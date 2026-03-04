Evo kako se riješiti ovisnosti o pametnom telefonu: Trikovi koji će vam pomoći već danas

Jeste li ikad uzeli mobitel provjeriti poruku i zatekli se sat vremena kasnije kako besciljno skrolate? Niste jedini, a iza tog kompulzivnog ponašanja stoji moćna kemikalija u mozgu: dopamin. U današnjem svijetu, pametni telefoni postali su ovisnički utezi koji utječu na naše mentalno zdravlje, no znanost nudi dokazane metode za vraćanje kontrole.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:04 Stručnjakinja iz Splita: Djecu sve više odgajaju ekrani. Dolaze nam ovisnici od 8 ili 9 godina | Video: 24sata/pixsell

Dopaminska zamka u našem džepu

U središtu naše ovisnosti je dopamin, neurotransmiter koji nas motivira da tražimo nagradu. Svaka notifikacija, lajk ili poruka otpušta dopamin, stvarajući povratnu spregu koja nas tjera da se vraćamo po još. Tehnološke tvrtke to svjesno iskorištavaju značajkama poput beskonačnog skrolanja i crvenih znački obavijesti.

One funkcioniraju po principu 'promjenjivog rasporeda nagrađivanja', istom onom koji automate za kockanje čini zaraznima. Budući da ne znamo kada stiže sljedeća nagrada, kompulzivno provjeravamo. Posljedice su ozbiljne: raspon pažnje se smanjuje, a kronična prekomjerna upotreba povezana je sa smanjenim volumenom sive tvari u prefrontalnom korteksu, što vodi u kognitivno propadanje.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Prekidanje ciklusa ovisnosti ne zahtijeva snagu volje, već primjenu pametnih strategija koje rade s našim mozgom. Bihevioralna znanost nudi alate koji nam mogu pomoći da vratimo fokus i blagostanje.

Redizajnirajte svoje digitalno okruženje

Najlakši način za promjenu ponašanja je promjena okruženja. Umjesto oslanjanja na samokontrolu, otežajte si neželjeno ponašanje. Isključite biometrijsko otključavanje; ručno upisivanje lozinke prekida automatsku radnju provjeravanja. Još učinkovitije je uključivanje crno-bijelog načina rada.

Studije su potvrdile da uklanjanje boja značajno smanjuje vrijeme pred ekranom i anksioznost. Naposljetku, stvorite fizičku udaljenost: punite telefon u drugoj sobi i držite ga u torbi dok radite. Time se smanjuje "efekt puke prisutnosti", fenomen gdje čak i isključen telefon u blizini crpi naše kognitivne kapacitete.

Zamijenite navike umjesto da ih samo uklanjate

Navike se ne brišu, već zamjenjuju. Prvo prepoznajte okidač koji vas tjera da posegnete za telefonom: dosada, anksioznost ili čekanje u redu? Zatim pripremite 'konkurentski odgovor'. Umjesto automatskog skrolanja, svjesno odlučite pročitati stranicu knjige, popiti čašu vode ili se istegnuti. Svakim ponavljanjem jačate nove neuronske puteve, stvarajući život u kojem je telefon koristan alat, a ne gospodar vaše pažnje.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Postavite jasne granice kroz digitalni minimalizam

Postavite jasna pravila korištenja. Umjesto da vam obavijesti diktiraju dan, grupirajte ih i provjeravajte u dva do tri određena 'prozora' dnevno. Ostatak vremena, neka budu isključene. Definirajte zone bez ekrana, poput spavaće sobe i stola za blagovanje, kako biste poboljšali san i ojačali društvene veze.

Povremeni 'digitalni post', poput vikenda bez društvenih mreža, djeluje kao reset za dopaminski sustav, vraćajući mentalnu bistrinu i sposobnost uživanja u manje stimulativnim aktivnostima.