Emocionalno ste inteligentni ako imate ove osobine - to nisu samo empatija i ljubaznost

Što nekoga čini izvrsnim u svom poslu? To svakako jesu znanje, mudrost, talent i osjećaj samosvijesti, no ono što uistinu razlikuje najuspješnije svjetske vođe od onih koji nisu uspjeli jest emocionalna inteligencija, ili sposobnost prepoznavanja i praćenja emocija (vlastitih i tuđih). Brojne tvrtke prilikom zapošljavanja, promicanja i edukacije svojih zaposlenika sve više promatraju i tu osobinu.

Do sada su mnoge studije pokazale da vođa mora imati razvijenu emocionalnu inteligenciju. No ljudi često ne shvaćaju da to ne znači da su stvari jednostavne. Jer, većina ljudi zapravo ni ne zna što emocionalna inteligencija podrazumijeva.

Na primjer, Tom sebe smatra emocionalno inteligentnom osobom - uvijek je dobro raspoložen menadžer, ljubazan prema suradnicima, ljudima je ugodno oko njega i on se dobro snalazi u komunikaciji s njima i osjetljiv je na potrebe drugih.

Pa ipak, često se pita, ima li sve kvalitete emocionalne inteligencije, jer još ima dojam da je zaglavio, odnosno njegova se karijera ne razvija.

Ovo je uobičajena zamka u koju upadaju mnogi. Tom definira emocionalnu inteligenciju prestrogo. Usredotočujući se na svoju društvenost i simpatičnost, gubi iz vida sve druge bitne osobine emocionalne inteligencije koje mu nedostaju, one koje ga mogu učiniti jačim, učinkovitijim vođom, piše Daniel Goleman, novinar i autor brojnih knjiga koji se godinama bavi razvojem mozga.

- Nakon što sam proveo 25 godina pišući knjige i potičući istraživanja na ovu temu, ustanovio sam da se emocionalna inteligencija sastoji od četiri domene, a u okviru tih domena raspoređeno je 12 glavnih osobina najinteligentnijih ljudi - piše. Dakle, emocionalna inteligencija nisu samo empatija i ljubaznost, nego i niz osobina koje moraju biti prisutne u različitim omjerima.

Evo koje su to osobine:

Samosvijest

Samosvijest je sposobnost ugađanja vlastitih emocija. Omogućuje vam da znate što osjećate i zašto, kao i kako ti osjećaji pomažu te što možete pokušati učiniti da vas te emocije ne sputavaju.

Koje su to kompetencije:

Emocionalna samosvijest podrazumijeva da razumijete vlastite snage i ograničenja te djelujete iz toga. Podrazumijeva i da znate kada se možete osloniti na nekog drugog u timu. Također, daje vam jasnoću o vašim vrijednostima i smislu, odnosno svrsi, što vam omogućava da budete odlučniji u određivanju načina djelovanja.

Kako razvijati tu osobinu:

Svaki je trenutak prilika za prakticiranje samosvijesti. Jedan od najvažnijih koraka je priznati svoje slabosti. Ako se, na primjer, mučite s nečim na poslu, budite iskreni prema vještinama koje trebate usvojiti da biste bili uspješniji. Budite svjesni i situacija i događaja u svom životu. U fazi frustracije nastojte utvrditi korijen i uzrok vaše frustracije. Razmislite o svim signalima koji pokazuju kako se osjećate u tom trenutku.

Vladanje sobom

To je sposobnost da držite pod kontrolom uznemirujuće emocije i impulse. To je vrlo važna osobina za vođe, posebno tijekom krize, jer će ih ljudi gledati da vide kako stoje stvari: Ako je njihov vođa miran, mogu biti i oni.

Koje su to kompetencije:

Emocionalna samokontrola: Budite mirni pod pritiskom i brže ćete se oporaviti od uznemirenosti. Važno je da znate kako uravnotežiti svoje osjećaje za vlastito dobro i dobro ljudi oko vas te posla koji treba obaviti, te misije ili vizije.

Prilagodljivost: Pokazuje se kao okretnost i sposobnost da brzo promijenite planove uslijed promjena i nesigurnosti oko vas. Možete pronaći nove načine rješavanja izazova i možete uravnotežiti više zahtjeva odjednom.

Orijentacija prema postignućima: Nastojite udovoljiti ili premašiti standard izvrsnosti. Stvarno cijenite povratne informacije o vašem učinku i neprestano tražite načine kako stvari učiniti boljima.

Pozitivni pogled: Vidite dobro u ljudima, situacijama i događajima. Ovo je nevjerojatno vrijedna kompetencija, jer može izgraditi otpornost i postaviti temelje za inovacije i mogućnosti.

Razvijanje vještina: U trenucima nevolje, ne paničite. Duboko udahnite i provjerite svoje emocije. Umjesto da urlate na ljude i bezglavo dajete zadatke, javite im što nije u redu i ponudite neka rješenja.

Kako razvijati tu osobinu:

Prihvatite da će u životu uvijek biti nagle promjene i izazovi. Pokušajte shvatiti kontekst date situacije i prilagodite svoju strategiju ili prioritete onome što je u tom trenutku najvažnije.

Društvena svijest

Socijalna svjesnost ukazuje na točnost u čitanju i tumačenju tuđih emocija, često putem neverbalnih znakova. Društveno svjesni vođe mogu komunicirati s mnogim različitim tipovima ljudi, slušati pažljivo i učinkovito komunicirati.

Koje su to kompetencije:

Empatija: Posvećujete potpunu pažnju drugoj osobi i trebate vremena da shvatite što govore i kako se osjećaju. Uvijek se pokušavate smisleno smjestiti u cipele drugih ljudi.

Organizacijska svijest: Možete lako pročitati emocionalne struje i dinamiku unutar grupe ili organizacije. Ponekad možete čak i predvidjeti kako će netko iz vašeg tima ili od vođa tvrtke s kojom poslujete reagirati na određene situacije, što omogućuje strateški pristup situacijama.

Kako razvijati tu osobinu:

Prije svega, društvena svijest zahtijeva dobre vještine slušanja. Ne razgovarajte s više ljudi odjednom i ne pokušavajte preuzeti govornicu. Postavljajte pitanja i pozovite druge da učine isto. Također, radite na osporavanju predrasuda i otkrivanju onog zajedničkog. Vježbajte se stavljati u cipele drugih ljudi. Kad to učinimo, često smo osjetljiviji na ono što ta osoba doživljava i manje je vjerojatno da ćete ih zadirkivati, suditi ili zlostavljati.

Upravljanje odnosima

Upravljanje odnosima je skup vještina koji omogućuje djelovanje koje motivira, nadahnjuje i usklađuje nas s drugima, istovremeno održavajući važne odnose.

Koje su to kompetencije:

Utjecaj: Prirodni ste vođa koji može relativno lako okupljati ljude, stvarajući grupu koja je angažirana, mobilizirana i spremna izvršiti zadate zadatke.

Trener i mentor: Potičete dugoročno učenje davanjem povratnih informacija i podrške. Svoje točke postavljate na uvjerljive i jasne načine kako bi ljudi bili motivirani, kao i jasni u pogledu očekivanja.

Upravljanje konfliktima: Lako rješavate nesuglasice između više strana i možete iznijeti sporove na stol te pronaći učinkovita rješenja.

Timski rad: Dobro komunicirate kao član grupe i možete raditi s drugima. Sudjelujete aktivno, dijelite odgovornost i nagrade i doprinosite sposobnosti vašeg tima u cjelini.

Inspiracijsko vodstvo: Inspirirate i vodite druge prema cjelokupnoj viziji. Uvijek ispunjavate posao i usput pokazujete najbolje kvalitete svog tima.

Kako razvijati tu osobinu:

Ako ste osoba koja je stalno negativna, teško ćete učinkovito upravljati odnosima. Umjesto da se fokusirate na 'najgore što se može dogoditi', pokušajte sebe promatrati kao agenta pozitivnih promjena. Ne bojte se suprotstaviti uobičajenim normama i riskirati. Ova vrsta ljudi može motivirati i nadahnuti ljude s kojima rade, prenosi CNBC