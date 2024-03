Elegancija u domu: Štukature su i za stol, kupaonicu, stropove...

Zidne lajsne, poznate još kao i štukature, dio su modernih uređenja interijera. Riječ je o dekorativnim elementima od različitih materijala koji se postavljaju na zidove ili stropove.

- Štukatura je vrsta gipsa koja se koristi za ukrašavanje stropova i drugih dijelova zgrada, obrađuje se kako bi se proizveli reljefni ukrasi, a ne ravne površine. Pretpostavljam da je naziv ostao od tada, a koristi se i danas. Zapravo to su dekorativni elementi kojima ukrašavamo zidove - kaže dizajnerica interijera Silvija Kahlina i savjetnica u tvrtki Orac.

Upravo lajsne u vašem domu mogu biti zaslužne za eleganciju s dozom luksuza.

Dijele se na podne, zidne i stropne lajsne te 3D zidne elemente. Napravljene su od Duropolymera ili Purotoucha. Riječ je o čvrstim sintetičkim materijalima koji su otporni na udarce i vlagu, što znači da ih možete postaviti i vani. Nije ih teško postaviti, kako ja to u šali volim reći, može ih postaviti bilo koja osoba koja je pedantna i ima strpljenja - savjetuje dizajnerica te dodaje da bi trebali imati nacrt po kojem majstor mjere prenosi na zid, zatim ih reže i lijepi te se sve oboji u željenu nijansu.

- Mnogi i dalje misle da su lajsne, bilo stropne ili zidne, namijenjene samo za stare građanske stanove ili da stropovi moraju biti visoki. Međutim, zidnim i stropnim lajsnama možete prostor učiniti da bude viši, niži, širi i duži. Podne lajsne također spadaju u kategoriju dekoracije jer imamo veliku ponudu te s klijentima dogovaramo što žele postići, ponekad se odluče da ne žele zidne lajsne pa stavimo velike podne, što prostoru također pruža luksuzan i zanimljiv izgled - kaže dizajnerica.

Što se tiče pravila gdje se postavljaju lajsne, nema ih. To određuje budžet.

- Kad moramo pripaziti, obično ih stavljamo u glavne zone, hodnik, boravak i kuhinje. Veliki trend je postavljanja i na ormare kako bi sve povezali i uskladili. Kad smo kod trendova, sve traženije postaju i 3D zidne obloge. Postavljaju se na namještaj i zidove. U ponudi imamo i fleksibilne varijante, tako da idu i na šankove te stolove. Najzanimljivije je što idu u kupaonice te ih u zadnje vrijeme postavljaju iza umivaonika umjesto pločica. Također im je postava kao i kod običnih lajsni, odnosno lijepe se - kaže.

- Svi naši Orac elementi dolaze u bijeloj boji. Zatim se boje željenom bojom i tonom, ovisno o tome što želite postići. Koriste se kist, špricanje i slične tehnike. Trenutno su vrlo popularni neutralni tonovi, makar one izgledaju odlično i u drugim bojama. Trend štukatura kod nas je u zadnjih par godina u porastu, ali one su popularne od davnina. Sjetite se samo bilo kojeg američkog ili drugog filma, serije... Tamo su zidne i stropne lajsne uobičajene, odnosno vani se kuće/stanovi prodaju s već postavljenim lajsnama. U jedno sam sigurna: koje god izabrali, u vašem će interijeru pružiti dašak elegancije i luksuza, a to je ono što želimo - kaže za kraj dizajnerica.