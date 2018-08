Echinacea se može sakriti pred kaduljom, kraljicom antibiotika

>>> DOMAĆE JE BOLJE - Velika akcija 24sata: I mi imamo svoju superhranu

Jedna od omiljenijih biljaka naših krajeva, kadulja, nosi službeni naziv Salvia officinalis. Ime joj potječe od latinske riječi salvus, što znači spašen, odnosno zdrav. A zbog svojih izuzetnih svojstava, kadulja ili žalfija, kako je još zovu, doista s pravom nosi taj naziv.

U prošlom stoljeću bila je jedan od većih izvoznih brendova bivše Jugoslavije. Dalmatinska kadulja se u golemim količinama izvozila u Sjedinjene Američke Države pod nazivom “Dalmatian sage leaves”, a imala je i registriranu oznaku brenda pod tim nazivom. U Americi su je koristili kao prirodni konzervans te začin za mesne i riblje konzerve.

Slaba proizvodnja i uzgoj

Danas je situacija, nažalost, drugačija. Od snažnog izvoznog brenda kadulja je došla u status zaboravljene i zanemarene biljke kad su u pitanju proizvodnja i uzgoj. Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, tek je 21 OPG u Hrvatskoj prijavio uzgoj kadulje, i to na ukupno doista malih četiri hektara.

Kadulja raste u prirodi, a nezaobilazan je dio i mnogih vrtova. Iznimno zahvalna i otporna biljka brzo naraste u veliki grm miomirisnih listova koji predstavljaju pravo blago. Ova magična biljka ne samo da se ubraja među najljekovitije biljke našeg planeta, nego se smatra i kraljicom ljekovitog bilja.

Stari narodi su je iznimno cijenili i poštovali jer je često život ovisio upravo o njezinoj čudesnoj moći. Koristili su je kao lijek za gotovo sve bolesti pa je tako dobila status svete biljke.

Kadulja - simbol plodnosti

U faraonskim grobnicama u Egiptu bila je jedna od glavnih sastojaka smjese za balzamiranje. Njezino latinsko ime Salvia mnogo nam govori o njezinu ugledu i zahvalnosti koju su ljudi u to doba osjećali prema njoj.

Kroz svoju povijest kadulja je bila simbol plodnosti, dobrog zdravlja i dugog života. Danas je kadulja pomalo zaboravljena dolaskom mnogih farmaceutskih lijekova i njihovom velikom promidžbom, ali i to se polako mijenja jer se sve više ljudi okreće prirodi i prirodnim proizvodima, kažu nam u tvrtki Bioaromatica, koja je na ovim prostorima među prvima počela s proizvodnjom prirodne kozmetike.

Gotovo svatko zna da kod respiratornih problem i upale grla treba piti čaj ili sirup od kadulje, a takvo liječenje rado će preporučiti i službena medicina. I to je samo jedno od brojnih ljekovitih svojstava koje kadulja ima. No događa se, nažalost, da mnogi zanemare kadulju, a pokleknu pred snažnim marketingom koji gura američku biljku ehinaceu.

To je još jedna od biljaka koju reklamira najmoćnije marketinško tržište na svijetu i još jedna koja se stavlja u kontekst sa sjevernoameričkim Indijancima, uz tvrdnju da su je kao čudotvornu koristili za liječenje mnogih bolesti.

Domaće je najjače

Jer za ehinaceu se tvrdi da je odličan lijek za upalu grla te ublažavanje simptoma gripe i prehlade, ali i za podizanje imuniteta te snage i energije organizma. Jednako tako, mogu se naći podaci da ehinacea djeluje protuupalno, antivirusno i antibakterijski te da pospješuje zacjeljenje rana. S druge strane, naša fantastična kadulja može sve to bolje, snažnije i moćnije.

Eksterno se primjenjuje u obliku infuza, tinkture, ekstrakta i pripravaka na bazi eteričnog ulja i hidrolata. Kadulja je najbolja biljka za liječenje tegoba usne šupljine.

Pripravci od kadulje u obliku infuza, tinkture te pripravci na bazi eteričnog ulja i hidrolata učinkovito djeluju na probleme usne šupljine (afte, upale zubnog mesa, usne šupljine i ždrijela, rane nakon kirurških zahvata), smanjuju natečenost, krvarenje i bol u desnima.

Uz protuupalno, antivirusno, antibakterijsko i protugljivično djelovanje, kadulja ima i analgetičko djelovanje te izvrsno djeluje protiv zubobolje i upale grla.

Široka primjena

najčešće primjenjuje za sprječavanje izlučivanja znoja. Dulje se u većim dozama ne smije koristiti zbog postojanja otrovnog tujona – pojašnjavaju iz Bioaromatice.

Dodaju da se eterično ulje kadulje u profesionalnoj aromaterapiji koristi pretežno kod disbalansa ženskih spolnih hormona i njegovih posljedica (menstrualni problemi). Tad se nanosi dermalno (preko kože), ali je ponekad potrebno i oralno uzimanje kadulje. No tu je svakako potreban oprez.

Naime, zbog visokog sadržaja tujona ulje je neurotoksično, pogotovo ako se uzima oralnim putem, pa je potreban veliki oprez pri doziranju. Ne smije se koristiti u trudnoći i kod male djece. U visokoj dozi nadražuje kožu.

Esencijalno ulje kadulje nezaobilazan je sastojak u kozmetičkoj industriji. Zbog lipolitičkih svojstava koristi se u pripravcima protiv celulita i pretilosti. U kozmetičkoj industriji eterično ulje kadulje dodaje se zubnim pastama, vodicama za usta i sapunima.

- Znanstvenim je istraživanjima dokazano da je sadržaj ulja u listu kadulje uvjetovan geografskim podrijetlom biljnog materijala. Na sadržaj ulja utječe i razvojni stadij biljke, odnosno vrijeme sabiranja biljke. Najveći postotak eteričnog ulja je u listovima kadulje ubrane u srpnju, nakon čega se sadržaj ulja smanjuje. Berba kadulje u komercijalne svrhe započinje 15. srpnja i traje sve do studenog, ponekad i do prosinca. Kadulja bi se mogla brati i prije tog vremena, ali su istraživanja pokazala da je najbolje vrijeme za sabiranje poslije cvatnje, kad se sadržaj tujona u biljci znatno povećava, na čemu se upravo i temelji vrijednost dalmatinske kadulje na svjetskom tržištu – kažu stručnjaci Bioaromatice.

Ulje nosi svu moć

Klimatske razlike prirodnih staništa kadulje uvelike utječu na sadržaj eteričnog ulja. Karakteristično je da je sadržaj ulja u uzorcima kaduljina lista s otočnih staništa veći u uzorcima iz unutrašnjosti otoka nego u onima uz more.

To je u skladu s pučkim iskustvom koje kaže da je “kadulja koja ne vidi more bolja od kadulje uz more”. Temperatura u unutrašnjosti otoka je za nekoliko stupnjeva niža od temperature uz more i to utječe na količinu eteričnog ulja, tumače stručnjaci.

- Eterično ulje kadulje posjeduje antiseptičko, fungicidno i antiflogističko djelovanje pa se primjenjuje u farmaceutskoj, kozmetičkoj i prehrambenoj industriji. Ulje se rabi u izradi pripravaka za njegu usne šupljine i ždrijela. Kaduljino ulje ima antiseptički i iritativni učinak, odnosno nadražuje kožu, čime se proširuju kapilare i prokrvljava tkivo.

Recepti

Med s listovima kadulje

Pripremite staklenku, listove kadulje i domaći med. Ako koristite svježe listove biljke, trebat će vam toliko da popunite polovicu tegle, a u slučaju da imate suhe, stavljajte ih do četvrtine posude.

Prije stavljanja listova teglicu dezinficirajte tako da je isperete kupućom vodom. Stavite kadulju, zalijte medom, promiješajte, zatvorite teglu te ostavite četiri tjedna na suhom i tamnome mjestu. Ovaj med će biti blagotvoran kod problema s dišnim putevima i upaljenim grlom.

Otopina za akne ili rane

U pola litre kipuće vode poparite tri velike žlice kaduljina lišća, poklopite i ostavite da stoji preko noći. Ujutro procijedite i preselite u čistu bočicu koja se može zatvoriti. Otopinom možete umiti lice ako se pojave akne ili ekcemi te očistiti rane ili čireve.

Vino od kadulje za jačanje organizma

Vino od kadulje vrlo je korisno protiv anemije i za jačanje rekonvalescenata nakon operacije ili težih bolesti. Vino se dobije tako da jednu žličicu kadulje prokuhate u šalici dobrog crnog vina. Procijedite i pijte tijekom sedam dana, pa nakon sedam dana ponovite ako je potrebno.

Sirup od kadulje

Za pripremu sirupa trebat će vam 300 grama cvjetova kadulje, 50 grama limunske kiseline, tri litre vode i 2,5 kg šećera. Cvjetove biljke i limunsku kiselinu zakuhajte u vodi te pustite da sve odstoji 24 sata.

Potom ocijedite kroz gazu te dodajte u tekućinu šećer i ponovno zakuhajte. Još vrući sirup ulijte u boce i dobro zatvorite, s tim da čepove prethodno treba dezinficirati u vrućoj vodi.

