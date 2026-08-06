Pročitajte dnevni horoskop za četvrtak 6. kolovoza i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Dnevni horoskop za četvrtak 6. kolovoza: Blizancima odgovara mir, a Vage imaju volje za sve
Ovan 21. 3. - 20. 4.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 4
Ne gubite živce na sitnice i nebitne stvari. Trud i energija koje ulažete u poslove urodit će rezultatima, pa živciranju nema mjesta. Ako već ne možete utjecati na brzinu i slijed zbivanja, zato imate utjecaja na donošenje odluka. Očekuju vas povećani troškovi vezani uz kuću ili djecu, što će vas prilično oneraspoložiti.
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Bik 21. 4. - 21. 5.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Bit ćete romantično raspoloženi i željni ljubavnih događanja. Ako ste mlađi, radovat ćete se večernjem izlasku i susretu sa simpatijom. Dobro ćete se snaći u situacijama koje će zahtijevati brze reakcije i praktičnost. Poslovna zaduženja iziskivat će pojačan angažman pa je moguće da prihvatite pomoć kolega.
Blizanci 22. 5. - 21. 6.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2
Odgovarat će vam mirniji tempo i nezahtjevna zbivanja, barem što se tiče vanjskog života. Bit ćete umorni i neraspoloženi za razgovore. Skloniji ste povlačenju u svoj svijet, pa ćete voditi bogat unutarnji život. Tražit ćete razne načine kako biste udovoljili svoju intelektualnu glad, pa ćete na internetu tražiti zanimljive sadržaje.
Rak 22. 6. - 23. 7.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4
Smisao za šalu i vještina komunikacije učinit će vas omiljenima u društvu. Razoružat ćete partnera osobitom gestom ili izrazom ljubavi. Usmjerenost na poslovne ciljeve i zadatke, dobre organizacijske sposobnosti i izdržljivost omogućuju vam prebroditi teškoće s kojima ćete se susretati.
Lav 24. 7. - 22. 8.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Novac će biti izvor stresa. Neki će strahovati za svoje zaposlenje ili posao bračnog partnera. Ne dopustite da vas financijska zbivanja izbace iz takta, a pogotovo da budu razlog svađa s partnerom. Bit će napetih situacija, pa bi bilo uputno da se prije svake izjave smirite ili samokontrolom izbjegnete svađe.
Djevica 23. 8. - 22. 9.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Očekuju vas susreti s osobama koje niste dugo vidjeli, a koje su bile bitne u vašem životu. Bit ćete vrckavi i željni izgledom i šarmom utjecati na druge. Žene će izazovnijim odjevnim kombinacijama isticati privlačnost, a pogledima i osmijehom očaravati sugovornike. Uskladit ćete se s onim što mislite i govorite te na druge djelovati uvjerljivo.
Vaga 23. 9. - 23. 10.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 5
Zdravlje: 3
Volja će vam biti jača nego inače. Nećete biti spremni svakome i u svemu popuštati. Mnogi će se čuditi promjenama u vašem ponašanju, a najviše partner. Povoljan Marsov utjecaj ohrabrit će vas da poduzimate riskantne poslovne pothvate i u tome ćete uspijevati. Koristit će vam i duga šetnja u kasnije večernje sate.
Škorpion 24. 10. - 22. 11.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 3
Nemojte povlađivati vlastitoj egocentričnosti i taštini. Nađete li se pod povećalom okoline, ne pridajte tomu značaj. Ne upuštajte se u rasprave u kojima ćete biti u položaju da nekoga branite ili opravdavate. Pokušajte razvijati pozitivan stav prema životu i drugima, u čemu vam od pomoći može biti više druženja s veselim pojedincima.
Strijelac 23. 11. - 21. 12.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3
Ako ste prekinuli vezu, partner će inzistirati na ponovnom susretu. Nemojte dopustiti da vaš ponos i uvrijeđenost budu zapreka. Dobra komunikacija i smisao za taktiziranje pomoći će vam u sređivanju nesporazuma. Ozračje suradnje i razmjena ideja donijet će dobre poslovne rezultate, osobito ako vam posao dopušta kreativan izričaj.
Jarac 22. 12. - 20. 1.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Ljubavna događanja ili obaveze oko djece ispunit će vam dan. Bit ćete znatiželjni i aktivni i rado pomagati drugima, bilo svojim savjetima ili konkretnim djelima. Slobodni će se lakše odlučiti za novu vezu i biti spremni za nova iskustva. Ljubavne parove će veseliti događanja oko njihovih mališana, njihovi prvi koraci i izgovorene riječi.
Vodenjak 21. 1. - 19. 2.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Poslovna svakodnevica poprima nova obilježja. Iznenadni preokreti nagnat će vas da pokušate samostalno ostvariti neke projekte i počnete s dugo planiranim aktivnostima. Nastojat ćete poslovne brige ne nositi sa sobom, no ni kod kuće se nećete moći opustiti. Trebat će vam dosta samokontrole kako biste izbjegli svađe.
Ribe 20. 2. - 20. 3.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4
Samci, potražite veselo društvo. U krugu poznanika lakše ćete sklapati nova prijateljstva, ili se naći na početku nove ljubavne priče. Budite stalno u pokretu i okruženi ljudima. Posjet rodbine ili bližih članova obitelji ispunit će vam večer ugodnim razgovorima. Ako ste u svađi s bratom ili sestrom, na pomolu je pomirenje.
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