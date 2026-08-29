Evo kako si možete pomoći ako jako slabo osjećate okus hrane

Gubitak okusa (ageuzija) može biti prirodna pojava do koje dolazi s godinama ili nuspojava zbog problema s nosom, kemoterapije, moždanog udara, ozljede mozga ili drugih neuroloških problema. Nedavno je došlo do porasta broja ljudi koji gube okus kao nuspojava COVID-19. Zapravo, to je četvrta najčešće prijavljena nuspojava, s otprilike 20-30% slučajeva. Evo kako jesti kada ne možete ništa okusiti.

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1. Usredotočite se na svoja ostala osjetila

Kada jedete, pokušajte se usredotočiti na svoja ostala glavna osjetila. Odvojite vrijeme da pogledate kako hrana izgleda. Obratite pozornost na boje i teksture. Možete učiniti da vaši obroci budu vizualno privlačniji dodavanjem boja ili ukrašavanjem tanjura.

Žvačite sporije, primijetite suptilne razlike u teksturama i zvukovima sa svakim zalogajem. Možda biste željeli dodati hrskaviju hranu u svoj obrok kako biste potaknuli svoja osjetila zvuka i dodira. Ako možete osjetiti miris, pokušajte dodati začine i bilje. To može unijeti radost u vaš obrok izazivajući sjećanja i stvarajući ugodnu atmosferu.

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2. Eksperimentirajte s različitim namirnicama

Iako općenito imate smanjenu sposobnost osjeta okusa hrane, neke stvari možete osjetiti više od drugih. Eksperimentiranje i identificiranje namirnica koje možete osjetiti poboljšati će vaše iskustvo jedenja. Osim toga, određene namirnice, poput kiselih i trpkih, mogu stimulirati okusne pupoljke. U tom slučaju, dodavanje više citrusnih okusa (npr. limun, naranča, limeta) može pomoći, kao i ocat. Neki ljudi radije jedu bljutaviju hranu kako bi smanjili svoja očekivanja. Eksperimentirajte s različitim obrocima i vidite što vam najbolje odgovara.

3. Jedite hranu u kojoj uživate

Ljudi imaju povećan rizik od pothranjenosti kada ne pronalaze radost u jelu. Zbog toga je posebno važno usredotočiti se na bilo koji dio prehrane koji smatrate zanimljivim i zabavnim, što će vas motivirati da jedete. Ako određenu hranu možete okusiti više od druge, usredotočite se na češće dodavanje u svoju prehranu - čak i ako je možda manje hranjiva. To bi čak moglo značiti jedenje iste hrane svaki dan, što je i dalje bolje nego ništa.

4. Jedite manje, češće obroke

Nekima se jedenje velikog obroka može činiti teretom jer je manje ugodno bez okusa. Zato, jedenje međuobroka ili manjih obroka tijekom dana može vam pomoći da lako i brzo unesete hranjive tvari. U tom slučaju, možda biste željeli jesti svaka 2 do 4 sata. Pokušajte uključiti ugljikohidrate, proteine ​​i zdrave masti u svaki mali obrok.

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5. Održavajte dobru oralnu higijenu

Osiguravanje dobre oralne higijene može vam pomoći da bolje okusite hranu. Redovito koristite zubni konac te obavezno perite jezik kako biste uklonili ostatke hrane. Između obroka možete se odlučiti za ispiranje usta kako biste održali usta čistima. Čajnu žličice (4 grama) sode bikarbone otopite u pola litre vode. Mućkajte otopinu u ustima najmanje 30 sekundi, a zatim je ispljunite.

6. Pratite rokove trajanja

Nedostatak okusa može ometati vašu sposobnost da primijetite je li hrana "čudnog" okusa ili se pokvarila. Ako je namirnica prošla rok trajanja ili izgleda kao da se pokvarila, sigurnije ju je baciti.

7. Pijte tekućinu

Dehidriranost može dovesti do suhih usta, što može pogoršati vašu sposobnost osjeta okusa. Pijte vodu između obroka i uzimajte male gutljaje dok jedete.

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8. Uzmite oralni dodatak prehrani

Pokušajte se odlučiti za oralni dodatak prehrani poput Boosta ili Ensurea, smoothieja ili proteinskog ili zamjenskog shakea za obrok kada ne želite jesti.

9. Pokušajte jesti u okruženju koje vas ometa

Suprotno većini intuitivnih prehrambenih praksi, možda ćete htjeti koristiti distrakcije poput televizije ili živahnog društvenog okruženja kako biste odvratili pažnju od promjena okusa.

10. Potražite stručnu pomoć

Razgovarajte sa zdravstvenim djelatnikom kako biste se nosili s iznenadnom promjenom okusa. Oni vam mogu pomoći u pružanju osobnih rješenja i voditi vas kroz ovo teško razdoblje.

