Evo kako spriječiti napade čak 95% alergena kod kuće i vani

Ako vas muče alergije, provjerite peludni kalendar te u vrijeme cvatnje i razdoblja najveće koncentracije peludi pojedinih biljaka u zraku, zatvorite prozore, vrata balkona i lođa te ulazna vrata kuće ili stana ako inače gledaju na dvorište. Tako ćete spriječiti da alergeni ulaze u kuću i smanjiti mogućnost napada alergije. To se posebno odnosi na jutarnje sate, jer mnoga stabla i trave oslobađaju pelud čim se pojave prve zrake sunca. No, držite zatvorene prozore i vrata i tijekom dana, a od 10 do 18 sat ne sušite rublje na zraku jer je visoka koncentracija peluda. Prostor provjetravajte iz 18 sati i tijekom noći ili otvorite sve prozore nakon kiše.

Pelud ambrozije, na primjer, najgušći je u podne. Ako imate mogućnosti, razmislite o ugradnji klimatizacijskog sustava, koji može ukloniti čak 90 do 95 posto čestica iz zraka u prostoru u kojem živite. Kad se vratite kući nakon izlaska, skinite svu odjeću i obuću. Odjeću je najbolje oprati barem na laganom programu pranja hladnom vodom, obuću ostavite pred ulazom u kuću, ili obrišite vlažnom krpom. Otuširajte se i promijenite odjeću.

U vrijeme visoke koncentracije peludi nastojte navečer oprati kosu, kako biste uklonili alergene prije spavanja. Kada izlazite u vrijeme kada je koncentracija peludi izrazito visoka, ili u vrijeme košnje i skupljanja suhe trave, razmislite o tome da nosite masku koju medicinsko osoblje nosi u bolnici.

Ona može spriječiti da alergeni dođu do vaših dišnih puteva, odnosno blokirat će i do 95 posto sitnih čestica koje bi inače ušle kroz nos i usta te u sluznicu u kutevima očiju. Masku nosite i kod usisavanja i čišćenja stana ako ste alergični na prašinu. Nastojte isprati suvišnu sluz iz nosa uz pomoć posebne posude za ispiranje koju ste napunili slanom vodom.

Pomiješajte 1 žličicu krupne morske soli (nikako ne koristite kuhinjsku) te malo sode bikarbone u dva decilitra mlake destilirane vode i nagnite glavu ukoso nad umivaonikom. Polako propuštajte vodu kroz jednu nosnicu, dok ne počne izlaziti s druge strane. Ostanite tako nekoliko sekundi, pa promijenite stranu.

Bolje je koristiti destiliranu ili prokuhanu vodu od one iz slavine, koja može sadržavati bakterije štetne za nosnu sluznicu. Općenitu, umjesto medicinskih kapi koje nadražuju sluznicu, kod ispiranja koristite isključivo fiziološku otopinu. To može pomoći kod ublažavanja simptoma alergije te isprati bakterije.

Pronađite prirodne dodatke koji pomažu izliječiti simptome alergije. Na primjer, istraživanja pokazuju da mast na bazi čička, ili repušine, kako se u narodu još zove pomaže ublažavanju nadraženosti sluznice nosa, jer djeluje kao antihistaminik. Druge studije pokazuju da mast koja u bazi ima mačji repak i piknogenol također može biti od pomoći.

Važna je i prehrana. Naime, djeca koju se hrane s puno svježeg voća i povrća te orašastih plodova, imaju manje simptoma alergija. To se posebno odnosi na grožđe, jabuke, naranče i rajčice.

Pokušajte dodati barem jedan obrok svježeg voća ili povrća dnevno u odnosu na uobičajenu prehranu. Preporuka je da jedemo pet porcija voća i povrća dnevno, pri čemu se kao porcija računa mala mrkva, pola šalice kuhanog špinata ili pola banane.

Također, dok vam nos curi, pijte više vode, soka ili druge tekućine jer time vlažite i šupljinu nosa, odnosno možete umiriti otečenu sluznicu. Topli čajevi i juhe mogu biti posebno umirujući, jer dodaju i efekta pare. U vrijeme kada vam je nos jako natečen korisno je udisati paru, što će ublažiti kongestije i olakšati disanje.

Napunite zdjelu vrućom vodom, dodajte kap, dvije nekog eteričnog ulja, najbolje metvice ili eukaliptusa, nagnite se nad zdjelom i pokrijte glavu ručnikom. Alternativa tome, kad vam treba „hitna pomoć“ može biti da se zatvorite u kupaonicu, ili još bolje, kabinu za tuširanje, dok curi vruća voda iz tuša. Ponovite to nekoliko puta dnevno, kako biste ublažili simptome.

Redovno čistite dom

Održavanje doma čistim jedan je od najboljih načina da izbjegnete alergene. Nemojte čistiti s teškim kemikalijama, jer one mogu iritirati sluznicu nosa i dišne puteve te pogoršati simptome alergije. Koristite proizvode koje koristite u kućanstvu: ocat, sol i sodu bikarbonu. Nabavite usisavač s HEPA filterom koji skuplja alergene.

Klonite se cigareta i aerosola

Dim cigareta može pogoršati simptome alergije i dovesti do poteškoća s disanjem, svrbeža, začepljenog nosa i suznih očiju. Prestanite pušiti i nagovorite ukućane da prestanu. Izbjegavajte zadimljeni prostor, noćne klubove i hotelske sobe. Izbjegavajte plinove koji mogu pogoršati simptome, kao što su aerosol, razne sprejeve i dim iz kamina.

Testirajte se na alergene

Možda vam zvuči prejednostavno, ali da biste izbjegli okidače alergijske reakcije morate znati na što ste točno alergični.

Postoji više tehnika alergološkog testiranja, a testiranje se može provesti u gotovo svim bolnicama ili pak u privatnim laboratorijima.

Štedljivo zalijevajte sobne biljke

Pretjerano zalijevanje sobnih biljaka može doprinijeti rastu plijesni. Ne dopustite da vam voda iz biljaka kapa po podu ili predugo stoji u tanjuriću ispod tegle, jer se tako pogotovo može razviti plijesan. Stavite kamenčiće između tegle i tanjurića, kako biste spriječili da se razviju spore plijesni koje mogu zagaditi zrak.

Očistite hladnjak

Ladica u hladnjaku pravi je magnet za prljavštinu, pa i plijesan, koja će se uhvatiti na zaostale ostatke hrane. Operite ju povremeno u vodi u koju ste dodali sol, jer ona sprječava rast plijesni i bakterija. Očistite i ispod hladnjaka, gdje se mogu zavući komadići hrane koja s vremenom pljesnivi, a spore lete u zrak svaki puta kada se pokrene kompresor hladnjaka.

Operite ležajeve parom

Nabavite barem mali ručni parni čistač, pa jednom tjedno operite madrace i ležajeve vrućom parom. To je najbolji način da se ubiju mikroskopske grinje koje uživaju u vašem krevetu te podižu razinu onečišćenja zraka u sobi i domu općenito. Zamijenite prekrivače od osjetljive tkanine onima koji se peru u mašini, na višoj temperaturi i perite ih jednom mjesečno.

Održavajte kupaonicu

Barem jednom mjesečno dobro operite zavjesu nad tuš kadom i zamijenite ju svakih nekoliko mjeseci. Da bi zaustavili rast plijesni u kupaonici, držite odvlaživač zraka u kupaonici, ili otvorite prozor ili vrata svaki puta kada izađete iz kupaonice. Druga mogućnost je da pokrenete mali prijenosni ventilator, samo ga držite podalje od vode.

Zamrznite plišane medvjediće

Medvjedići i druge plišane igračke vašeg djeteta mogu biti prepuni grinja. Povremeno ih stavite u vrećicu za zamrzavanje i držite u zamrzivaču 3 do 5 sati. Hladnoća će ubiti grinje koje bi u protivnom mogle završiti u zraku kojega udišete u svome domu.

Očistite oluke

Začepljeni oluk može dovesti do toga da voda probije u kuću, što može dovesti do pojave plijesni i pogoršati alergiju. Prije sljedeće kiše provjerite oluke. Ako vidite da čepovi sprečavaju vodu da oteče, da se ona prelijeva preko oluka ili kaplje iz njih, vrijeme je da se popnete uz ljestve.

Sušite rublje na zraku

Kad god možete, sušite rublje na zraku, ali pokušajte izbjeći vrijeme visoke koncentracije alergena, između 10 i 18 sati. Prosječna mašina rublja sadrži oko 20 kilograma vlage i to mora negdje ispariti. Ako ga sušite unutra, provjetrite da se plijesan nije nakupila u kutevima garaže, ili podruma.

Čistite ormare, bacajte suvišno

Redovno izbacite ili poklonite nekome odjeću koju niste koristili zadnjih godinu dana. Stavite sportsku opremu u garažu ili podrum, gdje joj je i mjesto. Pospremite cipele u posebne vrećice. Pospremite višak odjeće i tekstila u vrećice za vakuumiranje, kako biste zaštitili odjeću od prašine. Usisajte dno ormara.

Perite madrace svaki mjesec

Redovno usisavajte i čistite spavaću sobu, čistite madrace jednom mjesečno usisavačem koji radi na paru, ili ih operite vlažnom krpom umočenom u pola čaše octa na 2 litre vode. Kada dulje vrijeme niste kod kuće, zamotajte ih najlonom, da ih zaštitite od prašine.



Preporuke Zavoda za javno zdravstvo

Informirajte se redovno o kretanjima peludnih alergena na stranici www.stampar.hr

Izbjegavajte odlazak u prirodu za vrijeme sunčanog i vjetrovitog vremena

Za odlazak u prirodu birajte dan nakon kiše, jer su tada koncentracije peludi u zraku najniže

Pri povratku kući presvucite se, operite ruke, istuširajte se i operite kosu

Ne sušite rublje na zraku u vrijeme visokih koncentracija peludi

Zatvarajte prozore i prekrijte krevete tijekom najveće koncentracije peludi u zraku

Nosite sunčane naočale i šešir tijekom dana

Četkajte i perite redovno kućne ljubimce

Boravite u zatvorenim i klimatiziranim prostorijama

Uzimajte redovnu terapiju za suzbijanje simptoma alergije

