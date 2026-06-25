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25 super recepata za domaće sladolede: Od čokolade, voća...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 8 min
25 super recepata za domaće sladolede: Od čokolade, voća...
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Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Osim što je dobrog okusa, sladoled je mnogima omiljeno osvježenje za vrućih ljetnih dana. Pripremite vlastite sladolede i sami birajte sastojke koje volite

Admiral

Na štapiću, u kornetu, kutiji... volimo ga u svim oblicima i okusima, a ako ste i vi sladoledoljubac onda će vas razveseliti činjenica da se baš danas obilježava svjetski dan mnogima omiljene ljetne slastice - sladoleda. 

Osim što je fin, uvijek nas dobro osvježi za vrućih ljetnih dana. Iako se najčešće jedu kupovni sladoledi, danas se možete iskušati u pripremanju vlastitog. Možete ga raditi od voća, jogurta, čaja, čokolade, lješnjaka pa čak i omiljenog pića. Donosimo vam 25 recepata za domaće sladolede koji će nestati dok kažete 'liz'.

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specijal beba prvi put probala sladoled i oduševila se

1. Sladoled od voćnog jogurta

Ovaj sladoled ne može biti jednostavniji za napraviti, a djeca ga obožavaju. Uzmite voćni jogurt i ulijte ga u plastične kalupe za pripremu sladoleda na štapiću. Ostavite preko noći u dubokom zamrzavanju. I sladoled je spreman.

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2. Od voćnog soka

Priprema ovog sladoleda, također, ne može biti brža i jednostavnija. U kalupe ulijte bilo kakav voćni sok i zaledite. Dobit ćete osvježavajuću slasticu savršenu za ove vruće ljetne dane.

3. Klasični sladoled od čokolade

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Sastojci: 2 jaja i 2 žumanjka, 10 dag šećera u prahu, 25 dag čokolade za kuhanje, 6 dl slatkog vrhnja

Priprema: Izmiksajte jaja, žumanjke i šećer pa dodajte čokoladu i pola slatkog vrhnja koje ste prethodno otopili na pari. Smjesu zgusnite na pari. Izmiksajte ostatak vrhnja pa umiješajte u ohlađenu čokoladnu smjesu. Stavite u posudice pa u duboko zamrzavanje.

4. Klasični sladoled od vanilije

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Sastojci: 2 jaja, 60 g šećera u prahu, 3 dl slatkog vrhnja, 2 žličice ekstrakta vanilije

Priprema: Izmiksajte bjelanjke pa postupno dodajte šećer. Posebno istucite slatko vrhnje, a posebno žumanjke i ekstrakt vanilije. Umiješajte tučeno vrhnje u smjesu od bjelanjaka i šećera pa dodajte smjesu žumanjaka i vanilije. Stavite u duboko zamrzavanje.

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5. Sladoled od malina i borovnica

Sastojci: 1/2 mahune vanilije, 200 ml mlijeka, 150 g malina, 150 g borovnica, 2 žumanjka, 1 vanilin šećer, 60 g šećera, 200 g jogurta, 200 ml slatkog vrhnja 

Priprema: Mahunu vanilije prorežite, ostružite sjemenke pa oboje dodajte u mlijeko i zajedno zakuhajte. Ostavite da se ohladi pa izvadite mahunu. Bobice operite i izblendajte. Istucite žumanjke sa šećerom i vanilin šećerom na pari pa umiješajte mlijeko, jogurt i izmiksane bobice te ostavite da se malo ohladi. Umiješajte tučeno slatko vrhnje, napunite posudu za zamrzavanje i zamrznite. Poslužite ukrašeno bobicama. 

6. Ledeni užitak od dinje

Sastojci: 3 šalice sjeckane dinje, 1/2 žlice limunova soka, 1/2 šalice grčkog jogurta, 1/2 žlice meda

Priprema: Sjeckanu dinju i limunov sok stavite u blender te ga uključite dok smjesa ne postane glatka. Zatim dodajte jogurt i med pa uključite blender dok se sastojci ne stope. Smjesu prelijte u kalup za sladoled, ali ostavite malo mjesta na vrhu jer će se sladoled povećati zamrzavanjem. Nakon sat vremena stavite štapiće, a zatim zamrzavajte još barem tri sata.

7. Kremasti sladoled od banane

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Sastojci: 4 šalice vrhnja za šlag, 1/2 šalice šećera, sol, 4 jaja, 4 šalice tučenog vrhnja, limenka nezaslađenog kondenziranog mlijeka, žlica ekstrakta vanilije, 2 šalice pirea od banana

Priprema: U tavi zagrijte vrhnje za šlag pa dodajte šećer i malo soli te miješajte dok se ne otope. U zdjeli lagano istucite jaja, dodajte malo vruće smjese pa ih vratite u tavu uz neprestano miješanje. Kuhajte i miješajte na laganoj vatri dok smjesa ne obloži stražnju stranu metalne žlice. Maknite s vatre, tavu stavite u zdjelu napunjenu ledenom vodom i miješajte dvije minute. Umiješajte tučeno vrhnje, mlijeko i ekstrakt vanilije. Stavite plastičnu foliju na kremu pa stavite u hladnjak na nekoliko sati ili preko noći. Umiješajte zgnječene banane. Sve stavite u hladnjak na dva sata pa premjestite u posudu za zamrzavanje i zamrznite na dva-četiri sata.

8. Sladoled od bobičastog voća

Sastojci: 375 g bobičastog voća po želji (borovnice, maline, kupine...), jaje, 175 ml čvrstog jogurta, 125 ml crnog vina, 2 i pol želatine u prahu, borovnice za ukras, 4 žlice šećera u prahu

Priprema: Bobičasto voće stavite u blender i izradite glatki pire. Protisnite kroz sito u zdjelu. Razbijte jaje i razdvojite bjelanjak od žumanjka u dvije posude. Umiješajte šećer, žumanjak i jogurt u voćni pire, a bjelanjak ostavite sa strane. Ulijte vino u vatrostalnu posudu i stavite na vodenu paru. Posipajte želatinu po površini vina i ostavite neka odstoji 5 minuta dok ne omekša. Rastopite želatinu na pari. Ulijte smjesu u voćni pire uz stalno miješanje. Prebacite smjesu u posudu otpornu na niske temperature i zamrzavajte oko 2 sata ili dok se ne pretvori u vodenastu kašu. Istucite bjelanjak u čvrsti snijeg. Izvadite smjesu s voćem iz zamrzivača i pažljivo umiješajte snijeg. Izlijte u čaše, nabodite drvene štapiće i vratite u zamrzivač dok se ne učvrsti. 

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9. Zamrznuti jogurt s borovnicama

Sastojci: 2 šalice borovnica, 2 šalice soka od borovnica, 4 žlice šećera u prahu, 3 žlice likera od borovnice, 4 žlice jogurta, 4 žlice limetina soka, prstohvat soli 

Priprema: Pomiješajte borovnice, sok i šećer, pa kuhajte dok ne zavrije. Smanjite temperaturu i ostavite neka ključa na laganoj vatri 2 minute. Maknite s vatre i ostavite neka se hladi na sobnoj temperaturi. Ulijte smjesu u blender, dodajte liker, jogurt, limetin sok i sol, pa izmiksajte dok ne dobijete glatku smjesu. Ulijte u kalupe za sladolede na štapiću i zamrznite. 

10. Voćni vodeni sladoled

Sastojci 5 jagoda, marelica, nektarina, kivi, šaka borovnica, limun, žlica meda, šalica vode

Priprema:Ocijedite limunov sok i pomiješajte s medom, pa kad se otopi ulijte vodu. Voće ogulite i izrežite na ploške, slažite ih u slojevima u kalupe, zalijte limunadom i stavite u zamrzivač na najmanje dva sata.

11. Sladoled od manga i kokosa

Sastojci pola manga, pola banane, 2 dl soka od banane ili ananasa, 3-4 žlice ruma s okusom kokosa (pina colada), 2 žlice soka limete, prstohvat soli 

Priprema:Pomiješajte komade oguljenog voća u blenderu sa sokom, solju, rumom i limetinim sokom. Mješavinu izlijte u kalupe za sladolede i stavite u zamrzivač. Nakon što se počne zaleđivati, nakon dvadesetak minuta, utisnite drvene štapiće i vratite u zamrzivač dok se skroz ne zalede.

12. Mojito s lubenicom na štapiću

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Sastojci 150 g šećera, 3 dl vode, 600 g lubenice, 40 ml bijelog ruma, aroma mente, 30 ml soka od limete

Priprema: Pripremite šećerni sirup od vode i šećera. Kuhajte oko pet minuta, pa ostavite neka se ohladi. Lubenicu izblendajte i pomiješajte sa šećernim sirupom i istom količinom hladne vode. Umiješajte rum, sok limete i aromu mente. Izlijte u kalupe za ledenice i zamrznite.

13. Voćni sladoled u duginim bojama

Sastojci: 3 jagode, marelica, nektarina, kivi, šaka borovnica, 6 zrna ljubičastoga grožđa, limun, 1-2 žlice meda ili sirupa od agave, šalica vode

Priprema: Napravite limunadu s medom i vodom. Ostalo voće narežite. U kalupe slažite slojeve voća, zalijte limunadom i stavite u zamrzivač na najmanje dva sata.

14. Sok od jagode i grožđa na štapiću

Sastojci: 3 i 1/2 šalice limunade pomiješane sa sokom jagode ili grožđa (tek toliko da poružičasti), 2 žlice limetina soka, prstohvat soli 

Priprema: Sastojke umutite u posudi dok se ne prožmu. Potom smjesu rasporedite u deset kalupića ili manjih čaša te umetnite štapiće. Stavite u zamrzivač najmanje pet sati prije posluživanja.

15. Limunsko osvježenje

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Sastojci: 1/2 šalice limunova soka, limunova korica, 200 g šećera, 250 ml mlijeka, 250 ml vrhnja za šlag

Priprema: U blenderu izmiksajte limunovu koricu i šećer pa smjesu prebacite u posudu te u nju umiješajte mlijeko i limunov sok. U drugoj posudi istucite vrhnje za šlag mikserom dok se ne stvrdne pa ga uz miješanje prebacite u posudu sa smjesom od limuna. Miješajte dok se šlag ne stopi sa smjesom. Smjesu ulijte u manju posudu posudu za zamrzavanje te ju prekrijte aluminijskom folijom. Smjesu zamrzavajte tri sata ili dok ne postane čvrsta. Preostalu limunovu koru prerežite na pola pa u njoj poslužite sladoled. 

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16. Ružičasta limunada s votkom

Sastojci: 3,5 šalice limunade (za ružičastu boju dodajte malo soka bilo kojeg crvenog voća), 1/4 šalice votke, 2 žlice likera od naranče, 2 žlice limetina soka, prstohvat soli

Priprema: Ružičastu limunadu možete napraviti i tako da običnoj limunadi dodate malo sirupa grenadina. Zatim u velikoj staklenoj posudi pjenjačom izmiješajte i umutite sve sastojke. Ulijte mješavinu u kalupe za sladoled i stavite u zamrzivač. Nakon 20-ak minuta umetnite štapiće te vratite u zamrzivač.

17. Piña colada na štapiću

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Sastojci: 2 šalice kriški ananasa, šalica soka od ananasa, 1/4 šalice svijetlog ruma ili ruma s okusom kokosa, 2 žlice limetina soka, prstohvat soli

Priprema: Pomiješajte sastojke u blenderu dok ne dobijete glatku smjesu, koju potom prelijte u veliku čašu za mjerenje te ravnomjerno rasporedite u kalupe. Zamrznite na 20-ak minuta pa umetnite štapiće. Hladite nekoliko sati.

18. Sladoled s likerom od borovnice

Sastojci: 2 šalice borovnica, 2 šalice soka od borovnica, 4-5 žlica šećera u prahu, 4 žlice likera od borovnice, po 4 žlice jogurta i soka od limete, prstohvat soli

Priprema: Pomiješajte borovnice, sok i šećer te zagrijavajte do vrenja. Smanjite temperaturu te ostavite da lagano kuha dvije minute, dok se bobice ne razdijele. Maknite s vatre i ostavite da se ohladi na sobnu temperaturu. Ulijte smjesu u blender te dodajte liker, jogurt, sok od limete i sol pa miješajte dok smjesa ne postane glatka. Ulijte u kalupe i zamrznite.

19. Muškat s bobičastim voćem

Dreamstime
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Muškat je obično sladak, pa može podnijeti dodavanje kiselkastog voća, no možete dodati i malo meda ako želite slađi okus. Probajte se poigrati sa zamrzavanjem u fazama, kako biste dobili prugasto osvježenje. 

Sastojci:  Dvije i pol šalice muškata, šalica borovnica, šalica kupina, žlica meda, sok od 1/4 limuna

Priprema: Pomiješajte vino i med te dodajte sok od limuna. Ostavite borovnice da malo odstoje, pa polovicu borovnica zgnječite, da dobijete gusti sok. Isto napravite i s kupinama. U kalup za sladoled naizmjenice ulijevajte malo vina, pa stavite u ledenicu na hlađenje. Potom dodajte malo soka od borovica i nekoliko borovica, pa zaledite taj sloj. Ponovite s kupinama i zaledite do kraja.

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20. Vinski sladoled s dinjom

Sastojci:  čaša vode, šalica šećera, 4 grančice svježe metvice, štapići za sladoled, 1/2 dinja dinje, narezane na kockice, 3/4 šalice bijelog vina

Priprema: Napravite sirup od vode i šećera te metvice, uz kuhanje na laganoj vatri oko 10 minuta. Dok se hladi, kockice dinje i vino stavite u blender i smiksajte, pa dodajte ohlađeni sirup i kratko promiješajte. Prelijte u kalupe, dodajte štapić i ohladite. 

ZA LJUBITELJE BANANA:

Univerzalna priprema za zadnjih pet recepata, razlika je jedino u sastojcima: Prije početka pripreme banane narežite na kolutove i zamrznite pa ih izvadite pola sata prije miksanja s ostalim sastojcima (ovisno koji od prvih pet recepata odaberete). Miksanje traje sve dok ne dobijete finu kremu koju potom stavite u zamrzivač na 15-ak minuta.

21. S maslacem od kikirikija 

Sastojci: 2 zrele banane, žlica bademovog mlijeka, žličica ekstrakta od vanilije, 3 žlice kremastog maslaca od kikirikija

22. Dodatak bobičasto voće

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Sastojci: 2 zrele banane, žlica bademovog mlijeka, žličica ekstrakta od vanilije, pola šalice miješanog bobičastog voća, zamrznutog

23. Cimet i bundeva

Sastojci: 2 zrele banane, žlica bademovog mlijeka, žličica ekstrakta od vanilije, četvrtina šalice kaše od bundeve, pola žličice cimeta, žlica javorovog sirupa

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24. Orah

Sastojci: 2 zrele banane,  žlica bademovog mlijeka, žličica ekstrakta od vanilije, pola šalice oraha, žlica maslaca, žlica javorovog sirupa

25. Čoko namaz od lješnjaka 

Sastojci: 2 zrele banane,  žlica bademovog mlijeka, žličica ekstrakta od vanilije, 3 žlice čokoladnog lješnjak namaza

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