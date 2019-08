Da biste zadovoljili partnericu u krevetu jedite ove namirnice

Dijeta s pomno izabranim namirnicama nije samo formula da bismo skinuli višak kilograma, ili sniziti visoki krvni tlak i slično, već može biti korisna i za postizanje bolje izvedbe ispod plahti. Ovog puta imamo prijedlog za mladiće: Razmislite o tome kako pojedine namirnice utječu na vaše krvne žile, te kako to može utjecati na dotok krvi prema muškom spolnom organu, a pogotovo na prokrvljenost krvnih žila u samom organu.

Foto: Jaguar

- Možda će zvučati kao šala, no penis treba tretirati kao luksuzni automobil, kaže dr. Jasmin Brahmbhatt, urolog iz Orlando Healtha. Dakle, ako ga svaki dan punite lošim gorivom, poput pizze, fast fooda, pržene hrane ili hrane spravljene na puno masti, možete računati na to da će krvne žile postati slabije prohodne, odnosno začepljene plakom. Da bi vožnja bila što ugodnija, prebacite se na fina goriva, savjetuje urolog.

Pritom treba znati da neke namirnice pozitivno utječu na razinu testosterona, te mogu pridonijeti većoj izdržljivosti na duge staze, ako se razumijemo. Ukratko, evo što biste trebali uvrstiti u svakodnevnu prehranu:

Jutarnja kava poželjna

Studija koju su znanstvenici proveli na 3700 ispitanika pokazala je da jedna jutarnja kava može pozitivno utjecati na seksualni život, ali previše kave ga ubija. Tako su ljudi koji su smanjili unos kave na dvije do tri šalice dnevno, što je ekvivalent 175 do 370 miligrama kofeina na dan, rjeđe imali problema s erektilnom disfunkcijom. S druge strane, oni koji ujutro preskaču šalicu te aromatične tekućine češće imaju taj problem.

Objašnjenje? Kofein ima sličan efekt kao i neki lijekovi protiv erektilne disfunkcije, pa potiče prokrvljenost penisa, što pomaže duljem zadržavanju 'budnog stanja'.

Losos, jaja i mlijeko s D vitaminom

Foto: Fotolia

Vaš dečko treba D vitamin, odnosno nedostatak tog vitamina može biti uzrokom erektilne disfunkcije, pokazale su neke studije. Tako je dio sretnika koji su primali određenu količinu vitamina D imao veću razinu testosterona i veću seksualnu želju od onih koji su primali placebo.

Znanstvenici manjak vitamina D povezuju s manjim udjelom dušičnog oksida u tijelu, a taj spoj pridonosi čvrstoći krvnih žila i prokrvljenosti. Bez odgovarajućeg udjela tog spoja, krvne žile ne snabdijevaju se s dovoljno krvi i nema šanse da se postigne onaj stupanj tvrdoće koji vam je potreban, tvrdi dr. Larry Lipschutz, šef odjela za mušku reproduktivnu medicinu na Baylor koledžu.

Nema čvrstih preporuka oko toga koju količinu tog vitamina dnevno treba osigurati kroz hranu, no svakako je važno da to ne zanemarite.

Orasi, lješnjaci i pistacije

Foto: dreamstime

Samo 100 grama orašastih plodova na dan može uvelike poboljšati seksualnu izvedbu te zadovoljstvo orgazmom, a pozitivno utječe i na opće zadovoljstvo životom, tvrdi se u nekoliko studija. Veza s boljim seksom je vrlo jasna: Orašasti plodovi sadrže omega 3 masne kiseline, koje su izuzetno važne za zdravlje krvnih žila, jer pridonose smanjenju loše razine kolesterola i povećavaju razinu dobrog.

Također, pomažu proizvodnju dušičnog oksida, pa i tako pridonose zdravlju krvnih žila i - prokrvljenosti tamo gdje vam je to najvažnije.

Borovice i naranče

Foto: Dreamstime

Jedva desetak posto ljudi uopće jede dovoljno voća, što je šteta, jer i ono ima utjecaj na seksualno zdravlje. Ključ je u flavonoidima i antocijanima koji smanjuju rizik od erektilne disfunkcije.

Vjerovali ili ne, to se pokazalo čak i studijama među 70-godišnjacima. Borovice, jagode, jabuke i citrusno voće posebno su bogati flavonoidima, a studije pokazuju da, ako ih jedemo nekoliko puta tjedno, rizik od erektilne disfunkcije pada za više od 10 posto. Zanimljivo je dodati: Efekt se udvostručuje ako ste fizički aktivni između 2 do 5 sati tjedno.

Mahunarke, cjelovite žitarice i maslinovo ulje

Foto: Dreamstime

Sve su to namirnice koje imaju prednost u Mediteranskoj dijeti, koja pogoduje zdravlju srca i krvnih žila, pa nije čudo da se spominju i u kontekstu zdrave seksualne želje. Na koncu, srčano-žilna oboljenja su jedan od najčešćih uzroka seksualne disfunkcije.

Znanstvenici su dvije godine pratili ljude koji su imali problema s erektilnom disfunkcijom i metabolički sindrom. Tijekom tog razdoblja morali su obogati prehranu voćem i povrćem, cjelovitim žitaricama, ribom i maslinovim uljem i otprilike trećina njih tijekom tog je razdoblja smanjila upalne procese u tijelu i riješila se erektilne disfunkcije. Smatra se da je tome najviše pridonijela kombinacija hrane bogate vlaknima, i antioksidansima.

Muškarci koji jedu hranu bogatu nezasićenim masnoćama, u što se ubrajaju one iz mediteranske dijete, imaju višu razinu testosterona. a znanstvenici kažu da ne treba zanemariti ni to da takva prehrana pridonosi i skidanju viška kilograma, što opet pozitivno utječe na ukupno zdravlje i zdravlje krvnih žila.

Paprike, breskve i špinat

Foto: Pixabay/Merseyside Police

Vitamin C vrlo je važan za kvalitetu sperme, pa namirnice bogate tim vitaminom s vremenom značajno mogu poboljšati plivačke sposobnosti i sposobnost preživljavanja na putu do ženskih jajašaca vaših spermija, pokazuju studije. Optimalna doza kroz neko razdoblje može to povećati i za 40 posto. Čini se da je tajna u činjenici da vitamin C štiti DNA sperme i sprječava da ju 'napadnu' slobodni radikali. Ukratko, dobre doze vitamina C mogu pridonijeti lakšem začeću, pa i to treba imati na umu, piše Men's Health.