Eko trampa: Za čašu opušaka dobijete piće gratis na Murteru

Sve je započelo u španjolskom gradiću Estepona kraj Marbelle, kad su lokalni ugostitelji turistima za čašu skupljenih opušaka - natočili čašu piva.

U eko kampanju čuvanja plaža uključili su se i naši Murterani.

- Na španjolskim portalima vidjeli smo da ljudi po plažama skupljaju čikove. Ideja je bila sjajna pa smo pokušali to i na Murteru. Tko na plaži skupi čašu čikova, u našem kafiću Lostura dobit će čašu točenog piva ili soka - govore Lovre Turčinov (35), vlasnik kafića Lostura i Marko Kovačev (29), vlasnik kampa Slanica. Predsjednik Udruge štandova na plažama oko Málage, Oscar Rullí, ističe kako opušcima treba i do deset godina da se razgrade jednom kad dospiju u more, pritom ispuštajući štetne ostatke, a komadiće usput pojedu i ribe i ptice, dok mi na kraju pojedemo konzumirajući ribu. Zato kako bi se prekinuo taj krug potrebno je osvijestiti ljude da ih ne bacaju uokolo nego zbrinu. Lovre i Marko ideju su uveli prije nekoliko dana.

- Na ‘fejsu’ su ideju svi dočekali s velikim oduševljenjem, priču smo u dva dana podijelili nebrojeno puta i skupili nekoliko stotina lajkova - kažu. Još čekaju da im se netko pojavi s prvom čašom punom opušaka.

U čemu je problem, pitali smo.

- Može biti da su ljudi lijeni, pa nam se ideja ‘ne hvata’ - kaže Lovre. Izuzetno je ružno vidjeti čikove na plaži, dodaje Marko, pogotovo kad se zavuku u pijesak, pa bi voljeli da se turisti osvijeste i počnu ih skupljati. Kažu da pive imaju dovoljno. Otvorili su dvije, tri bačve i pozivaju goste: “Navalite ljudi!”. Nisu dogovorili nikakva sponzorstva s pivovarama, nego pića toče na svoj račun.

U kafiću Lostura na dan sjedne i tristotinjak ljudi, a u kampu Slanica dnevno je i 600 gostiju, dok u sezoni ostvare i 35 tisuća noćenja. Čaša čikova tako bi se lako trebala skupiti. No sve to Lovru i Marka nije pokolebalo jer već planiraju nove eko projekte. A i tako svi za Murter komentiraju da je ove godine više ekološki osviješten. Na plaže su postavili ormariće s pepeljarama koje može svatko posuditi za svoje čikove, podijeljene su i kante za razvrstavanje otpada te je otok puno čišći nego lani.

Uz ovaj eko dvojac bude se i drugi Murterani, pa se na kavici s njima našao i njihov prijatelj, vlasnik turističke agencije, koji je dogovorio s mjesnom turističkom zajednicom da će o svojem trošku šest njegovih čistačica svaki dan obići jednu od pet plaža na Murteru i počistiti ih. Želi ostati anoniman, ali kaže da su u početku svašta nalazili, no sad su plaže svakim danom sve čišće jer se - održavaju.

Čašom pive ili limunadom okrijepit će se i Riječani ili njihovi turisti - za svaku skupljenu čašu čikova ili vrećicu plastičnog smeća s plaža Kantride.

Organizatori, nekoliko barova na plažama, pozvali su sugrađane da čuvaju vlastitu prirodu i more, i plažu koju svi vole.

Udruga Vlašići s otoka Paga protiv zagađenja plaža bori se besplatnim papirnatim pepeljarama na plažama, rješavajući tako na najjednostavniji način ovaj veliki problem. Ove su godine taj odličan projekt uveli i u gradu Hvaru. Pepeljare mogu biti jednokratne ili višekratne te su biorazgradive i jednostavne za sastavljanje. Lako ih je koristiti. Unutra se stavi pijesak, a pepeljare se zabodu u pijesak ili šljunak da mogu stajati. Nakon što se napuni opušcima, pepeljara se izvadi iz pijeska. Pijesak koji je unutra iscuri kroz rupice, a opušci se s pepeljarom bacaju u kantu za smeće.

Pohvalno je i da pojedinci brinu o okolišu, osobito kad u te akcije uključe i djecu.

Puljanka Jana Milin Herceg, ponukana prekomjernim brojem čikova na Tomislavcu, animirala je djecu da se natječu tko će ih više skupiti.

Foto: Jana Milin Herceg

- Tamo sam svaki dan u popodnevnim satima jer imam malu bebu koja sa svakim svojim korakom zgrabi jedan opušak. Shvatila sam da ima previše opušaka u parku u kojemu ujedno ima i jako puno djece. Jedan od dječaka je bacio jedan papirić pa sam mu rekla kako znam da nije namjerno i stvarno ga je odmah podigao. Glasno sam ga pohvalila, na što su mnoga djeca pozitivno reagirala i to je bio okidač da ih pitam ako žele u ponedjeljak skupljati smeće - govori Jana.

Puno ih se složilo pa su je u ponedjeljak u 19 sati nestrpljivo čekali da natjecanje počne.

- Podijelili smo rukavice i čaše te krenuli tko će brže. U pola sata smo skupili 10 čaša punih opušaka i pokupili smeće kojeg nema puno na trgu, ali ga vjetar zna raznijeti iz kanti za smeće. Nagrada su bili bomboni i kovanice za piće - govori Jana te dodaje da je ovo izuzetno važno za odgoj naše djece i uključivanje u dobrobit zajednice.

- Razgovarali smo i o štetnosti pušenja i zagađivanju okoliša te smo, bez obzira na to što su toga djeca svjesna, napravili veliku stvar. Obožavam djecu jer su iskreni, neopterećeni i uvijek spremni pomoći. Nadam se ubrzo novoj akciji, u koju bih voljela uključiti i roditelje pa da se zajedno družimo i čistimo dok šetamo. Imamo predivan grad i građane tako da vjerujem da će biti odličan odaziv - zaključuje Puljanka uz napomenu da je neizmjerno zahvalna na medijskoj popraćenosti jer se samo tako može potaknuti i druge u Hrvatskoj da kroz igru i volontiranje naprave - čuda.