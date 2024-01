Crna je danas sveprisutna, no nekada je bila nedostižna radi procesa bojenja i simbol luksuza

Crna je glavni element mnogih garderoba, a stručnjaci za stil često naglašavaju njezinu raznolikost u svim prigodama. Iako je nekad neprimjerena, crna je uglavnom i većinom prisutna u svim kulturama te joj se dive na svim stranama svijeta. U njoj se možemo osjećati moćno, ali i buntovno, ovisno o materijalu i formi. Ona je kao 'čisti' početak, na koji slažemo elemente po želji.

No to nije uvijek bilo tako, jer je do Srednjeg vijeka bila rijetkost, bilo je teško proizvesti nešto tako tamno i lijepo. Naime, procesi bojenja koji su omogućili proizvodnju dubokih, tamnih, upečatljivih nijansi crne još nisu bili razvijeni. Crna je bila i tema zakona o raskoši koji su je zabranjivali nižim slojevima društva.

Zato su je bogataši i obitelji plemićkog porijekla nosili u raznim prigodama, ona je dokazivala njihov status, baš kao i danas logomanija.

Priča o tome kako je crna odjeća zauzela posebno mjesto na današnjoj modnoj sceni zapravo je povezana s klasama u društvu.

Jer koliko je nekada bila rezervirana za bogate, toliko je danas svima dostupna, u raznim stilovima i trendovima. Nema više isključivo asocijaciju na luksuz, iako je naravno i dio skupih kolekcija.

Jedan od bitnih likova kojeg vežemo uz povijest crnog odijevanja je britanski socijalist iz 19. stoljeća, Beau Brummell, koji je nosio crnu 'uniformu' te izjavio sljedeće: "da bi netko bio uistinu elegantan, ne bi trebao biti primijećen". Nešto od toga razumijemo i danas, kad se uvučemo u crnu uistinu možemo biti decentni ako, naravno, isključimo šljokice i razne metalik teksture.

Početkom 20. stoljeća Coco Chanel primijenila je sličnu filozofiju na žensku garderobu, kad je osmislila malu crnu haljinu.

Vogue je 1926. objavio da je mala crna haljina 'Chanelov Ford', što je zapravo ukazivalo na dostupnost odjevnog predmeta masama, a ne visokom staležu. Haljina je zapravo bila sličnog stila uniformi prodavačica i drugih žena iz radničke klase, no ovime je Coco uvela tu kreaciju u sve staleže.

Tako je krenula njezina vladavina u svim slojevima društva, a nošenje crne dalo je silueti jednostavnost i sofisticiranost.

No, ujedno je dio nekih buntovnih stilova - primjer su mala kožna jakna i Marlon Brando u 'Divljaku' te supkultura Black Panthers, koji su tijekom 60-tih obukli crne kožne jakne kao uniformu revolucije.

Tijekom 80-tih, prosvjednici u Zapadnoj Njemačkoj izmislili su Black Bloc, prosvjedničku strategiju u kojoj se prosvjednici oblače u crno kako bi uspostavili solidarnost i izbjegli mogućnost da ih policija identificira.

Haljine za diplomiranje prvostupnika, magistra i profesionalnog doktorata su crne, što asocira na jedinstvenost i profesionalizam.

Crna može upotpuniti garderobu, ali ipak smijemo zanemariti boju u potpunosti. Crna nam može dati i otužan, stariji izgled, stoga je bitno da su ti tamni komadi lijepi i uredni, a dubina pigmenta postojana, kako bi sve skupa bilo elegantno.