IZGRAĐUJE IZDRŽLJIVOST

Evo kako treniranje utječe na razinu testosterona u tijelu

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Foto: 123RF

Vježbanje poboljšava zdravlje i može privremeno povećati testosteron, osobito trening snage i HIIT. Najvažnije je redovito vježbati radi kondicije i zdrave tjelesne težine, što dugoročno podržava optimalne razine hormona

Redovito vježbanje poznato je po svom pozitivnom utjecaju na zdravlje srca, mentalno stanje i tjelesnu kondiciju. Osim toga, tjelesna aktivnost može utjecati i na razinu testosterona, hormona koji igra ključnu ulogu u rastu mišića, izdržljivosti i općem zdravlju muškaraca.

Utjecaj vježbanja na testosteron nije jednostavan i ovisi o vrsti vježbi, intenzitetu, trajanju, tjelesnom sastavu i općoj kondiciji.

Vježbanje i testosteron

Testosteron pomaže u izgradnji mišića i snazi, ali je važno napomenuti da i drugi hormoni doprinose fizičkoj izdržljivosti i rastu mišića. Istraživanja pokazuju da vježbe snage i intervalni trening visokog intenziteta (HIIT) mogu privremeno povećati razinu testosterona, dok dugotrajne aerobne vježbe, poput dugog trčanja ili biciklizma, ponekad mogu smanjiti hormon.

Porast testosterona obično traje od 15 minuta do sat vremena nakon treninga.

- Razina testosterona može se mijenjati ovisno o vrsti, intenzitetu i trajanju vježbanja, ali još uvijek nije potpuno jasno kako, kaže dr. Edward Cherullo, šef urologije na Rush University Medical Center.

T-shirtless guy sportsman in go in for sport at home. Young man doing sport workout in room during quarantine. Stand on yoga mat and stretch leg on back using resistance band.
Foto: 123RF

Važno je razumjeti da treninzi različitih vrsta i intenziteta imaju različite učinke. Primjerice, dizanje težih utega s više serija i većim opterećenjem može izazvati jači privremeni porast testosterona u usporedbi s laganim ili povremenim vježbama. Međutim, nijedna vrsta vježbanja neće osigurati dugotrajan i dramatičan porast hormona, tvrdi menshealth.com

Utjecaj kondicije i tjelesnog sastava

Tjelesna kondicija i sastav tijela također utječu na razinu testosterona. Gubitak viška masnog tkiva i povećanje mišićne mase može pozitivno djelovati na hormone. Studije pokazuju da muškarci s prekomjernom težinom ili pretilošću bilježe veći porast testosterona kada povećaju tjelesnu aktivnost, nego kada samo smanje unos kalorija.

Redovita tjelovježba doprinosi općem zdravlju, smanjuje rizik od metaboličkog sindroma, pretilosti i drugih kroničnih bolesti, što posredno pomaže u održavanju zdravih razina testosterona.

Uz to, bilo koja tjelesna aktivnost, uključujući pilates, jogu ili rekreativni sport, može pozitivno utjecati na razinu hormona, jer poboljšava kondiciju, kontrolu tjelesne težine i smanjuje stres.

Foto: Pixabay/Merseyside Police

Ključne preporuke

  • Kombinacija vježbi snage i izdržljivosti najbolja je za opće zdravlje i očuvanje testosterona.
  • Fokusirajte se na redovitu tjelovježbu i održavanje zdrave tjelesne mase, a ne samo na povećanje testosterona.
  • Intenzivni treninzi s velikim opterećenjem i više serija ciljaju velike mišićne skupine, poput prsa i nogu, te mogu izazvati privremeni porast hormona.
  • Redovita tjelesna aktivnost poboljšava energiju, izdržljivost i opće zdravlje, što dugoročno doprinosi optimalnim razinama testosterona.

Zaključno, vježbanje ne samo da pozitivno utječe na razinu testosterona, nego i na vaše cjelokupno zdravlje. Redovita kombinacija snage i izdržljivosti, u skladu s osobnim sposobnostima i ciljevima, najbolji je način da ostanete zdravi i vitalni.

