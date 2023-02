Domaće delicije na način chefa Marka Đuraševića: 'Moja juha se servira s paškom čipkom'

Kompleksna jela u kojima se prepliću gastronomska ostavština drevnih stanovnika Mediterana, japanske tehnike i preciznost, a uz to i stalna potraga za petim elementom okusa - umamijem, tek je šturi opis onoga što stvara Marko Đurašević. Taj chef podrijetlom iz Crne Gore, koji je preseljenjem iz Španjolske u Split 2019. godine dobrano protresao dalmatinsku gastro scenu, nedavno je osmislio i koncept Terra et mare (Zemlja i more). Slijed je to od šest jela koja sažimaju Markovu kuharsku filozofiju, građenu na 20-godišnjem iskustvu rada u restoranima Barcelone, Alicantea, Madrida i Girone, gdje je zanat i kuharske koncepte učio od velikih španjolskih majstora. U tim Đuraševićevim jelima čvrsto su uvezane jadranska i japanska gastronomija, filigranske kulinarske tehnike i povijest, kao i zero waste koncepti.