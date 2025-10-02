Dolazi nam promjena vremena! Trikovi kako sačuvati zdravlje

Sljedećih dana temperatura će skakati od zimskog do ljetnog vremena, a to može izazvati mnoge zdravstvene probleme, pogotovo ako vam je zdravlje već narušeno. S dolaskom hladnog zraka i olujnog vjetra, važno je prilagoditi odjeću. Topli slojevi, kapa, šal i rukavice pomoći će u očuvanju tjelesne topline. Osobe koje imaju srčane ili plućne tegobe trebaju dodatno pripaziti, jer hladnoća može pogoršati simptome.

Prve pahulje snijega u planinskim predjelima znače i potencijalne opasnosti na cestama. Vozači bi trebali smanjiti brzinu, držati veću udaljenost između vozila i osigurati da su zimske gume pravilno postavljene. Ako putujete ranim jutarnjim satima, pripazite na moguće poledice. Pješaci bi trebali nositi obuću s dobrim prianjanjem i paziti na klizave površine.

Umor i manjak energije

Brze promjene vremena često utječu na naše raspoloženje i energiju. Hladni, vjetroviti dani mogu izazvati osjećaj umora, pospanosti i slabije koncentracije, a mnogi ljudi primjećuju i pad motivacije za svakodnevne aktivnosti. Na sreću, postoje jednostavne strategije koje pomažu u očuvanju vitalnosti i dobrog raspoloženja.

Foto: 123RF

Prvo i osnovno, redovita i uravnotežena prehrana igra ključnu ulogu. Uključite više sezonskog voća i povrća, orašastih plodova i namirnica bogatih vitaminima i mineralima, koji jačaju imunitet i pomažu tijelu da se nosi s hladnoćom. Ne zaboravite ni dovoljan unos tekućine, iako možda ne osjećate žeđ kao ljeti, hidratacija je jednako važna i zimi.

Dovoljno sna također je neophodno za energiju i koncentraciju. Pokušajte održavati redoviti ritam spavanja, čak i tijekom vikenda, kako bi tijelo i um mogli optimalno funkcionirati.

Kretanje na svježem zraku, čak i u hladnijim danima, pozitivno utječe na raspoloženje. Kratke šetnje, lagana tjelovježba ili vježbe istezanja pomažu u cirkulaciji i oslobađanju endorfina, hormona sreće, koji podiže energiju i smanjuje stres. Ako je moguće, provedite barem 20–30 minuta dnevno vani, čak i nekoliko minuta sunčeve svjetlosti pomaže u regulaciji raspoloženja.

Promjena vremena donosi izazove, ali s pravovremenom pripremom i nekoliko jednostavnih mjera, moguće je smanjiti nelagodu i ostati siguran. Pratite vremensku prognozu, prilagodite svoje aktivnosti i brinite o sebi, hladni i vjetroviti dani mogu proći mnogo lakše ako ste spremni.