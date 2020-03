Evo kako ćete se riješiti ružne i opasne navike grickanja noktiju

Nokti i zanoktice predstavljaju barijeru koja štiti organizam od mikroorganizama iz vanjskog svijeta. Slina koja sadrži enzime za razgradnju hrane rastvara i kožicu oko noktiju i same nokte, čineći ih slabijima i lomljivima, pa gljivice i bakterije lako mogu napasti to područje i izazvati infekcije, upozorava dermatologinja Rachel Nacazarian, iz tvrtke Schweiger iz New Yorka, dodavši kako je zato jako važno pokušati iskorijeniti naviku grizenja noktiju ako ju imate. Noviji priručnici iz dermatologije onihofagiju (naviku žvakanja noktiju) svrstavaju u neodređeni oblik opsesivno-kompulzivnog poremećaja, s čime se dr. Nazarian baš i ne slaže.

- Rekla bih da razmišljanje o tome da je grickanje noktiju duboko ukorijenjeni dio vaše osobnosti podrazumijeva da se toga nemoguće riješiti. Međutim, to je samo loša navika, koja se može iskorijeniti, za što je potrebno puno vremena i velika predanost - pojašnjava svoj stav.

Evo 9 savjeta stručnjaka koji bi mogli pomoći da se odviknete od grickanja noktiju:

Otiđite na manikuru

Želite li zaštititi nokte od zuba, potrošite novac na njih, savjetuje dermatologinja. Kaže kako se sama te navike riješila upravo na taj način, jer je počela uživati u tome da ima lijepo njegovane nokte. Neki lijepi prsten, dodaje, može samo pomoći u tome da ustrajete, jer će vas motivirati da imate lijepe ruke.

Režite nokte na kratko

Tako će grickanje noktiju biti veći izazov nego s dužim noktima, kod kojih imate što zahvatiti zubima.

Pretjerujte s kremom za ruke

S njegovanim i glatkim rukama neće biti suhe kože koju ćete poželjeti izgrickati. Osim toga, okus i miris kreme za ruke stalno će vas podsjećati na to da ne smijete gristi nokte.

Gel ružnog okusa

Pronađite lak ili gel za nokte s gorkim okusom, namijenjen upravo za iskorjenjivanje navike grickanja noktiju, kako bi vas neugodan okus podsjećao na to da ih ne smijete gristi.

Zabavite ruke

Ako grickate nokte iz dosade, ili kad ste tjeskobni, usvojite neku naviku kojom ćete zabaviti ruke. Na primjer, kad vam je dosadno uzmite olovku i crtajte, ili uzmite u ruke loptice za vježbanje snage.

Opustite se

Naučite tehniku dubokog disanja, kako biste smirili nervozu ili tjeskobu, umjesto da to 'liječite' tako da navalite na nokte i zanoktice.

Osvijestite okidače

Pokušajte pratiti kada se navika grickanja noktiju 'aktivira', odnosno u kojim situacijama osjećate takvu potrebu. Pokušajte reagirati preventivno, prije nego se te situacije dogode.

I zavoj može biti rješenje

To je jedna od taktika koja mnogima pomaže - omotajte nokte zavojem, ili flasterom, kako zubima ne biste mogli do njih, ili navucite rukavice, piše portal Prevention.

