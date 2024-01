Odijelo kao baza poslovnog, ali i stila za moderno vjenčanje

Iako je nekada odijelo bilo simbol muške konzervativne odjeće, u osamdesetima ono postaje i ženska uniforma za posao, pošto se korporativni svijet mijenja. U to doba žene zauzimaju sve više pozicije, penju se na direktorskoj ljestvici, stoga i kombinacija sa sakoom postaje svakodnevica, preuzimaju je od svojih muških kolega. Time dokazuju da su im ravne te jednako sposobne raditi na visokoj poziciji.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Nekada su bili 'man in black' pojam koji je označavao muškarce u crnim odijelima, strogog i uglađenog poslovnog izgleda, no sada je tamna kombinacija u svačijoj garderobi. Odijelo super 'briše' spol, naročito ako je ravne forme, bez da naglašava žensku figuru.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Zagreb: "Razodjeni brzu modu"- prva održiva modna revija u Hrvatskoj | Video: Slavko Midzor/PIXSELL/24sata

Foto: onefabday.com / ekaterinasimakova.com

I danas poslovne žene nose cool odijela, no ono je u međuvremenu ušlo u još jednu nišu - onu vjenčanu. Iako je haljina standardan okvir za ženstveni look, činjenica je da ona u moderno doba nije idealan odabir za baš svaku mladenku. I iako je baza klasika i stroga forma, vjenčano je odijelo ipak omekšano i vrlo romantično, ponajprije kao kombinacija s korzetom i biserima. Bijela je neodoljiva, no tu su i razne pastelne varijante koje su također vrlo zanimljive kao izbor za taj poseban, ljubavni dan.

Foto: ASOS

Posljednjih nekoliko godina u samom vrhu modne sfere nalaze se i odijela s detaljima kao što su latice, cvijeće i pruge. Simboliziraju ultimativni hibrid ženstvenosti i stroge forme, jer ipak radi se o dobro definiranom kroju. Inspiraciju dizajneri pritom pronalaze u divnim vrtovima i raskošnim buketima. Nema tu apstrakcije, motiv je doslovan, radi se o lijepoj suradnji dvaju stilova.

Foto: Asos / Boohoo

Ako ste za mono-look, tu su verzije jednog tona, od glave do pete. Dio modne publike kombinira outfit u jednoj nijansi, to daje vizualni sklad i naglasak na eleganciju. Ovo je praktično i radi raznih drugih varijanti - sako nosimo i na traperice, a hlače uz 'oversized' bijelu košulju.

Foto: Only

Među hit boje spada plava - ova verzija takozvane kraljevske nijanse odličan je odabir za party, poslovni ručak ili ured. Ide uz sve, od tenisica do štikli i dolčevite.

Naime, riječ je o boji koja daje dojam povjerenja, poslovnjaci je vole upravo radi toga. S druge strane, dovoljno je atraktivna da ju je lako nositi i u nekoj svečanijoj prigodi, na mali top ili neki stylish grudnjak. Dobro odijelo lako je stilizirati, nije ni čudo da danas ima toliko raznovrsno lice.