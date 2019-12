Čips ćete potrošiti sa sat i pol trčanja, čokoladu za 59 minuta

Dodatno, unijet će barem 200 kalorija manje na dan ako su svjesni kalorijske vrijednosti hrane koju jedu. Tvrde to britanski znanstvenici na Sveučilištu Loughborough, piše Daily Mail.

Proveli su studiju u kojoj su popularne čokoladice, napitke i čips označili kalorijskom vrijednošću te su istaknuli koliko je tjelovježbe potrebno da se ta energija sagori. Kalorijsku vrijednost u tim namirnicama povisuje količina šećera, a šećer zapravo djeluje na sve organe u tijelu.

Foto: Dreamstime

– Kad hrana uđe u tijelo, šećer je prvi koji će se iz probavnog sustava ubaciti u krvotok. Pretvara se u glukozu koja služi za energiju. Ako imamo dovoljno vlastitog inzulina, taj će se šećer sagorjeti u stanicama. No ako imamo inzulinsku rezistenciju ili manjak inzulina, višak šećera ostaje u stanicama i veže se za bjelančevine na opni stanice te ostaje u međustaničnoj tekućini. Višak se pretvara u masno tkivo koje se taloži u području trbuha, oštećuje krvne žile i sve sustave u našem organizmu - pojašnjava prim. dr. mr. sc. Manja Prašek, dr. med., predsjednica Zagrebačkog dijabetičkog društva.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Ako je šećer u krvi stalno na visokoj razini, uništava živčane završetke koji zbog toga postaju slabije osjetljivi i ne provode osjet boli i druge osjete. Stanice otporne na inzulin potiču gušteraču na pretjeranu proizvodnju inzulina, pa nastaje začarani krug u kojem proizvodnja nikad ne uspije dosegnuti zadovoljavajuću razinu. Time se iscrpljuje gušterača što vodi do njezina otkazivanja i pojave dijabetesa. Ističe kako se takve promjene mogu izbjeći smanjenim unosom hrane i redovitom tjelovježbom, pa stoga pozdravlja inicijativu koja bi vodila do posebnog načina označavanja namirnica.

– Kad bi ljudi bili svjesni koliko trebaju trčati ili hodati da sagore energiju iz jedne čokoladice ili gaziranog pića, sigurno bi odgovornije pristupali hrani i pazili bi što jedu, a time bi se sigurno smanjio broj metaboličkih poremećaja i bolesti koje proizlaze iz debljine, kazala je dr. Prašek.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Kako šećer utječe na organe:

GUŠTERAČA – tijelo stvara otpornost na vlastiti inzulin pa ga proizvodi sve više. Gušterača se iscrpljuje što vodi do njezina zatajenja

BUBREG – zbog oštećenja živčanih završetaka slabije filtrira kemijski otpad iz tijela kojeg bismo inače izbacili urinom, pa se on zadržava u organizmu. U krvi raste tvar kreatinin, a to vodi do zatajenja bubrega

SRCE – hrane ga sitne krvne žilice oko srca, no zbog oštećenja i stanjivanja više nisu u stanju dovesti dovoljno hrane u mišić pa srce dobiva manje kisika. Dodatno, ako se pojave ugrušci, oštećene žile će se začepiti i dolazi do infarkta.

Foto: Dreamstime

MOZAK – kao i kod srca, niz sitnih krvnih žila opskrbljuje organ hranom i kisikom. Kod stanjenja ili oštećenja krvnih žila može se javiti aneurizma, a ako ona pukne dolazi do krvarenja u mozgu. Dodatno, ugrušci mogu voditi do moždanog udara.

JETRA – zbog povećanog stvaranja glukoze na jetri se talože masne stanice i vode do tzv. Masne jetre. Jetra propada i gubi svoju funkciju.

OČI – tanke žilice u očima mogu pucati zbog oštećenja te krvariti, ili će ugrušci začepiti žilice vodeći do pucanja i znatnih oštećenja vida

Evo koliko kalorija i tjelovježbe treba za pojedine namirnice. Kalorijske vrijednosti se odnose na 100 grama ili 100 mililitara proizvoda:

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Veliki sladoled

Sadrži 1400 kalorija. Da biste to potrošili trebate hodati četiri sata i 40 minuta ili trčati dva sata i 20 minuta

Čips

Sadrži 894 kalorije. Za trošenje tolikih kalorija treba vam tri sata hodanja ili sat i pol trčanja.

Mliječna čokolada

Sadrži 588 kalorija. Za to vam treba nešto manje od dva sata hodanja ili 59 minuta trčanja.

Foto: Dreamstime

Gumeni bomboni

Sadrže 488 kalorija. Za potrošnju vam treba sat vremena i 37 minuta hodanja ili 48 minuta trčanja.

Gazirano piće

Sadrži 420 kalorija. Da ga potrošite trebali biste hodati sat i 15 minuta ili trčati 42 minute

Keksi s čokoladom

Sadrže 1245 kalorija. Za to ćete hodati četiri sata i osam minuta ili trčati dva sata i četiri minute

