Eriksenov slučaj pokazuje moć moderne medicine: 'Sportaši treniraju unatoč defibrilatoru'

Danski nogometaš Christian Eriksen tijekom utakmice u nedjelju ponovno je doživio ozbiljan srčani poremećaj, a javnosti je postao poznat nakon što se srušio tijekom utakmice na Europskom prvenstvu 2021. godine. Nakon tog događaja ugrađen mu je implantabilni kardioverter-defibrilator (ICD), uređaj koji je, prema dostupnim informacijama, i ovog puta odigrao ključnu ulogu u spašavanju njegova života.

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Kardiologinja dr. Ivana Šmit u razgovoru za 24sata pojašnjava da se ICD često uspoređuje s pacemakerom, no riječ je o znatno naprednijem uređaju.

- ICD je sličan pacemakeru, ali ima veću bateriju, sofisticiraniji softver i mogućnost prepoznavanja malignih aritmija. Kada prepozna po život opasnu aritmiju, uređaj automatski reagira i isporučuje električni šok kojim prekida poremećaj srčanog ritma, slično kao što bi to učinio vanjski defibrilator kojim raspolažu hitne službe. Razlika je u tome što ICD koristi manju količinu energije i djeluje izravno unutar srca putem elektrode - objašnjava.

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Prema njezinim riječima, ovakvi se uređaji ugrađuju osobama koje imaju povećan rizik od pojave malignih aritmija. Kod sportaša poput Eriksena često se radi o rijetkim prirođenim, odnosno kongenitalnim poremećajima električne aktivnosti srca.

- Postoje sindromi poput Brugada sindroma i druga rijetka stanja kod kojih je morfologija srca potpuno uredna, srčani mišić i zalisci normalni, ali je električni sustav srca sklon nastanku opasnih aritmija. Takve aritmije mogu se javiti nepredvidivo i teško je unaprijed znati što će ih potaknuti - kaže Šmit.

Dodaje kako se ICD ugrađuje upravo s ciljem zaštite pacijenta od iznenadne srčane smrti.

- U trenutku kada se dogodi maligna aritmija, osoba ostaje bez učinkovitog srčanog rada, pada krvni tlak i dolazi do gubitka svijesti. Uređaj to prepoznaje u nekoliko sekundi, isporučuje šok, vraća normalan srčani ritam te se ponovno uspostavljaju cirkulacija, krvni tlak i puls - opisala nam je.

Iako se implantabilni defibrilatori često ugrađuju osobama koje su pretrpjele infarkt ili imaju teške strukturne bolesti srca, kod profesionalnih sportaša situacija je drugačija.

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Može li nastaviti sportsku karijeru?

- Osobe s ozbiljnim morfološkim bolestima srca uglavnom se više ne mogu baviti vrhunskim sportom. Kod Eriksena je vjerojatnije riječ o kongenitalnom poremećaju električne aktivnosti srca, dok je građa srca uredna. Upravo zato je već pet godina mogao normalno igrati nogomet bez novih epizoda - ističe.

Na pitanje može li nastaviti sportsku karijeru, odgovara kako to nije isključeno.

- Ako su srčani mišić, zalisci i ukupna morfologija srca uredni te ako je pacijent suglasan, nema nužno prepreke za nastavak bavljenja sportom. Uređaj je ugrađen upravo zato da prepozna opasne situacije i reagira kada je potrebno - rekla nam je dr. Šmit.

Posljednjih godina i sportski pregledi postali su znatno rigorozniji.

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- Prije petnaestak godina pregledi su često bili manje detaljni. Nakon nekoliko tragičnih slučajeva na sportskim terenima uvedeni su stroži protokoli. Danas je elektrokardiogram (EKG) obavezan dio pregleda svih sportaša i predstavlja temelj za otkrivanje bolesti koje mogu dovesti do malignih aritmija - naglašava.

Osobe kojima je ugrađen ICD nalaze se pod redovitim liječničkim nadzorom. Kontroliraju se rad uređaja i stanje baterije, najčešće svakih šest do dvanaest mjeseci.

- Kada se baterija približi kraju svog vijeka trajanja, uređaj se jednostavno zamijeni. Zahvat je relativno mali, napravi se rez od nekoliko centimetara na mjestu gdje se uređaj nalazi ispod kože, ugradi se nova baterija odnosno novi generator i pacijent se vrlo brzo vraća svakodnevnim aktivnostima - zaključuje Šmit.

Slučaj Christiana Eriksena još jednom pokazuje koliko su suvremeni implantabilni defibrilatori promijenili liječenje osoba sklonih opasnim poremećajima srčanog ritma. U situacijama koje su nekada često završavale smrtnim ishodom, danas uređaj ugrađen ispod kože može u nekoliko sekundi prepoznati problem, isporučiti terapiju i spasiti život.