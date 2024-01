Dodaci prehrani: Maca prah jača organizam, matična mliječ protiv stresa, omega-3 za srce...

Preporuka o obaveznom savjetovanju prije uzimanja bilo kakvih dodataka posebno vrijedi za trudnice i djecu te ljude koji imaju neke kronične bolesti ili akutne zdravstvene probleme zbog kojih piju lijekove, jer dodaci mogu poništiti ili pojačati djelovanje lijekova, upozoravaju stručnjaci.

Većina dodataka prehrani koristi se u prosjeku oko 3 mjeseca, odnosno kad ih preporučujem, obično ih preporučim na taj rok. Naime, ako ste bili izloženi stresu, osjećate se iscrpljeno i premoreno te imate određene simptome, organizam se teško može oporaviti u kraćem roku - kaže Mimi Vurdelja, nutricionist i fitoaromaterapeut te voditeljica Odjela nutricionizma i zdravstvene skrbi vrhunskih sportaša u Hrvatskom olimpijskom odboru.

- No, pritom treba imati na umu da dodaci prehrani nisu i ne mogu biti zamjena za kvalitetnu i uravnoteženu prehranu. Kao što naziv kaže, oni su dodatak prehrani i samo potpora organizmu dok ponovno ne uspostavite kvalitetnu prehranu i ne povratite energiju, naglašava magistra Vurdelja.

Kod izbora pripravaka nastojte kloniti se “mode”, odnosno ne posežite za dodacima koji su “razvikani”, a da ne znate je li njihova učinkovitost dovoljno ispitana kroz istraživanja, upozorava magistra farmaceutkinja Ines Buhač. Poseban oprez, dodaje, treba posvetiti izboru dodataka ili pripravaka od biljaka koje nisu s domaćeg podneblja nego dolaze, recimo, iz Kine ili Indije.

- Biljke su osnova na kojoj se farmacija razvila i nema sumnje da neke od tih biljaka djeluju, no naše tijelo nije se naviknulo na njih i ne poznajemo ih dovoljno. Zbog toga u tom slučaju treba konzultirati stručnjaka koji se razumiju u alternativu u okviru koje se te biljke preporučuju - ističe sugovornica.

Fitoaromaterapeut Goran Smirčić uz nekoliko prirodnih pripravaka ističe i vrijednost adaptogenih biljaka, koje se istražuju još od Drugog svjetskog rata.

Na žalost, danas još uvijek ima premalo studija o njihovom djelovanju, pa ih zapadna medicina još uvijek nerado koristi. No, moja iskustva u radu s liječnicima koji ih preporučuju u praksi su vrlo pozitivna, pa njihovo vrijeme vjerojatno tek dolazi - kaže.

Pregled dodataka prehrani koji mogu korisno djelovati na imunitet

1. Matična mliječ Predstavlja želatinastu mješavinu izlučevina pčela koje su izuzetno važne za rast matice, pa odatle reputacija da može imati izuzetno djelovanje i na ljude. Iako biokemijska pozadina pozitivnog djelovanja matične mliječi još nije potpuno razjašnjena, mnogi koji je uzimaju svjedoče da im pomaže u jačanju imuniteta kod sezonskih infekata, kaže Goran Smirčić

. - Ono što sigurno znamo jest da je to izuzetno vrijedan kompleks visokovrijednih nutrijenata, cijelog spektra vitamina (posebno vitamina B) i minerala koji su tijelu neophodni za normalno funkcioniranje svih sustava, pa i imunološkog. Smatram da matičnu mliječ slobodno možemo nazvati superfoodom visoke klase - kaže. Istraživanja pokazuju da posebno pomaže kod anemije te poboljšava koncentraciju. Potiče apetit, pa je korisna pri oporavku od bolesti.

2. Propolis

Propolis je izrazito bogat nizom korisnih fitokemikalija, koje imaju protuvirusno, protubakterijsko i protugljivično djelovanje. Predstavlja jedan od najistraživanijih prirodnih materijala jer čuva pčele od infekcija, a poznato je da su one izuzetno osjetljive. Ta osobina može biti korisna i ljudima, kaže Goran Smirčić. Unosom propolisa, dodaje, dobivamo niz vrijednih nutritivnih kemikalija (navodno više od 300 njih) s najrazličitijim pozitivnim djelovanjima na imunitet.

- Jedan od tih spojeva CAPE (fenetil-kafeat) ima čak i protukancerogena i imunomodulirajuća djelovanja. Propolis nesumnjivo spada u grupu superfooda, hrane koja ima visok potencijal za pomaganje organizmu i predstavlja sredstvo prevencije kod sezonskih infekata, te ‘side-effect’ hranu u tretmanu nekih imunoloških oboljenja, ističe fitoaromaterapeut.

- I u ovom slučaju riječ je o dodatku koji slobodno možemo nazvati prirodnim antibiotikom s višestrukim djelovanjem. Odličan je u prevenciji infekcija, posebno zimskih bolesti, a kad se razbolite, pomaže u oporavku sluznice nosa i grla - ističe Ines Buhač. Studije pokazuju da djeluje protiv bakterija, gljivica, virusa, da ima protuupalni, anestetički, antioksidacijski i antitumorski učinak.

3. Ehinaceja

Smirčić ističe da je riječ o jednom od najpopularnijih imuno-boostera na svijetu. - Europski doseljenici naletjeli su na ovu biljku u novootkrivenoj Americi. Indijanci su je obilno koristili za probleme s imunitetom. Ehinaceja spada u grupu ‘interventnih’ biljaka, onih s kojima možemo ‘presjeći’ nadolazeću bolest. Može se koristiti kao čaj, no najpraktičnija je kao integralna otopina ili alkoholna tinktura, jer čuvaju najviše vrijednih bioaktivnih sastojaka. Uzima se u kratkim periodima (5-7 dana), u intenzivnijim dozama, kad primijetite da vas bolest polako savladava.

4. Probiotici

- Nisam pobornik dodataka koji sadrže probiotike, čak bih rekla da je korištenje više stvar mode nego što mogu biti korisni. Naime, ljudi se razlikuju po mikrobiomu crijeva gotovo kao po otisku palca, pa jedan preparat ne može biti jednako koristan svima. Štoviše, može sadržavati bakterije koje vam nisu potrebne i dovesti do neravnoteže mikrobioma - upozorava Ines Buhač.

5. Prebiotici

Kod prebiotika, riječ je o supstanciji koja potiče stvaranje mikroorganizama koji tijelu nedostaju, pa se korištenje čini opravdanijim. Ipak, nemamo saznanja što se događa ako uzimamo prevelike doze prebiotika, pa ih je dobro koristiti s dozom opreza, kaže Ines Buhač. .

6. Beta-glukan

- Dugo je u uporabi i dugo je bio u modi kao lijek gotovo za sve, za što nisu uvijek postojali znanstveni dokazi. Tako ljudi znaju i pretjerivati, pa ga često koriste kao preventivu, a nije sigurno da će imati takav učinak - kaže Ines Buhač. Riječ je o beta-glukanu koji je izoliran iz stanične stijenke kvasca Saccharomyces cerevisiae, a istraživanja pokazuju da je najkorisniji kod povećane iscrpljenosti i umora.

7. Resveratrol

Riječ je o osnovnom sastojku mnogih biljaka, no najveća koncentracija nalazi se u crnom grožđu, a slijedom toga i u crnom vinu. Doprinosi smanjenju upala u organizmu, otežava razvoj ateroskleroze, a tvrdi se da usporava starenje i doprinosi dugovječnosti. 7. Koenzim Q10 Iako se najčešće spominje kao sastojak krema za njegu zrele kože, riječ je o vrlo snažnom antioksidansu koji podržava normalnu funkciju imunološkog sustava te podržava normalno funkcioniranje srca. Često dolazi u kombinaciji s resveratrolom, a oboje nerijetko u kombinaciji i s vitaminima i mineralima, kao i nekim drugim sastojcima (primjerice crnim paprom) koji povećavaju njegovu bioiskoristivost.

8. Omega-3

Dokazano je da omega-3 polinezasićene masne kiseline, kao što su EPA i DHA, štite srce i krvožilni sustav te smanjuju kardiovaskularne faktore rizika, kao i da djeluju preventivno na razinu masnoća u organizmu. Jedan od najboljih izvora omega-3 masnih kiselina je plava riba, a istraživanja pokazuju da na područjima na kojima je ona tradicionalno dobro zastupljena u prehrani postoji manja pojavnost raka te depresivnih stanja, pa se omega-3 masne kiseline povezuju i s prevencijom različitih vrsta raka i depresije.

9. Ulje crnoga kima

Crni kim pokazao se kao izuzetan imunomodulator, dakle biljka koja svojim spojevima može pojačavati ili smanjivati imunološki odgovor tijela. Zato ima dobro djelovanje kod astme i alergija, koje su zapravo neizbalansirani imunološki odgovori, ističe Goran Smirčić. Nalazimo ga u obliku sjemenki ili vrlo pikantnog ulja. To je biljka imunološke prevencije, uzima se 25 kapi dva puta na dan kroz dulji period. Kod djece idemo s 10 ili 15 kapi, ovisno u uzrastu. Eventualni prekid uzimanja preporučuje se ljeti. Kako ima antimikrobno djelovanje, može se koristiti i za vanjsku upotrebu, npr. kod tretmana gljivica na noktima. Crni kim možemo pronaći i u kapsulama, što je dobra vijest za one koji ne vole okus ulja. Doziranje ovisi o uputama proizvođača.

10. Ulje origana

- To je ulje izuzetan borac protiv svih infekata, ali i vrlo brutalno i štetno ulje za sluznicu probavnog sustava. Zato se uzima u razblaženom obliku, uglavnom u nekom baznom ulju. Zapravo je najbolje obratiti se stručnjaku za savjet jer je origano izuzetno jak i ulje može izazvati eroziju sluznice probavnog sustava ako se uzima nepravilno, upozorava Goran Smirčić. Koristi se kao opći modulator imuniteta i kod urogenitalnih infekata, što je njegovo najefikasnije djelovanje. U profesionalnoj aromaterapiji možete ga naći u nekim antivirusnim uljnim kapsulama te preparatima za vanjsku uporabu protiv gljivica.

11. Koenzim Q10

Iako se najčešće spominje kao sastojak krema za njegu zrele kože, riječ je o vrlo snažnom antioksidansu koji podržava normalnu funkciju imunološkog sustava te podržava normalno funkcioniranje srca. Često dolazi u kombinaciji s revesratolom, a oboje nerijetko u kombinaciji i s vitaminima i mineralima, kao i nekim drugim sastojcima (primjerice crnim paprom) koji povećavaju njegovu bioiskoristivost.

12. Quercetin

Kvercetin pripada skupini polifenola i među fiziološki najaktivnije flavonoide i često se spominje kao jedan od najučinkovitijih antioksidansa općenito. Doprinosi jačanju imuniteta te kontrolira upalne procese u tijelu, pa se često preporučuje kod kroničnih upalnih bolesti crijeva ili Crohnove bolesti. Istraživanja su pokazala da pozitivno utječe na elastičnost krvnih žila, pa povoljno utječe i na krvni tlak te usporava razvoj ateroskleroze.

13. Kolostrum

To je 'prvo mlijeko' koje proizvedu ženke sisavaca nakon što dobiju mlado i optimalna prehrana mladunaca u prvih nekoliko dana života. Sadrži imunoglobuline i imunofaktore, faktore rasta te vitamine, minerale i aminokiseline. Imunoglobini predstavljaju antitijela koja proizvode plazma stanice koje su korisne u obrani organizma od niza bolesti. Dobar učinak imaju u prevenciji alergija, virusnih i bakterijskih infekcija te infekcija izazvanih gljivicama i kvascima.

14. Alge i njihov utjecaj na imunitet

Alge su izuzetno vrijedni izvori korisnih nutrijenata, koji omogućavaju normalno funkcioniranje organizma, kod pojačanih trošenja imunoloških resursa kod sezonskih infekcija. Njihova prednost je praktičnost u upotrebi i relativno neiscrpni izvori, ističe fitoaromaterapeut Smirčić. Dodaje da se alge na Dalekom istoku puno više koriste nego na Zapadu, što se u posljednje vrijeme rapidno mijenja.

- Povoljni učinci algi postali su poznati i kod nas. Osim visokovrijednog vitamino-mineralnog kompleksa, alge imaju i neke druge fitokemikalije kod mogu smanjiti upalne procese i pomoći kod štetne oksidacije kao rezultata procesa u borbi protiv infekata (npr. fikocijanin). Proces gašenja slobodnih radikala vrlo je koristan kod imunološkog odgovora i dodatno sprječava oštećenje stanica i potencijalni razvoj karcinoma, pojašnjava.

15. Prah Neema (Azadirachta indica)

Ovaj prah odličan borac protiv raznih infekata, koji se obilo koristi na Istoku. Mnogi ga znaju kao izvrsnog čistača zubi i prevenciju kod parodontoze, jer se nekada preporučivalo stavljanje malo praha neema na četkicu. Iako se pokazao kao odličan za zubni aparat, znao je ostavljati zeleni trag na zubima, što se korisnicima baš nije svidjelo, kaže Goran Smirčić. Dodaje kako je prah neema poznat po izuzetno pikantnom okusu.

- Blagotvorne aktivne spojeve iz grupe alkaloida i liminoida unutar praha obilno su istraživali indijski znanstvenici, što se vidi po znanstvenim radovima kojih ima preko 1000. Neem ima jako antibakterijsko, antivirusno i antiparazitno djelovanje, a koristi se uglavnom kao prah ili ulje. Ulje neema koristi se za vanjsku upotrebu, dok se oralno preporučuje prah lišća. Čaj od neema može se koristiti i za vanjsku uporabu, recimo kod tretmana gljivica na stopalima ili nekih kožnih infekcija ili manjih rana. Vrlo je vrijedan sastojak mnogih kozmetičkih preparata za vitaliziranje kože ili kose. Neem se može koristiti i dulje vremena – ističe sugovornik.

16. Maca prah (Lepidium meyenii)

- Macu slobodno možemo nazvati "južnoameričkom ashwagandhom" jer se u mnogim djelovanjima poklapa sa indijskom ashwagandhom. Poznata je kao "biljka žena" zbog zanimljivih hormonskih djelovanja. Nama je dostupan samo suhi prah od 3 vrste gomolja mace, koje su međusobno vrlo slične po djelovanju – kaže Goran Smirčić. Najčešći oblik je žuta maca, no pronaći ćete i crvenu i crnu. Već 3gr njenog praha koje ste dodali u smoothie ili vodu učinit će čudo tijelu, ali na nešto dulji vremenski period, dodaje.

- Južnoamerički narodi koristili su macu kao biljku općeg zdravlja i adaptacije na posebne vanjske uvjete ili kao pripremu za izvanredne društvene okolnosti (npr. ratove). Kao što su Indijci uzimali ashwagandhu prije odlaska u boj, to isto radili su i žitelji Južne Amerike. Maca je biljka jačanja cjelokupnog organizma, između ostalog i imuniteta, što će primijetiti većina ljudi koja je uzima. Pomaže u prevenciji sezonskih infekcija i čini da se osjećamo bolje. Nije interventna biljka, nego preparat koji se uzima planirano dulje vremena. Na tržištu imamo i ekstrakte mace u kapsulama, što je pogodno za one koji imaju malo vremena za izradu mixeva ili čajeva, kaže.

17 Ulje čajevca (Melaleuca alternifolia)

To je jedno od najpoznatijih eteričnih ulja vezanih za imunitet. Uz ulje lavande, čajevac predstavlja najkorištenije eterično ulje kod profesionalaca i amatera. Koristi se kao inhalat, oralno i preko kože, s tim da u oralnom obliku obavezno ide u sklopu uljnih kapsula ili nekog drugog sredstva koje će spriječiti nadraživanje probavnog trakta, kaže fitoaromaterapeut Smirčić. Dodaje da alkoholi u ulju čajevca djeluju snažno protuvirusno, protubakterijski i protugljivično.

- Uz to, znanstveno je dokazano izravno djelovanje na količinu imunoloških tjelešaca u krvi nakon aplikacije čajevca. Time on postaje jedan od najefikasnijih sredstava u borbi sa infektima svih vrsta. U vremenu respiratornih virusa korisno je udisati ulje čajevca putem džepnog inhalatora ili jednostavno kapnuti kap ulja na maramicu i udisati svakih 15 min do pola sata. Oralno se preporučuje uzimanje u obogaćenom medu (melati) ili uljnim kapsulama koje postoje na tržištu, strogo po preporukama proizvođača jer ulje čajevca može nadražiti želučanu sluznicu i pogoršati eventualni gastritis. Nikada ne kapajte ulje čajevca izravno u usta, bez obzira koliko to bilo privlačno i logično Tik-toku i sličnim društvenim mrežama. Na koži se može koristiti nerazrijeđeno, ali se ipak preporučuje razblaživanje u ulju kako bi se izbjegla iritacija ili eventualna alergijska reakcija, zaključuje.

18. Slatki pelin (Artemisia annua)

Čaj slatkog pelina poznat je po imunološkom djelovanju, posebice po djelovanju na stanice karcinoma, kaže Goran Smirčić. Istraživanja su pokazala djelovanje preko atoma željeza koje se nalaze i karcinogenim stanicama, gdje artemizin može djelovati razorno po njih.

- To je zanimljiv potencijal za tretmane karcinoma u budućnosti. Slatki pelin spada u grupu biljaka koje nisu interventne, nego se uzimaju u duljem vremenskom periodu. Tradicionalna kineska medicina poznaje ga kao pomagača u snižavanju tjelesne temperature i kao borca protiv razlih patogenih nametnika. Koristili su je i kod tretmana malarije, zaključuje.