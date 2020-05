Četiri odlična načina za pečeni krumpir u kori: S mesom ili bez

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Pregorjeli ste na poslu? To nije samo stvar uma, već okolnosti

Sva su četiri recepta jednostavna i za svaki treba krumpir izdubiti nakon što se ispeče (u kori!) u pećnici i napuniti ga sa smjesom, samo odlučite kakvo vam je punjenje najprimamljivije. Dobar tek!

POGLEDAJTE VIDEO SA SVA ČETIRI RECEPTA:

Pečeni krumpir sa sirom i slaninom

Sastojci (za tri osobe):

3 krumpira srednje veličine

2 žlice maslinovog ulja

2 žličice soli

1 šalica nasjeckanog cheddar sira, plus malo sira za preljev

1 luk nasjeckan na sitno

¾ šalice slanine, nasjeckane

½ šalice kiselog vrhnja, plus malo za preljev

1 žlica maslaca

¼ šalice mlijeka

1 žličica papra

Luk, za posluživanje



Zagrijte pećnicu na 180 ° C a na lim za pečenje stavite krumpir i posolite ga. Pecite jedan sat. Kad se ohladi, krumpir narežite okomito, izvadite mu unutrašnjost sa žlicom i stavite ga u zdjelu. U tu zdjelu s izdubljenim krumpirom dodajte sir, nasjeckani luk i pancetu, kiselo vrhnje, maslac, mlijeko i papar i dobro promiješajte.

Smjesu stavite izdubljene krumpire i pospite ih sa cheddar sirom i malo slanine.

Pecite još 15 minuta ili dok se sir ne rastopi. Poslužite toplo sa kiselim vrhnjem i vlascem.

Pečeni krumpir za doručak

Foto: BuzzFeed

SASTOJCI (za tri osobe):

3 krumpira

2 žlice maslinovog ulja

2 žličice soli

1 žlica maslaca

50 g cheddar sira

1 žlica slanine, narezane na kockice

3 jaja

2 žličice soli

1 žličica papra

1 žlica luka, nasjeckana

Zagrijte pećnicu na 180 ° C. Na lim za pečenje stavite krumpir i posolite. Pecite oko jedan sat. Ako radite sa više krumpira, peče se dodatnih 15 minuta po krumpiru. Kad se ohlade krumpire okomito prerežite i sa žlicom izvadite unutrašnjost. Unutar svakog izdubljenog krumpira rasporedite maslac. Dodajte sir, slaninu, po jedno jaje svakom krumpiru, sol i papar i vlasac na vrh.

Pecite 25 minuta, dok bjelanjak jaja ne proključa. Poslužite toplo s vlascem.

Pečeni krumpir sa sirom i brokulom

Foto: BuzzFeed

SASTOJCI (za tri osobe)

3 krumpira

2 žlice maslinovog ulja

2 žličice soli

10 dkg krem ​​sira

1 šalica cheddar sira

1/2 šalice nasjeckane brokule

2 žličice soli

1 žličica papra

¼ šalice mlijeka

Kiselo vrhnje, za posluživanje

Luk, za posluživanje



Zagrijte pećnicu na 180 ° C. Na lim za pečenje stavite krumpir i posolite Pecite oko jedan sat. Ako radite s više krumpira, pecite dodatnih 15 minuta po krumpiru. Kad se ohladi, krumpire okomito prerežite i sa žlicom izvadite unutrašnjost U zdjelu s izrezanim krumpirom dodajte krem ​​sir, cheddar sir, brokulu, sol, papar i mlijeko. Dobro promiješajte.

Smjesu s krumpirom vratite natrag u krumpir i na vrhu pospite s cheddar sirom.

Pecite 15 minuta ili dok se sir ne rastopi. Poslužite toplo sa kiselim vrhnjem i vlascem.

Ljuti pečeni 'tacos' krumpir

Foto: BuzzFeed

SASTOJCI (za tri osobe)

3 krumpira

2 žlice maslinovog ulja

2 žličice soli

½ kilograma mljevene govedine

1 žlica tacos začina

½ šalice crnog graha, ocijeđenog i ispranog

½ šalice rajčice, narezane na kockice

1 šalica cheddar sira, plus malo za preljev



Zagrijte pećnicu na 180 ° C. Na lim za pečenje stavite krumpir i posolite Pecite oko jedan sat. Pecite oko jedan sat. Ako radite s više krumpira, pecite dodatnih 15 minuta po krumpiru. U tavi na ugrijano ulje stavite mljevenu govedinu s malo ulja. Dodajte tacos začin, crni grah i rajčicu.

Nakon što se krumpir ohladi, okomito narežite, izvadite unutrašnjost žlicom i prebacite ga u zdjelu. Dodajte mljevenu govedinu i cheddar sir. Dobro promiješajte. Smjesu pospite s cheddar sirom i pecite 15 minuta ili dok se sir ne rastopi.

Poslužite toplo uz guacamole umak.

