Dr. Tešović: Remdesivir nije smanjio ni spriječio smrtnost

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Hrvatska bi mogla oboljele od korona virusa liječiti plazmom

Mediji prenose kako je ovo prvi put da je kliničko ispitivanje, provedeno uz poštivanje zlatnih pravila kliničkih ispitivanja - testiranja lijeka uz kontrolnu skupinu te na dovoljno velikom uzorku, pokazalo djelotvornost nekog lijeka protiv Covida-19.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Američki nacionalni institut za alergiju i zarazne bolesti (NIAID), koji je vodio istraživanje, objavio je da su se pacijenti koji su uzimali taj lijek oporavili 31 posto brže od onih na placebu. Korištenje kontrolne skupine ispitanika u istraživanju djelotvornosti lijeka vjerodostojni je način provjere stvarnih učinaka lijeka jer oni u kontrolnoj skupini ne dobivaju lijek nego neutralni pripravak što omogućuje da se njihovo zdravlje usporedi sa skupinom koja prima testirani lijek i tako utvrdi postoji li ikakav učinak lijeka.

Foto: Reuters

Kad se ne koristi kontrolna skupina za eventualno poboljšanje zdravlja kod pacijenata koji uzimaju lijek, ne može se sa sigurnošću utvrditi je li ono posljedica lijeka ili su se naprosto sami od sebe brže oporavili.

- Prosječno vrijeme oporavka kod pacijenata koji su liječeni remdesivirom bilo je 11 dana u usporedbi s 15 dana koliko je trajao oporavak onih u kontrolnoj skupini - objavilo je institut NIAID.

Njegov čelnik Anthony Fauci, istaknuo je u srijedu da ti podaci pokazuju jasan, značajni i pozitivni utjecaj lijeka na skraćivanje vremena oporavka te važan dokaz da lijek "može blokirati virus". Istraživanje je sugeriralo da pacijenti na tom lijeku imaju manje izglede umrijeti, iako je razlika bila mala. Stopa smrtnosti bila je 8 posto na remdesiviru u odnosu na 11,6 posto za placebo skupinu.

Foto: M. Lukunić/Pixsell

Hrvatski stručnjaci kažu kako je ova studija donijela ohrabrujuće rezultate, ali zahtijeva dodatna istraživanja.

- Gledajući rezultate studije koju su objavili u Lancetu, vidite da je razina statističke značajnosti postignuta samo u brzini oporavka i niti u jednom drugom kriteriju koji su analizirali. Ne možemo reći da je to lijek kojim ćemo uspješno liječiti COVID u budućnosti. Remdesivir nije prevenirao smrtnost niti je smanjio, samo se stječe dojam da ima kliničkog učinka na način da skraćuje trajanje simptoma. No valja imati na umu da su inicijalno zamislili da će studijom testirati učinka na 800 bolesnika, a rezultati koje su jučer objavili analiziraju podatke 397 bolesnika. Treba reći i to da su svi bolesnici u studiji već bili bolesni neko vrijeme, da je srednja dob oko 65 godina i dio njih ima komorbiditete - ističe prof.dr. Goran Tešović, specijalist pedijatrijske infektologije i subspecijalist intenzivne medicine, pročelnik Zavoda za infektivne bolesti djece pri Klinici za infektivne bolesti Fran Mihaljević u Zagrebu.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Smatra kako su u ovoj studiji lijek koristili samo za bolesnike sa teškim simptomima, a pitanje je kakvi bi bili rezultati da su ga dali ljudima s blagim simptomima i bi li on prevenirao razvoj teške kliničke slike. U Hrvatskoj, kaže, iako je Hrvatsko infektološko društvo lijek uvrstilo u smjernice za liječenje COVID - 19, do sad ga nisu koristili u liječenju. Inače, lijek je namijenjen za odrasle i za djecu, a američka farmaceutska tvrtka Gilead ga je prvi put koristila za liječenje ebole.

- To je tzv. nukleozidni analog, jedan u nizu antivirusnih lijekova širokog spektra. Djeluje slično kao antibiotik širokog spektra, odnosno ima antivirusni učinak na velik broj virusa, a prvi put su ga na ljudima koristili u liječenju ebole. Kad je riječ o korona virusima, do sad su ga koristili u životinjskim pokusima kod životinja zaraženih SARS - om i MERS -om. Pokazalo se da u životinjskim studijama ima učinka, pa su zato sad pokrenuli i studiju na ljudima - pojasnio je prof. Tešović ističući kako u kontekstu COVID-a nije riječ o revolucionarnom lijeku dok se ne dokaže da zaista djeluje.

Foto: Reuters

Stručnjak Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za izvanredna stanja odbio je u srijedu komentirati izvješća o uspješnosti remdesivira.

- Ne bih želio ništa posebno komentirati jer nisam detaljno proučio radove o remdesiviru. No nadamo se da bi se taj lijek te mnogi drugi mogli pokazati uspješni u liječenju Covida-19 - kazao je Mike Ryan i dodao da je remdesivir jedan od lijekova koji se ispituje te da smatra da je potrebno pričekati puno više podataka.

Krajem travnja, Kina je objavila da je njihovo istraživanje pokazalo da lijek nije bio uspješan u tretiranju Covida-19, a njihov dokument je, kako je tada prenio BBC, Svjetska zdravstvena organizacija slučajno objavila. WHO je objavio detalje o kliničkim ispitivanjima u svojoj bazi podataka, a zatim je iste uklonio. Ranije u srijedu američki proizvođač Gilead Science objavio je da je njegov eksperimentalni protuvirusni lijek remdesivir ublažio simptome kod pacijenata oboljelih od Covida-19 koji su lijek dobili rano više nego kod onih koji su ga dobili kasnije.

U srijedu je zabilježen skok vrijednosti dionica Gileada za devet posto. U istraživanju koje je proveo Gilead, 62 posto pacijenata liječenih remdesivirom u ranoj fazi bolesti bilo je otpušteno iz bolnice, u odnosu na 49 posto pacijenata koji su lijek dobili kasnije.

Foto: Reuters

Istraživanje je obuhvatilo 397 pacijenata, a pratila se sigurnost i učinkovitost liječenja remdesivirom u razdoblju od pet i deset dana kod hospitaliziranih pacijenata koji su imali teške simptome Covida-19. U srijedu je najviši američki stručnjak za zarazne bolesti Anthony Fauci pozdravio rezultate studije o lijeku remdesivir za koju je rekao da je vrlo važan dokaz koncepta da lijek može blokirati virus te je objasnio da lijek zaustavlja enzim kojim se koristi virus.



Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: 'Naši volonteri idu svaki dan po lijekove i hranu za nemoćne'

POGLEDAJTE VIDEO: #ZAJEDNO24SATA - kuhar Ivan Pažanin: