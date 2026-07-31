Cijeli život krivo jedete sladoled iz kutije - evo kako je ispravno

Sladoled iz kutije mnogima je omiljeno osvježenje tijekom vrućih dana, no stručnjaci tvrde da ga većina ljudi jede na pogrešan način. Umjesto da odmah krenete prema sredini, savjetuju da ga jedete od rubova prema unutrašnjosti kako bi se spriječilo ponovno zamrzavanje otopljenog sladoleda.

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Pokretanje videa... 01:08 Sladoled od plastike | Video: 24sata/REUTERS

Roz Kaldor-Aroni, osnivačica australskog brenda sladoleda Elato, objasnila je da se ovom metodom sprječava stvaranje tvrdih i zrnatih kristala koji nastaju kada se otopljeni sladoled ponovno zamrzne.

- Jedite od vanjskog ruba prema sredini. Tako se sav otopljeni sladoled neće ponovno smrznuti i postati tvrd, objasnila je u videu.

Problem s ponovno zamrznutim sladoledom poznat je mnogim ljubiteljima ove poslastice. Kada se sladoled otopi, iz njega izlazi zrak, a voda pri ponovnom zamrzavanju stvara veće kristale leda, zbog čega tekstura postaje gruba i zrnata.

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Savjet je ponovno privukao pažnju na društvenim mrežama tijekom toplinskog vala u Velikoj Britaniji, no nije sve uvjerio. Neki korisnici smatraju da je jedenje od rubova „ispravan način“, dok drugi tvrde da jednostavno jedu sladoled u slojevima i čekaju da površina bude potpuno ravna prije nego što nastave dalje.

Jedna korisnica Facebooka, Kelley Priest iz Oxforda, podijelila je fotografiju kutije sladoleda nakon što ga je jela upravo na taj način. U sredini je ostala kugla sladoleda, a njezin sin ju je zbog te navike proglasio „psihopatom“.

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Prilikom proizvodnje sladoleda posebni strojevi ubacuju zrak u smjesu kako bi nastali sitni kristali leda i glatka tekstura. Zato je važno sladoled što prije vratiti u zamrzivač nakon kupnje, posebno jer se rubovi uz kutiju najbrže počinju topiti.

Iako neki stručnjaci zagovaraju ovu metodu, proizvođači sladoleda napominju da zapravo ne postoji pogrešan način jedenja. Preporučuju samo da sladoled nakon vađenja iz zamrzivača odstoji oko deset minuta te da se žlica prije posluživanja nakratko zagrije pod toplom vodom kako bi lakše klizila kroz njega.