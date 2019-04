Danas na Bundeku: Njemačke curry kobasice i piletina u pivu

Na Bundeku žari i pali treći Chill&Grill, veliki festival klope, cuge i mjuze. Sve do petka imate priliku probati roštilj iz različitih strana svijeta, svaki dan od 12 do 24 sata. Očekuje vas mnogo fine hrane, pića, glazbe i chillanja, kao i cooking showovi.

Danas možete uživati u okusima Europe, odnosno delicijama koje krase Njemačku, Slovačku, Češku i ostatak regije iz koje i naša kuhinja vuče mnogo korijena. U 15 sati ne propustite Zvijezdin “Servis za sendviče” Forking Croatia. Pripremat će se njemačka piletina marinirana u pivu.

U 16:10 cooking show by Pevec vodi Michelinov chef Marin Rendić iz restorana Apetit. Samofino donosi njegova mediteranska jela. U 17:15 cooking show vodi Podravkin chef Zoran Delić, koji će vam dati ideje za party food. Pripremat će rebrica s medom tipična za zemlje poput Češke i Slovačke, bramborak – slovački snack od krumpira, kobasice sa špekom...

U Chill&Grill pop-up restoranu New Experience danas možete isprobati currywurst - kobasice s curry umakom i krumpirićima, najpopularniji street food u Berlinu, ili carski kotlet u pecivu (marinirani svinjski kotlet bez kosti, narezan na trakice, pržen u marinadi, poslužen sa salaticom u pecivu). Tu je još 12 vrhunskih restorana koji pripremaju jela sa žara, a osvježiti se možete uz hladna piva i koktele.

Jučer se uživalo u specijalitetima Južne Amerike. Podravkin chef Zoran Delić pripremio je zdravu salatu s kvinojom, piletinom, grilanim ananasom i bananom, koja je oduševila klince.

- Kvinoju skuhajte u kipućoj slanoj vodi. Piletinu začinite te ispecite na tavi ili roštilju. Svježi ananas i bananu narežite na manje komade te ispecite na roštilju ili tavi. Od maslinova ulja, kečapa, soka limete, naranče i začina napravite dresing. Kvinoju, povrće i pečeno voće pomiješajte, prelijte pripremljenim dresingom te poslužite - savjetovao je.

Gastrolovci, ekipa najboljih hrvatskih blogera, pripremili su odreske s chimichurri umakom i pečenim batatom. Juneće odreske samo su malo očistili od masnoća i grilali 15-ak minuta dok nije bilo srednje pečeno. Za umak su nasjeckali su peršin i češnjak te ga prelili uljem. Batat su ogulili, isprali, narezali na trakice, začinili maslinovim uljem i čilijem te ispekli u pećnici.

Za vas svaki dan grilaju Restoran Grašo, New Experience, Pod zidom, Submarine, Plac, Puntijar, Cheese Bar, Deno, Kuća dobre hrane, Food Wood by American Donut, Samofino, Jack’s Wings&Things i Kisko Salad Bar. Cijene jela u prosjeku se kreću od 35 do 40 kuna.

Chill zona je ove godine još veća, ugodnija, s više sadržaja, idealna za izležavanje, ispijanje kave, slaganje kulise za Insta story... Dok vi chillate, vaši najmlađi mogu uživati u sigurnoj Kids zoni, bogatoj raznim programima, radionicama, igračkama i nagradnim igrama, a sve uz stručne voditelje.

Svaki dan mališane će razveseliti Pevec radionice. Od 12 do 14 ili od 16 do 18 mogu se okušati u ulozi malih vrtlara, a od 14 do 16 u likovnoj radionici. Od 18 do 19 sati očekuje ih sportska radionica - pikado, kuglanje, hulahup, taktila kutija, povlačenje konopca i puno zabave. U Pevec vrtnoj zoni s atraktivnim okomitim vrtovima možete se fotkati, otkriti koji ste tip grill majstora te osvojiti roštilj iz snova. Također, ove godine uveli smo novost u obliku Eko zone, namijenjene onima koji na Bundek dođu biciklom, rolama, koturaljkama, skejtovima, romobilima ili pješice.

Eko filozofija prati cijelu zonu u kojoj za sebe možete pronaći komad sunca ili hladovine, na udobnim ležaljkama ili pokriveni dekicom. Čeka vas ultimativna relaksacija uz jezero, bez obzira na to dođete li sami ili u društvu. Bogat sadržaj prilagođen je uživanciji cijeli dan.

Na Chill&Grill navečer stižu i neke od najvećih zvijezda domaće glazbene scene. Odlična će mjuza svirati cijeli dan, a navečer vas očekuju besplatni koncerti. Zabavljat će vas Kojoti, Nipplepeople, Soulfingers i Let 3. Raspored održavanja koncerata pratite na Facebooku i službenoj stranici www.chillgrill.hr.

Organizatori festivala su 24sata i gastro.hr.

Podravka, kao glavni partner Chill&Grilla, donosi sasvim novo iskustvo uživanja u hrani. Organizira fantastične cooking showove, a nakon roštilja zasladiti se možete u Lino slatkoj kućici palačinkama s Lino Ladom za velike i male.

Uz plaćanje Mastercard® i Maestro® karticama ostvarit ćete 10% popusta na svu hranu i piće.

U Pevec vrtnoj zoni s atraktivnim vertikalnim vrtovima, saznajte koji ste tip grill majstora i osvojite nagrade. Službeni dobavljač festivala, Mesna industrija Ravlić, osigurava vrhunsko domaće svježe meso za svjetske specijalitete.

Kisko predstavlja najfinije salate iz cijelog svijeta, a ”Jack’s wings&things” restoran fantastične okuse koje još niste probali. Petrol će vas upoznati s projektom elektromobilnosti kroz URBAN E projekt - prvom javnom mrežom električnih punionica u Zagrebu, a Mitsubishi s novim Outlander Plug in Hybridom.

Tu su i "Servis za sendviče" Zvijezda majoneze, American Donut i Pekar pekarski proizvodi, kraljevsko bavarsko pivo Kaltenberg i zagrebački craft Medvedgrad. Za čiste i blistave roštilje Chill&Grilla zaslužan je Permetal.