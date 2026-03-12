Obavijesti

Lifestyle

O KOJEM JE LIJEKU RIJEČ

Danski lijek za mršavljenje bi mogao uzrokovati gubitak vida?

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Više doze lijeka Wegovy za mršavljenje povezane su s rijetkim, ali ozbiljnim 'očnim moždanim udarom' koji može trajno oštetiti vid. Nalaz je izazvao regulatorna upozorenja i rasprave među stručnjacima

Pacijenti koji uzimaju popularni lijek za mršavljenje Wegovy imaju gotovo pet puta veći rizik od iznenadnog i trajnog gubitka vida u usporedbi s osobama koje koriste Ozempic za liječenje dijabetesa, pokazalo je opsežno novo istraživanje. Oba lijeka sadrže istu aktivnu tvar, semaglutid, i proizvodi ih ista danska tvrtka Novo Nordisk, no koriste se u različite svrhe i u različitim dozama, što se pokazalo ključnim.

Lijekovi iz skupine agonista receptora GLP-1, poput semaglutida (Wegovy, Ozempic, Rybelsus) i tirzepatida (Mounjaro), revolucionirali su liječenje dijabetesa i pretilosti. Pomažu u snižavanju razine šećera u krvi, usporavaju probavu i smanjuju apetit, a povezuju se i sa smanjenim rizikom od srčanog udara te drugim zdravstvenim prednostima. Međutim, najnovija otkrića bacaju sjenu na njihov sigurnosni profil, ukazujući na rijetku, ali razornu nuspojavu.

Rizik od 'očnog udara'

Studija kanadskih znanstvenika, objavljena u časopisu British Journal of Ophthalmology, otkrila je da pacijenti na Wegovyju imaju značajno veću vjerojatnost za razvoj nearteritične prednje ishemijske optičke neuropatije (NAION).

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Riječ je o stanju poznatom kao "očni moždani udar", koje uzrokuje iznenadan, bezbolan i obično trajan gubitak vida na jednom oku. Do njega dolazi zbog smanjenog protoka krvi u očni živac, koji zbog nedostatka kisika biva trajno oštećen. Trenutno ne postoji učinkovit tretman za ovo stanje.

Istraživanje je analiziralo desetke tisuća izvješća o nuspojavama podnesenih američkoj Agenciji za hranu i lijekove (FDA) te je utvrdilo da je rizik kod korisnika Wegovyja 4,74 puta veći nego kod korisnika Ozempica. Također je pokazalo da su muškarci izloženi tri puta većem riziku od žena.

FILE PHOTO: Boxes of Novo Nordisk wight-loss drug Wegovy are seen at a pharmacy in London
Foto: Hollie Adams/REUTERS

Iako je riječ o vrlo rijetkoj pojavi koja pogađa otprilike jednu od 10.000 osoba koje uzimaju semaglutid, studija je ukazala na "potencijalnu sigurnosnu zabrinutost ovisnu o dozi" lijeka.

Znanstvenici vjeruju da bi razlog za povećani rizik mogao ležati u višim dozama i načinu primjene. Wegovy, odobren za liječenje pretilosti, koristi se u tjednoj dozi do 2,4 miligrama, dok je maksimalna doza Ozempica za dijabetes tipa 2 dva miligrama.

Autori istraživanja navode da bi više doze Wegovyja i brže djelovanje injekcija mogli objasniti uočenu razliku. Nasuprot tome, kod oralnog oblika semaglutida (Rybelsus) ili lijeka tirzepatida (Mounjaro) nije pronađen povećani rizik, vjerojatno zbog sporije i ograničenije apsorpcije.

Dr. Edward Margolin s Odjela za oftalmologiju Sveučilišta u Torontu i jedan od autora studije, izjavio je kako je NAION vjerojatno stvarna nuspojava semaglutida.

young slim female wearing big or oversize jeans, woman show heal
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

​- Brži ili agresivniji gubitak težine vjerojatno bi povećao rizik, naglasio je Margolin.

Regulatori upozoravaju, proizvođač oprezan

Ovi nalazi dolaze nakon što su europska i britanska regulatorna tijela već poduzela korake. Europska agencija za lijekove (EMA) i britanska MHRA ažurirale su informacije o proizvodu kako bi uključile NAION kao "vrlo rijetku" nuspojavu. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) također je izdala sigurnosno upozorenje zbog raširene globalne upotrebe semaglutida i ozbiljnosti stanja.

Dr. Alison Cave, glavna službenica za sigurnost pri MHRA, pozvala je na oprez.

​- Rizik od NAION-a kod pacijenata kojima je propisan semaglutid iznimno je nizak. Međutim, kao i kod svih lijekova, pacijenti i liječnici moraju biti svjesni simptoma mogućih nuspojava, čak i ako je rizik vrlo malen, kako bi se osiguralo da pacijenti odmah dobiju odgovarajuće liječenje ,izjavila je.

Foto: DREAMSTIME

Iz tvrtke Novo Nordisk poručili su kako je "sigurnost pacijenata glavni prioritet". U priopćenju navode kako su upozorenja uključena u upute za pacijente, ali da "na temelju cjelokupnih dokaza, podaci ne upućuju na razumnu mogućnost uzročne veze između semaglutida i NAION-a te Novo Nordisk vjeruje da profil koristi i rizika semaglutida ostaje povoljan".

Stručna zajednica ostaje podijeljena, a neki oftalmolozi ističu da opservacijske studije ne mogu dokazati uzročnost te pozivaju na daljnja istraživanja kako bi se potvrdilo je li rizik doista stvaran.
 

