Savjeti za vježbanje po vrućini: Kada i kako trenirati, kakvu je opremu najbolje odabrati...

Londonska instruktorica pilatesa Abby McLachlan dijeli šest najboljih savjeta za vježbanje na vrućini. Vrući ljetni dani ponekad mogu zasmetati fitness aktivnostima, ali trenerica otkriva što možete učiniti kako biste ostali vjerni svom planu vježbanja.

Abby McLachlan, preporučuje vježbe s malim opterećenjem, ali i provjeru imate li pravu opremu kako biste maksimalno iskoristili aktivnosti po vrućini. Odabir odjeće za vježbanje također je važan kako se ne biste pregrijali. Abby naglašava i važnost održavanja hidratacije tijekom cijelog treninga te dodaje kako su vrući dani savršen izgovor za vježbanje u prirodi, što predstavlja izazov i za tijelo i za um.

1. Držite se vježbi s malim opterećenjem

Stručnjakinja za fitness kaže da je bolje okrenuti se rutinama treninga s malim opterećenjem kada vrijeme postane toplije.

- Kad postane vruće, često se možemo osjećati letargično i tromo. Stoga, promijenite svoje navike i odlučite se za trening niskog intenziteta koji ima mnoge prednosti - savjetuje.

Instruktorica dodaje da su vježbe poput joge ili pilatesa dobre za vruće vrijeme jer vježbaju cijelo tijelo bez opterećivanja zglobova.

- Vježbe s nižim učinkom koje su usmjerene na snagu ne povećavaju vašu tjelesnu temperaturu pa su odličan izbor kada niste raspoloženi za napeta tjelesna opterećenja tijekom vrućine - dodala je Abby.

2. Vježbajte rano ili kasno

Abby ističe da je najbolje vježbati rano ili kasno tijekom dana, kada su temperature još niže, kako biste imali zadovoljavajući trening.

- Izbjegavajte kad je sunce na vrhuncu, što je između 11 i 15 sati - rekla je.

3. Nabavite pravu opremu

Oprema je važna kada se spremate vježbati, a prava oprema može napraviti veliku razliku, posebno kada je jako vruće.

- Provjerite da nosite lagane, prozračne tkanine koje će pomoći tijelu da ostane hladno. Nošenje široke, prozračne odjeće omogućit će znoju da pobjegne s tijela i pomoći u održavanju hladnoće - objašnjava.

Instruktorica dodaje kako će teška odjeća imati suprotan učinak i povisit će tjelesnu temperaturu.

4. Ostanite hidrirani

Hidratacija je najvažnija kada vježbate po vrućini.

- Što vam je urin bljeđi, to bolje jer je to znak da ste dobro hidrirani - kaže Abby. Vjerojatnije je da ćete biti dehidrirani kada je toplije vrijeme pa pazite da pijete dovoljno vode, to također može pomoći u snižavanju tjelesne temperature tako što ćete popiti do tri litre vode, dodala je.

Pijenje dovoljno tekućine također je odličan alat za izbjegavanje grčeva ili osjećaja nesvjestice dok vježbate.

5. Izađite u prirodu

Vruće vrijeme također je savršena prilika za vježbanje na otvorenom i ponovno povezivanje s prirodom.

- Toplo vrijeme odlična je prilika za izlazak u prirodu i vježbanje u sjenovitim područjima i zelenim površinama. Ovo nije samo korisno za vaše fizičko zdravlje, već i za vaše mentalno zdravlje - napominje.

Također je dodala da je vježbanje vani odličan izgovor da pozovete prijatelje da vježbaju s vama i pretvorite to u druženje. Vježbanje na otvorenom također ima prednost jer je slobodno i može biti izazov za tijelo radeći na novom terenu za razliku od teretane ili studija.

6. Upoznajte svoje granice

Jedna od najvažnijih stvari koje možete učiniti dok vježbate u vrućim danima ili tijekom toplinskog vala je poznavati svoje tijelo, rekla je Abby.

- Slušajte svoje tijelo, ako osjetite glavobolju, vrtoglavicu, zbunjenost, mučninu ili umor, najbolje je odmoriti se i napuniti gorivo - rekla je, dodajući da prekinite s vježbanjem ako se ne osjećate dobro. Važno je biti oprezan kada vježbate tijekom vrućeg dana i prilagoditi svoje vježbanje kako biste bili sigurni na vrućini, donosi Daily Mail.