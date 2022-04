Dragi, tri minute nije dovoljno! Otkrijte kako 'one stvari' žene doživljavaju, a kako muškarci

Dragi dečki, tri minute nisu dosta, treba nam puno više da se zapalimo, kamoli za orgazam! Zato ne žurite! – poruka je to koju bi većina djevojaka sigurno poslala svojim partnerima kad bi od njih tražili savjet za bolji provod u krevetu. No, i dečki bi, bez sumnje, mogli uzvratiti, među ostalim ovom rečenicom: Ne gnjavite nas pitanjima o tome da li vas volimo, mi ne znamo pričati o tome, ali pokazat ćemo predanošću upravo – u krevetu.

To su tek neke od poruka koje bi žene i muškarci mogli uputiti jedni drugima, ističe Tracey Cox, autorica niza priručnika o seksu i partnerskim odnosima, koja kaže kako je i dalje često iznenadi to što su ljudi često iskreniji u razgovoru o seksu s prijateljima nego s partnerima.

- Priznajte, jedno s drugim rijetko ćete razmijeniti ove rečenice. Žene iskrenije i lakše razgovaraju sa ženama, a muškarci s muškarcima. Sigurno bi bilo korisnije da neke od tih tajni podijelite međusobno, kako bi jedni od drugih naučili što druga strana treba i želi u seksu – kaže Tracey, koja je godinama bilježila odgovore na pitanje: “Što biste željeli reći partneru o vašem seksualnom životu kada biste bili potpuno iskreni s njim?”

- Glupo je pretpostavljati da partner može čitati vaše misli, ili da će znati nešto o čemu nikad niste razgovarali. Takav je razgovor dobra osnova za uvid u to kako se osjeća osoba s kojom dijelite krevet, pa je sigurno da iskreni razgovor može biti veliki poticaj za to da poboljšate izvedbu u krevetu – dodaje.

Dakle, ako vam se u krevetu javi misao da to što vaš partner radi i 'nije nešto', recite mu to otvoreno, ali nježno, možda tako što ćete mu pokazati gdje i kako da vas dodiruje. Tako ćete prije doći do zajedničkog cilja: Da oboje uživate, kaže Tracey.

Izdvojila je još neke važne rečenice koje je s godinama zapisala:

Što žene poručuju muškarcima

1. Moramo biti emocionalno zagrijane da bismo zaista uživale u seksu – potrudite se oko sitnih znakova ljubavi

2. Riječi su za nas afrodizijak. Ako želite više seksa, jednostavno više razgovarajte s nama.

3. Barem povremeno pokažite da nas slušate, ali ne tako da je jedino što pamtite prva i zadnja rečenica. Dajte si truda barem oko važnih stvari, za nas je to potvrda da nas poštujete i da vas zanima to što govorimo.

4. Uključite se u obavljanje kućanskih poslova, pa ćemo biti spremnije na seks. Osjećat ćemo se više kao ravnopravne partnerice, a manje kao posluga. I biti manje umorne.



5. I mi želimo inicirati seks, ali ne stignemo to osvijestiti i realizirati želju ako vi “navaljujete” svaki dan u isto vrijeme.

6. Budite nježniji. Naša je koža osjetljivija od vaše. Ono što vi možda osjećate kao malo grublji dodir, nas može boljeti.

7. Nije istina da uvijek želimo romantičan seks. Ni mi ne volimo monotoniju, ponekad nam paše akcija. Uz malo poticaja, rado ćemo i ostvariti maštarije.

8. Ne gnjavite nas seksom ako nismo raspoložene, ili kad smo koncentrirane na neki problem koji treba riješiti. Time nam dodatno ubijate želju. Sutra ćemo dvostruko uzvratiti.

9. Prihvatite to da put do našeg orgazma ne vodi isključivo preko penetracije, trebamo dodire, šaputanja i poljupce.

Što muškarci poručuju ženama

1. Prestanite brinuti o tome da nam se neće svidjeti to kako izgledate – mi uvijek pronađemo ono što nam se sviđa i to je dovoljno da nas zadrži uz vas.

2. Kad odbijete seks s nama osjećamo se kao da nas odbacujete kao osobu. Zato, molimo vas, ne činite to prečesto.

3. Naš seksualni 'aparat' je vrlo jednostavan. Znamo, vaš je drukčiji, ali morate nam pokazati što i kako volite da bismo vaše tijelo mogli razumjeti pravilno.

4. Samo zato što želimo isprobati nove poze ili nove stvari u krevetu ne znači da mislimo da niste dovoljno seksi. Stvar je u tome da ponekad trebamo i želimo malo raznolikosti.

5. Mi smo vizualni tipovi, volimo gledati seksi stvari i nema ništa loše ako gledamo erotske fotografije. I to je za ljude.

6. Ne govorite nam čime na svom tijelu niste zadovoljne. Mi smo fokusirani na dijelove koji nam se sviđaju i koje volimo, a ne na one detalje koje vi na sebi mrzite.



7. Htjeli bismo se seksati često i redovito. Ako to nije moguće, molimo vas, uvijek nam objasnite zašto. Ako razumijemo zašto je tako i znamo da nas u budućnosti čeka super seks, moći ćemo to prihvatiti.

8. Shvaćamo da je vaš seksualni nagon pod utjecajem mjesečnog ciklusa. No, radije nam recite kad ste dobre volje i radimo to što češće, nego da se fokusiramo na dane kada nije tako.

9. Kad se ponašate kao da se seksamo samo zato što smo mi to tražili, to nas ljuti i čini razočaranima. Želimo da i vi uživate u seksu.



