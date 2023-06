Doživjela sam orgazam dok sam se penjala i spuštala po užetu

Foto: Dreamstime

'Moram priznati da tako postižem najbolje orgazme koje mogu zamisliti. I ne zanima me previše zašto se to događa, već sam sretna što to proživljavam i uživam u tome'

Orgazmi potaknuti vježbanjem u znanstvenoj literaturi se spominju unazad više od 50 godina, a zovu ih 'coregasm'. Taj fenomen prvi put se spominje u knjizi seksologa Alfreda Kinseya 1953. godine, a radi se o seksualnom ponašanju žena 'Sexual Behavior in Human Female'. On je zaključio kako pet posto žena to doživi. Mnoge o tome šute jer im je neugodno pa je taj postotak vjerojatno puno veći. Tome u prilog ide studija iz 2012. godine, u kojoj je sudjelovalo 530 žena, a njih 246 je priznalo da je doživjelo orgazam tijekom vježbanja. Bile su iskrene jer su mogle odgovarati anonimno - na internetu. POGLEDAJTE VIDEO: Drugo istraživanje provedeno na Sveučilištu Indiana otkrilo je kako je najveća vjerojatnost da će žena doživjeti orgazam dok biciklira, penje se po užetu, vježba jogu, diže utege ili trči. No najčešće se to događa kod podizanja nogu. Kako točno dolazi do 'coregasma'? - To je zapravo kombinacija aktivacije mišića koji su spojeni s međunožjem i endorfina koji se oslobađa tijekom vježbanja. Do orgazma dođe kada tijelo više ne može podnijeti intenzivan seksualni užitak prolaska krvi kroz genitalije - kaže stručnjakinja za seks Tracey Cox. Dodaje kako je kod žena oslobađanje seksualne napetosti popraćeno kontrakcijom mišića u vagini. Ako je žena sretna, može doživjeti i više orgazama - kada se stimulacija nastavi. Tracey Cox napominje kako deset posto žena prizna da je doživjelo orgazam tijekom vježbanja. Neke su kazale, iako to nema veze s vježbanjem, ali je zanimljiv detalj, da mogu doživjeti vrhunac isključivo stimuliranjem bradavica, a neke ga dožive kada kihnu. I ova manekenka doživljava vrhunce dok vježba Jessica White iz SAD-a posebno uživa dok vježba jer tada zna doživjeti orgazam. Kaže da je nešto drugačiji od vrhunca u seksualnom činu, ali ipak joj ispuni tijelo nekim lijepim osjećajem. Prvi put kada je to doživjela se jako šokirala, ali je u isto vrijeme shvatila koliko je njezino tijelo 'veće od nje same'. Kaže kako orgazam tijekom vježbanja na nju djeluje opuštajuće, kao da otpušta svu napetost iz tijela. Još neke žene su opisale kako to izgleda kod njih: Dr. Joy Davidson, autor knjige 'Seks bez straha', kaže da se to obično događa kod žena koje već imaju vrlo jake mišiće zdjelice. - One mogu ponekad doživjeti iznenadni mini orgazam dok rade određene vježbe kod kojih automatski stišću mišiće zdjelice - objasnio je dr. Davidson. - To se možda događa zbog kombinacije ležanja i dizanja zdjelice dok se u isto vrijeme stišću bedra, a to može stimulirati klitoris - smatra stručnjakinja za seks Debby Herbenick.