Evo kako previše konzumiranja šećera utječe na organizam

Vjerojatno znate da previše šećera nije dobro za vas. Ipak, vjerojatno i dalje pretjerujete. Amerikanci u prosjeku unose oko 270 kalorija dodanih šećera svaki dan. To je oko 17 žličica dnevno, u usporedbi s preporučenim granicama od oko 12 žličica dnevno ili 200 kalorija.

Slatka pića, slatkiši, pekarski proizvodi i zaslađeni mliječni proizvodi glavni su izvori dodatnog šećera koji unosimo. Ali čak i neka slana hrana, poput kruha, umaka od rajčice i proteinskih pločica, može sadržavati šećer, zbog čega je lako pretjerati.

Šećere je teško uočiti na prehrambenim proizvodima jer mogu biti navedeni pod brojnim nazivima, kao što su kukuruzni sirup, nektar agave, palmin šećer, sok od trske ili saharoza. No bez obzira kako se naziva, šećer je šećer, a ako s njime pretjerate negativno će utjecati na vaše tijelo na mnogo načina.

Mozak

Konzumiranje šećera daje vašem mozgu navalu dopamina, koji potiče dobro raspoloženje. To objašnjava zašto je vjerojatnije da ćete žudjeti za bombonom u 15 sati nego za jabukom ili mrkvom. Cjelovita hrana poput voća i povrća ne uzrokuje oslobađanje toliko dopamina u mozgu, pa vaš mozak treba sve više i više šećera kako bi dobio isti osjećaj zadovoljstva.

Raspoloženje

Povremeni slatkiš ili kolač mogu vam dati brzi nalet energije ili "visok šećer", brzim podizanjem nivoa šećera u krvi. Kad padne, dok vaše stanice apsorbiraju šećer, možete se osjećati nervozno i ​​tjeskobno. Zato ako prečesto posežete u staklenku slatkiša, šećer počinje utjecati na vaše raspoloženje i nakon popodnevnog pada. A valja znati i da su studije povezale visok unos šećera s većim rizikom od depresije kod odraslih.

Zubi

Vjerojatno ste kolutali očima kada su vam roditelji kao djetetu govorili da ćete od slatkoga pokvariti zube. Ali bili su u pravu. Bakterije koje uzrokuju karijes vole jesti šećer koji vam ostaje u ustima nakon što pojedete nešto slatko.

Zglobovi

Ako imate bolove u zglobovima, evo razloga više da odustanete od slatkiša. Naime, pokazalo se da jedenje puno slatkiša pogoršava bolove u zglobovima zbog upale koju izazivaju u tijelu. Osim toga, studije pokazuju da ljudi koji jedu ili piju puno šećera mogu imati veću vjerojatnost da će razviti reumatoidni artritis.

Koža

Još jedna nuspojava upale je da može ubrzati starenje kože. Višak šećera veže se za proteine ​​u vašem krvotoku i stvara štetne molekule koje dokazano oštećuju kolagen i elastin u vašoj koži - proteinska vlakna koja održavaju vašu kožu čvrstom i mladolikom. Rezultat su bore i opuštena koža.

Jetra

Obilje dodanog šećera vjerojatno sadrži fruktozu ili visokofruktozni kukuruzni sirup. Fruktoza se procesira u jetri i u velikim količinama može oštetiti jetru. Kada se fruktoza razgrađuje u jetri, pretvara se u mast. To pak uzrokuje nealkoholnu masnu bolest jetre (NAFLD), što može voditi cirozi.

Srce

Kada jedete ili pijete previše šećera, višak inzulina u krvotoku može utjecati na arterije po cijelom tijelu. Stijenke im se upale, postanu deblje nego inače i ukočenije, što opterećuje vaše srce i s vremenom ga oštećuje. To može dovesti do srčanih bolesti, poput zatajenja srca, srčanih i moždanih udara. Istraživanja također sugeriraju da unos manje šećera može pomoći u snižavanju krvnog tlaka, glavnog faktora rizika za bolesti srca. Osim toga, ljudi koji jedu puno dodatnog šećera (pri čemu najmanje 25 posto njihovih kalorija dolazi od dodanog šećera) imaju dvostruko veću vjerojatnost da će umrijeti od bolesti srca nego oni čija prehrana uključuje manje od 10 posto ukupnih kalorija iz dodanog šećera.

Gušterača

Kada jedete, gušterača pumpa inzulin. Ali ako jedete previše šećera i vaše tijelo prestane ispravno reagirati na inzulin, gušterača počinje ispumpavati još više inzulina. Na kraju će se vaša preopterećena gušterača "pokvariti", a razina šećera u krvi će porasti, što vas dovodi do dijabetesa tipa 2 i bolesti srca.

Bubrezi

Ako imate dijabetes, previše šećera može dovesti do oštećenja bubrega. Bubrezi igraju važnu ulogu u filtriranju krvi. Kada razina šećera u krvi dosegne određenu količinu, bubrezi počinju ispuštati višak šećera u vaš urin. Ako se ne kontrolira, dijabetes može oštetiti bubrege, što ih sprječava da obavljaju svoj posao u filtriranju otpada iz krvi. To može dovesti do zatajenja bubrega.

Tjelesna težina

Ovo vjerojatno nije novost, ali što više šećera jedete, bit ćete teži. Istraživanja pokazuju da ljudi koji piju zaslađena pića imaju veću tjelesnu težinu (i imaju veći rizik od dijabetesa tipa 2) od onih koji to ne piju. Prekomjerne količine šećera mogu izazvati upalu masnih stanica uzrokujući oslobađanje kemikalija koje povećavaju težinu.

Seksualno zdravlje

Ako ste muškarac, možda biste trebali preskočiti desert na večernjem spoju. Šećer može utjecati na lanac reakcija koje su potrebne za erekciju. Šećer će prvenstveno utjecati na vaš krvožilni sustav, koji kontrolira protok krvi kroz tijelo i mora pravilno raditi kako biste dobili i zadržali erekciju.