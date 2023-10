Čvrsta stražnjica: Za pravilan čučanj pete moraju biti na podu

Redovnim vježbanjem možete bitno promijeniti oblik svoje stražnjice, učvrstiti je i podignuti. Najvažnija je pravilna tehnika zbog pravilne aktivacije gluteusa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Video: Marijana Pašalić

Ako ih ne aktiviramo dovoljno, cijeli pokret preuzet će noge ili čak prednji dio noge. Zato je najvažnije da je trup zategnut i stabilan, a leđa ravna. Koljena moraju pratiti položaj stopala i ne smiju bježati prema unutra, a pete moraju ostati na podu.

Kako biste si pomogli u početku, stručnjaci preporučuju vježbu "čučanj na stolcu". Stanite leđima okrenuti prema stolcu i spuštajte se prema sjedalu, kao kad idete sjesti, samo vrlo polako. Zaustavite se centimetar ili dva iznad sjedala, a zatim ustanite i vratite se u početni, stojeći položaj.

Početnicima se preporučuju od tri do četiri serije od 10 do 12 ponavljanja, i to nekoliko vrsta čučnja, iz šireg ili užeg stava. Tad se vježbe izvode bez opterećenja poput šipke, utega, bučica ili guma, a poslije ostaje mjesta za veći napredak dodavanjem opterećenja i povećanjem broja ponavljanja.