Chill&Grill užario atmosferu na Bundeku, evo što donosi danas

Jučer je na zagrebačkom Bundeku počeo treći Chill&Grill, veliki festival klope, cuge i mjuze. Odvest će vas na nezaboravno street food putovanje u kojemu možete okusiti interkontinentalne kuhinje i probati jela koja se na žaru peku u Aziji, Chill&Grill 3.0 NEW EXPERIENCE trajat će sve do 3. svibnja, punih sedam dana, svaki dan od 12 do 24 sata.

Počeli smo gastro putovanje u Sjevernoj Americi

Jučer su na meniju bili specijaliteti Sjeverne Amerike, koji su dodatno začinili super atmosferu. Festival je otvoren slasnim mesnim okruglicama u Zvijezdinu Servisu za sendviče. Pripremale su ih foodblogerice Ena Kokanović s bloga Foodgasm by Ena i Željka Sivar s bloga Sweety and Spicy.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Tajna dobrog sendviča je u mesu – mora biti juneće. Okruglice se posluže u zapečenom bagetu premazanom Zvijezda chilli majonezom, s mozzarellom i šalšom. One daju sendviču štih Sjeverne Amerike, kao i sir - što je više sira, to je više Sjeverna Amerika - zaključile su blogerice. Cooking show održao je i chef Marko Palfi. Pripremao je dimljeni juneći brisket, koji je u Teksasu najpoznatije jelo s roštilja.

POGLEDAJTE VIDEO

- Juneći brisket naručite kod mesara i podijelite ga na pola da bude manji. Stavite ga u otopinu vode i soli. Na količinu vode koja je potrebna da se prekrije meso treba staviti pet posto soli i dva i pol posto šećera. Treba tako stajati 48 sati - otkrio je Palfi.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dodao je da se meso prvo ispeče u pećnici, a zatim premaže BBQ umakom. Zapeče se na roštilju da se karamelizira. Servirao ga je sa salatom od kuhanoga krumpira, hrena i svježeg proljetnog bilja. Gloria Berger pripremila je prvi hrvatski influencerski burger s pljeskavicom, zelenom salatom, prženim lukom, šampinjonima, ajvarom i hambi umakom.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

POGLEDAJTE VIDEO

A danas su na meniju delicije Južne Amerike. Možete isprobati specijalitete iz čak 13 restorana, među kojima je i naš New Experience restoran. Očekuje vas mnogo fine hrane, pića, glazbe i chillanja, kao i cooking showovi. Izađite iz kuće, posjetite nas na Bundeku i uživo pratite demonstracije vrhunskih chefova.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Na Chill&Grill navečer stižu i neke od najvećih zvijezda domaće glazbene scene. Odlična će mjuza svirati cijeli dan, a navečer vas očekuju besplatni koncerti. Zabavljat će vas Kojoti, Nipplepeople, Soulfingers i Let 3. Raspored održavanja koncerata pratite na Facebooku i službenoj stranici www.chillgrill.hr. Organizatori festivala su 24sata i gastro.hr.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL/Dreamstime

DANAS NE PROPUSTITE...

Najbolji blogeri peku Chimichurri odrezak

Danas od 12 do 12:45 ne propustite Cooking show Gastrolovaca, najboljih hrvatskih blogera. Pripremat će fantastičan odrezak s chimichurri umakom i pečenim batatom. Sutra u 16:10 cooking show by Pevec vodi Michelinov chef Marin Rendić, a pripremat će mediteranska jela pomoću grilla. U 15 sati Zvijezdin Servis za sendviče sprema piletinu u pivu.

Chef Zoran Delić sprema dječja jela

Kids table by Podravka danas od 13:10 do 13:55 donosi omiljena dječja jela. Podravkin chef Zoran Delić danas će pripremati južnoameričke obroke poput salate s kvinojom, piletinom, ananasom i grilanom bananom, koji će oduševiti najmlađe. Sutra ne propustite “after work finger food” i ideje za party chefa Delića.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Južnoamerički wrap u New Experienceu...

Danas vas u Chill&Grill pop-up restoranu New Experience očekuje južnoamerička fajita gallina (tortilja s piletinom i povrćem začinjena južnoameričkim začinima) i Chimichurri sendvič s lungićem. Sutra kušajte jela Središnje Europe, currywurst - kobasice s curry umakom i krumpirićima, popularan berlinski street food, ili marinirani carski kotlet u pecivu.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Još 12 restorana sprema iznenađenja

Još 12 vrhunskih restorana peče grill za desetke tisuća posjetitelja. Neki su se dokazali i prošle godine, poput Pod zidom Bistro & Wine Bara, restorana Kitchen & Grill Plac, Submarinea... Kuća dobre hrane nudi grčku pljeskavicu sa sirom, Cheese bar koristi atraktivnu talijansku megatavu za tjesteninu... Tu su i osvježavajuća pića, hladna piva i super kokteli.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

U Eko zoni danas od 16:10 do 16:55 možete provozati automobil Mitsubishi Outlander Plug in Hybrid i upoznati Urban E projekt elektromobilnosti Petrola i Grada Zagreba, koji će na taj način u okviru projekta zajednički postaviti prvu javnu mrežu punionica na području Zagreba, što će omogućiti razvoj inovativnih usluga prijevoza putnika baziranih na elektromobilnosti, kao što su e-car sharing, e-taxi, e-logistika i sl.

POGLEDAJTE VIDEO

Opustite se u zonama za uživanje

Chill zona je ove godine još veća, ugodnija, s više sadržaja, idealna za izležavanje, ispijanje kave, slaganje kulise za Insta story... U večernjim satima tamo se možete opustiti i isprobati ponudu koktela, poslušati neki od top bendova, uživati u najboljem društvu. Dok vi chillate, vaši najmlađi mogu uživati u sigurnoj Kids zoni, bogatoj raznim programima, radionicama, igračkama i nagradnim igrama, a sve uz stručne voditelje. Svaki dan mališane će razveseliti Pevec radionice.

POGLEDAJTE VIDEO

Svaki dan mališane će razveseliti Pevec radionice. Od 12 do 14 ili od 16 do 18 mogu se okušati u ulozi malih vrtlara, a od 14 do 16 u likovnoj radionici. Od 18 do 19 sati očekuje ih sportska radionica - pikado, kuglanje, hulahup, taktila kutija, povlačenje konopca i puno zabave. U Pevec vrtnoj zoni s atraktivnim okomitim vrtovima možete se fotkati, otkriti koji ste tip grill majstora te osvojiti roštilj iz snova. Također, ove godine uveli smo novost u obliku Eko zone, namijenjene onima koji na Bundek dođu biciklom, rolama, koturaljkama, skejtovima, romobilima ili pješice.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Podravka, kao glavni partner Chill&Grilla, donosi sasvim novo iskustvo uživanja u hrani. Uz plaćanje Mastercard® i Maestro® karticama ostvarit ćete 10% popusta na svu hranu i piće.

U Pevec vrtnoj zoni s atraktivnim vertikalnim vrtovima, saznajte koji ste tip grill majstora i osvojite nagrade. Službeni dobavljač festivala, Mesna industrija Ravlić, osigurava vrhunsko domaće svježe meso za svjetske specijalitete.

Kisko predstavlja najfinije salate iz cijelog svijeta, a ”Jack’s wings&things” restoran fantastične okuse koje još niste probali. Petrol će vas upoznati s projektom elektromobilnosti kroz URBAN E projekt - prvom javnom mrežom električnih punionica u Zagrebu, a Mitsubishi s novim Outlander Plug in Hybridom.

Tu su i "Servis za sendviče" Zvijezda majoneze, American Donut i Pekar pekarski proizvodi, kraljevsko bavarsko pivo Kaltenberg i zagrebački craft Medvedgrad. Za čiste i blistave roštilje Chill&Grilla zaslužan je Permetal.