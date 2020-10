Momci postaju duhovniji nakon kvalitenog vođenja ljubavi

<p>Seks oslobađa hormon oksitocin, koji ne samo da potiče zbližavanje i altruizam već i religioznost, otkrilo je novo istraživanje sa Sveučilišta Duke u Sjevernoj Carolini. To se posebno odnosi na muškarce, piše <a href="http://www.dailymail.co.uk/news/article-3806564/Having-sex-makes-men-likely-believe-God-miracle-them.html?ITO=1490&ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490" target="_blank">Daily Mail</a>. </p><p>Ovaj hormon prirodno se otpušta tijekom poroda, tijekom seksa i dojenja. Također se daje kao medikament i tijekom poroda u obliku dripa. No u ovoj studiji davali su muškarcima oksitocin. Ispostavilo se da se njihova duhovnost pojačala nakon njegova uzimanja, a to je trajalo oko tjedan dana. </p><p>Oksitocin općenito pojačava pozitivne emocije kao zadivljenost, zahvalnost, nadu, inspiraciju, ljubav i smirenost. Jednom dijelu muškaraca u ovom istraživanju dali su placebo, a drugima oksitocin. Oni koji su ga doista uzimali rekli su da je duhovnost važan dio njihova života, s tim da nisu svi prethodno rekli da su vjernici. Također, izrazili su i veće zajedništvo s drugima. </p><p>- Žene prirodno proizvode više oksitocina nego muškarci, a u svakom slučaju ovaj hormon doista utječe na našu percepciju svijeta i ono u što mi vjerujemo - objasnila je voditeljica studije <strong>Patty Van Cappellen</strong>. </p>