, redovitom tjelovježbom i smanjenjem unosa alkohola i kofeina.

Nakon 40. godine tijelo prolazi kroz brojne promjene koje mogu utjecati na dugoročno zdravlje. Redoviti krvni testovi i praćenje krvnog tlaka omogućuju rano otkrivanje potencijalnih problema i pomažu u održavanju vitalnosti, energije i zdravlja u srednjim i kasnijim godinama.