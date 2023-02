Čuvate veliku tajnu od partnera - evo kako riješiti taj problem

Ako čuvate veliku tajnu od svog partnera, britanska stručnjakinja za seks i odnose Tracey Cox savjetuje kako se nositi s najtežim dilemama.

Britanska stručnjakinja nudi savjete kako se nositi s neugodnim i teškim situacijama, posebice tajnama koje krijete od voljenih.

Ovdje su samo neki od scenarija seksa i ljubavi. Nema točnih ili krivih odgovora ni na jednu od ovih dilema, ali postoje dobre točke koje treba razmotriti ako ste u sličnoj situaciji. Svi volimo misliti da bismo uvijek učinili 'pravu stvar', ali uvijek postoje situacije kada jednostavno... to ne učinimo.

'Imam herpes i nisam to rekao svojoj dugogodišnjoj partnerici'

Dobio sam herpes kad sam bio vrlo mlad, oko 24. godine. Godinama sam imao strašne napadaje, ali onda je nestao. Deset godina ništa i kad sam upoznao partnericu, nisam o tome ni razmišljao. Ali onda je ponovno počelo i postalo mi je problem. Trebao sam joj reći čim se to dogodilo, ali sam se posramio. To je bilo prije dvije godine. Uvjeren sam da mi stres zbog prešućivanja uzrokuje napade koji se ponavljaju.

Što uraditi: Neki zaraženi pojedinci ovo odlučuju prešutjeti povremenim partnerima te izbjegavaju spolne odnose tijekom izbijanja, a ostalo vrijeme koriste kondome. Ali to što ne kažete dugogodišnjem partneru, dovodi do psihičkog stresa u vezi.

Partner ima pravo znati. Većina oboljelih ima znakove upozorenja na napad herpesa, ali moguće je prenijeti virus i zaraziti druge, čak i ako nemate simptome. Jedna je studija pokazala da je prijenos među parovima oko 10 posto godišnje... ali oko 70 posto dogodilo se kada zaraženi partner nije imao simptome. Mnogi riskiraju.

Herpes je nevjerojatno čest. Puno ljudi nosi virus, postoji šansa da ga imate, a da ne znate.

Ako mislite da će priznanje poremetiti vaš odnos i niste voljni preuzeti rizik, to je vaša odluka. Postoji način da se ispriča retrospektivno. Neki tek godinama nakon što su uhvatili virus saznaju da su nositelji. Saznaju tek kada se pokaže na analizi krvi. Ako želite priznati, ali ne želite reći da ste to imali cijelo vrijeme, jedan način je da kažete da ste dobili krvni test za nešto drugo i slučajno je pokazao pozitivan rezultat.

'Moj partner nema pojma koliko sam ljubavnika imala... ali svi moji prijatelji znaju'

Sretna sam u vezi sa sjajnim muškarcem koji me nikada nije pitao za moju seksualnu prošlost. Recimo samo da sam bila divlja. Imala sam puno ljubavnika i puno veza i iskustava na jednu noć. Moji prijatelji se šale o tome kakva sam bila prije i prestravljena sam da će netko od njih reći mom partneru i da će me on ostaviti. Nisam lagala jer nikad me nije ni pitao, ali nisam ni priznala. Zamolila sam prijatelje da mu ne govore, ali oni svi vole popiti i možda će nešto izbrbljati.

Što učiniti: Ono što se dogodilo prije nego što ste upoznali svog partnera je vaša stvar i ničija više. Činjenica da vas nije pitao prije njega što ste radili, signalizira da je sve u redu. Ako prijatelji daju komentar koji sugerira da je vaš 'broj' visok, nasmijte se i recite nešto poput toga da je to bila vaša faza 'zločeste djevojke'... Zatim promijenite temu. Ako vas kasnije nasamo pita o tome, pitajte ga što bi želio znati. Recite mu da ste prošli kroz razdoblje seksualnog istraživanja koje vam je u tom trenutku odgovaralo, ali da on već zna za sve značajne partnere u vašem životu.

Brojevi ne znače ništa bez poznavanja okolnosti iza njih.

'Moja najbolja prijateljica se udaje za čovjeka za koga znam da je varalica'

Ona mi je oduvijek najbolja prijateljica i jako mi se sviđa njen zaručnik s kojim je već neko vrijeme. Ali prije nekoliko mjeseci, na zabavi kod njih, gledala sam ga kako očijuka s drugom gošćom. Držala sam ih na oku i u jednom su trenutku nestali, pa sam ih slijedila. Našla sam ih u nečemu što je izgledalo kao budući poljubac. Razdvojili su se kad su me vidjeli, ali je izgledalo sumnjivo. Svi smo dosta popili. Tad nisam ništa rekla, ali sad se pitam trebam li.

Što učiniti: Ako prijateljici kažete da ga partner vara - ili potencijalno vara - a on ih uspije uvjeriti da nije, vi ćete biti osoba koja ih je pokušala rastaviti. Ako prijateljica zna da ste u pravu, ali odluči oprostiti svom partneru, svaki put kad vas vidi, podsjetit ćete je na nešto što želi zaboraviti. S druge strane, ako je razotkriven kao ženskar, a vi priznate što ste vidjeli, ona bi to mogla shvatiti kao užasnu izdaju. U situacijama poput ove i sličnim, neke stvari vrijedi razmotriti. Ako je vaša sestra ili najbolja prijateljica ta koja je prevarena, veća su očekivanja da ćete ih upozoriti. Ako je to netko ne baš blizak vama, to vas se ne tiče. Ako ih dobro poznajete, moći ćete odgovoriti na ključno pitanje o tome što bi oni htjeli da učinite. Iznad svega, vodite se odgovorom na ovo. Ne žele svi znati... Priđite varalici, a ne prevarenom - ako varalicu poznajete prilično dobro, ovo može uspjeti. Odvedite ih na stranu, recite im da ste čuli glasine ili vidjeli ih s drugom osobom i pitajte ih imaju li objašnjenje, prenosi Daily Mail.

