Depresija nije jednoznačno iskustvo. Kod nekih može trajati dugo, ili možete imati osjećaj da se stalno ponavlja. Kod drugih se može pojaviti pod određenim okolnostima i trajati relativno kratko, što stručnjaci nazivaju 'situacijskom depresijom'.

- Situacijska depresija je depresivno iskustvo koje je potaknuto traumatičnim događajem ili promjenom u životu osobe, poput gubitka života, smrti voljene osobe ili nestabilnosti u radnom okruženju – pojašnjava dr. Greg Kushnick, psiholog iz New Yorka. Dodaje kako se takva depresija obično smatra normalnom reakcijom na veliku životnu promjenu ili traumu.

Primijetio je da se depresivna reakcija na pandemiju Covid-19 u mnogim slučajevima može nazvati 'situacijskom', iako to ovisi o težini simptoma, te kada su započeli i koliko dugo traju. Zapravo, pojam 'situacijska depresija' češće je neformalni opis onoga što se često kategorizira kao tip 'poremećaja prilagodbe'.

- Kad ljudi razmišljaju o situacijskoj depresiji, često razmišljaju o poremećajima prilagodbe. Poremećaj prilagodbe reakcija je na stresor koja je intenzivnija od tipičnog emocionalnog odgovora, ali nije tako ozbiljna kao puna depresivna epizoda - rekao je Steven Bartek, klinički instruktor psihijatrije s Michigan Medicine. Dodaje kako često ima podijeljene osjećaje prema tome kad ljudi upotrebljavaju sintagmu 'situacijska depresija'.

- Čini se da to na neki način pruža objašnjenje tuge koju ljudi ponekad proživljavaju. To, međutim, može predstavljati rizik, jer ljudi često umanjuju ozbiljnost svoje depresije ako to smatraju samo reakcijom na situaciju – upozorava.

Ako se pitate je li vaše iskustvo s depresijom situacijsko, a ne dugoročni problem, evo nekoliko uvida stručnjaka na temelju kojih to možete procijeniti:

1. Vaše raspoloženje se mijenja

Kao i kod ostalih iskustava povezanih s depresijom, situacijska depresija obično uključuje loše raspoloženje i osjećaj tuge, krivnje ili beznađa. Možda ćete imati više poteškoća s osjećajem zadovoljstva ili radosti nego inače.

- Prvi je korak prepoznati da je došlo do promjena u vašem mentalnom zdravlju. Ako niste sigurni, pitajte nekoga tko vas dobro poznaje je li svjedočio promjenama u vašem raspoloženju – kaže Kushnick. Bartek dodaje kako je sasvim normalno i razumljivo doživjeti ponekad loše raspoloženje, posebno uslijed izazova koje proživljavamo tijekom 2020. godine.

- Ljudi ponekad osjećaju pritisak da ignoriraju negativne emocije - posebno u svijetu savršenih Instagram fotografija - ali tijekom godine svjetske pandemije, ekonomske neizvjesnosti, nacionalnog referenduma o rasnom nasilju i obiteljima koje su se politički podijelile, proživljavanje snažnih i ponekad negativnih osjećaja je normalno i ne treba biti izvor srama – pojašnjava.

2. Vaše se ponašanje mijenja

Depresivna iskustva donose promjene u prehrambenim navikama, navikama spavanja te socijalizaciji. To uključuje promjene apetita i prehrambenih navika, manjak sna ili pretjerivanje u spavanju, napadaje plača, socijalnu izolaciju, gubitak živca, gubitak energije i još mnogo toga.

- Ljudi mogu početi prekomjerno jesti, početi se ponašati nepromišljeno, imati faze impulzivnog, pa i ponašanja koje vodi u autodestrukciju, promijeniti seksualne navike i slično – kaže dr. Sue Varma, docentica psihijatrije u NYU Langone Medical Center.

- Kad netko donosi loše odluke, misli i ponaša se autodestruktivno, to zahtijeva hitnu reakciju i pomoć – kaže.

3. Simptomi se javljaju nekoliko mjeseci nakon stresa

- Prve simptome, bilo da je riječ o emocionalnoj ili ponašajnoj reakciji, obično ćete primijetiti u roku od tri mjeseca nakon što se u vašem životu dogodi određeni stres – kaže dr. Varma. U osnovi, postoji emocionalni odgovor na traumatični događaj ili životnu promjenu, a opseg reakcije premašit će očekivano kao odgovor na taj stresor. No, 'očekivani' odgovor može se razlikovati, ovisno o vašoj kulturi, početnom raspoloženju i ponašanju.

U ekstremnijim okolnostima, poput traume pandemije Covid-19, vaša početna linija tolerancije može se pomaknuti, jer u takvoj situaciji svi mogu doživjeti neke promjene raspoloženja i ponašanja. No, važno je nastaviti pratiti vaš psihološki odgovor i kako on utječe na vaš svakodnevni život.

4. Imate problema s funkcioniranjem

Sa situacijskom depresijom vaši simptomi mogu biti dovoljno ozbiljni da vam naruše svakodnevno funkcioniranje. Možda imate nisku motivaciju i poteškoće u koncentraciji.

- Ljudi obično osjećaju loše raspoloženje ili anksioznost, koja je dovoljno intenzivna da utječe na njihovo funkcioniranje. Možda se ne možete usredotočiti na poslu ili zanemarujete obiteljske odnose. No važno je ne dopustiti da to prijeđe granice prije nego zatražite pomoć – kaže Bartek. Situacijsku depresiju obilježava kraće trajanje od ostalih oblika depresije, ali i dalje je važno potražiti pomoć ako vam mentalno zdravlje otežava sposobnost svakodnevnog funkcioniranja.

- Situacijska depresija može trajati kraće od ostalih oblika depresije. Obično prestaje kad događaj završi, osoba se s vremenom oporavi, s tim da terapija može pomoći ublažavanju i skraćivanju trajanja simptoma – dodaje Kushnick. Prema Barteku, ti simptomi obično nestaju oko šest mjeseci nakon završetka stresa, donosi HuffPost.

Iako poremećaji poput situacijske depresije obično ne zahtijevaju lijekove, oni mogu biti ozbiljni i povezani su s povećanim rizikom od samoubojstva, upozoravaju stručnjaci. Razgovor sa stručnjakom može vam pomoći u određivanju najboljeg postupka u vašim okolnostima.