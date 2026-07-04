Internet bruji o sladoledu protiv mamurluka, istina je drugačija

Opisi tvrde kako je u Nizozemskoj izumljen sladoled koji liječi glavobolju i mamurluk. Ideja o sladoledu koja spaja ugodno s korisnim zvuči gotovo kao genijalan poslovni potez. Godinama ova priča kruži internetom, skupljajući tisuće lajkova i komentara, no istina je daleko od revolucionarnog farmaceutskog proizvoda. Riječ je o jednoj lokalnoj karnevalskoj šali koja je, zahvaljujući snazi interneta, prerasla u globalni mit.

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VIDEO ‘Crna ovca’ ima sladoled s okusom gorgonzole: Probali smo ga! | Video: 24sata Video

Karnevalska šala iz malog nizozemskog grada

Sve je počelo u veljači 2016. godine u Oudenboschu, malenom nizozemskom gradu. Vlasnik lokalne slastičarnice Maddy's, Jan Nagelkerke, odlučio se našaliti uoči tradicionalnog petodnevnog karnevala, vremena opuštanja i zabave.

Njegova ideja bila je stvoriti nešto o čemu će ljudi pričati: sladoled koji "liječi" mamurluk. Uzeo je otprilike šest litara sladoledne baze, dodao joj sok od limuna kako bi prikrio gorak okus lijeka, te u smjesu umiješao dvadeset smrvljenih tableta paracetamola.

Rezultat je bio izložen u vitrini slastičarnice, a fotografija je brzo objavljena na njihovoj Facebook stranici uz jasan opis koji nije ostavljao mjesta sumnji. "Svjetska premijera!!! Sladoled s paracetamolom. Osvježavajuć je i pomaže kod mamurluka tijekom karnevala", stajalo je u objavi, nakon čega je uslijedila ključna rečenica: "(Nalazi se u izlogu, ali naravno da ovaj sladoled ne prodajemo. Samo vas želimo zagrijati za sljedećih pet dana karnevala! Sretno svima!)". Namjera je od početka bila isključivo humoristična. Sladoled nikada nije bio namijenjen prodaji, već je služio kao duhoviti izložak koji je trebao privući pažnju i nasmijati posjetitelje tijekom festivalskih dana.

Od izloga do brze intervencije vlasti

Iako je proizvod bio samo marketinški trik, reakcije na društvenim mrežama potaknule su vlasnika na oprez. Jan Nagelkerke počeo je razmišljati o legalnosti svog postupka te se samoinicijativno obratio nadležnim tijelima za savjet. Njegove sumnje su se potvrdile. Nizozemska agencija za sigurnost hrane i potrošačkih proizvoda (NVWA) jasno je priopćila da je prodaja hrane koja sadrži aktivne farmaceutske sastojke strogo zabranjena bez posebnih dozvola.

- Paracetamol je lijek, a ne prehrambeni proizvod. Apsolutno ga je zabranjeno miješati sa sladoledom. Za lijekove vrijede stroga pravila - poručio je glasnogovornik agencije Benno Bruggink, za nizozemske medije.

Prema propisima, takav bi se proizvod, ovisno o dozi paracetamola, tretirao ili kao lijek, za što je potrebna farmaceutska autorizacija, ili kao "nova hrana", za čije je stavljanje na tržište potrebno odobrenje Europske komisije. Miješanje lijekova s hranom nosi ozbiljne rizike, od nemogućnosti kontrole doziranja do opasnosti od slučajnog predoziranja, posebice kod djece. Nakon konzultacija, kontroverzni sladoled odmah je uklonjen iz izloga. Što se tiče okusa, probali su ga samo oni koji su ga i napravili. Sam Nagelkerke kasnije je priznao kako to definitivno nije bio jedan od njegovih boljih proizvoda te je ostatak smjese bacio.

Priča je trebala završiti te 2016. godine, no fotografija je nastavila živjeti vlastitim životom na internetu. Pojavila se ponovno 2018., zatim opet nekoliko godina kasnije, a i danas redovito postaje viralna na društvenim mrežama. Svaki put je predstavljena kao nova, stvarna vijest, bez konteksta da je riječ o šali staroj gotovo desetljeće. Dio privlačnosti leži u apsurdnosti same ideje. Spoj lijeka za glavobolju i omiljene slastice djeluje istovremeno smiješno i gotovo pa zamislivo, što je savršen recept za internetski viral.



