Dnevni horoskop za četvrtak 6. kolovoza: Blizancima odgovara mir, a Vage imaju volje za sve

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 4

Ne gubite živce na sitnice i nebitne stvari. Trud i energija koje ulažete u poslove urodit će rezultatima, pa živciranju nema mjesta. Ako već ne možete utjecati na brzinu i slijed zbivanja, zato imate utjecaja na donošenje odluka. Očekuju vas povećani troškovi vezani uz kuću ili djecu, što će vas prilično oneraspoložiti.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete romantično raspoloženi i željni ljubavnih događanja. Ako ste mlađi, radovat ćete se večernjem izlasku i susretu sa simpatijom. Dobro ćete se snaći u situacijama koje će zahtijevati brze reakcije i praktičnost. Poslovna zaduženja iziskivat će pojačan angažman pa je moguće da prihvatite pomoć kolega.

Foto: Photographer:Sergey Nivens

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Odgovarat će vam mirniji tempo i nezahtjevna zbivanja, barem što se tiče vanjskog života. Bit ćete umorni i neraspoloženi za razgovore. Skloniji ste povlačenju u svoj svijet, pa ćete voditi bogat unutarnji život. Tražit ćete razne načine kako biste udovoljili svoju intelektualnu glad, pa ćete na internetu tražiti zanimljive sadržaje.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Smisao za šalu i vještina komunikacije učinit će vas omiljenima u društvu. Razoružat ćete partnera osobitom gestom ili izrazom ljubavi. Usmjerenost na poslovne ciljeve i zadatke, dobre organizacijske sposobnosti i izdržljivost omogućuju vam prebroditi teškoće s kojima ćete se susretati.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Novac će biti izvor stresa. Neki će strahovati za svoje zaposlenje ili posao bračnog partnera. Ne dopustite da vas financijska zbivanja izbace iz takta, a pogotovo da budu razlog svađa s partnerom. Bit će napetih situacija, pa bi bilo uputno da se prije svake izjave smirite ili samokontrolom izbjegnete svađe.

Foto: PR

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Očekuju vas susreti s osobama koje niste dugo vidjeli, a koje su bile bitne u vašem životu. Bit ćete vrckavi i željni izgledom i šarmom utjecati na druge. Žene će izazovnijim odjevnim kombinacijama isticati privlačnost, a pogledima i osmijehom očaravati sugovornike. Uskladit ćete se s onim što mislite i govorite te na druge djelovati uvjerljivo.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 5

Zdravlje: 3

Volja će vam biti jača nego inače. Nećete biti spremni svakome i u svemu popuštati. Mnogi će se čuditi promjenama u vašem ponašanju, a najviše partner. Povoljan Marsov utjecaj ohrabrit će vas da poduzimate riskantne poslovne pothvate i u tome ćete uspijevati. Koristit će vam i duga šetnja u kasnije večernje sate.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Nemojte povlađivati vlastitoj egocentričnosti i taštini. Nađete li se pod povećalom okoline, ne pridajte tomu značaj. Ne upuštajte se u rasprave u kojima ćete biti u položaju da nekoga branite ili opravdavate. Pokušajte razvijati pozitivan stav prema životu i drugima, u čemu vam od pomoći može biti više druženja s veselim pojedincima.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Ako ste prekinuli vezu, partner će inzistirati na ponovnom susretu. Nemojte dopustiti da vaš ponos i uvrijeđenost budu zapreka. Dobra komunikacija i smisao za taktiziranje pomoći će vam u sređivanju nesporazuma. Ozračje suradnje i razmjena ideja donijet će dobre poslovne rezultate, osobito ako vam posao dopušta kreativan izričaj.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ljubavna događanja ili obaveze oko djece ispunit će vam dan. Bit ćete znatiželjni i aktivni i rado pomagati drugima, bilo svojim savjetima ili konkretnim djelima. Slobodni će se lakše odlučiti za novu vezu i biti spremni za nova iskustva. Ljubavne parove će veseliti događanja oko njihovih mališana, njihovi prvi koraci i izgovorene riječi.

Foto: yaroslav astakhov

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Poslovna svakodnevica poprima nova obilježja. Iznenadni preokreti nagnat će vas da pokušate samostalno ostvariti neke projekte i počnete s dugo planiranim aktivnostima. Nastojat ćete poslovne brige ne nositi sa sobom, no ni kod kuće se nećete moći opustiti. Trebat će vam dosta samokontrole kako biste izbjegli svađe.

Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Samci, potražite veselo društvo. U krugu poznanika lakše ćete sklapati nova prijateljstva, ili se naći na početku nove ljubavne priče. Budite stalno u pokretu i okruženi ljudima. Posjet rodbine ili bližih članova obitelji ispunit će vam večer ugodnim razgovorima. Ako ste u svađi s bratom ili sestrom, na pomolu je pomirenje.