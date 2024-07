Evo koliko koraka dnevno treba napraviti da bi počeli mršavjeti

Ova najobičnija vježba pokazala se izvrsnim alatom za skidanje kilograma i poboljšanje cjelokupnog zdravlja. Ali koliko vam je koraka dnevno potrebno da smršavite? Uključivanje više koraka u vašu rutinu kroz hodanje je jednostavan, ali učinkovit način za mršavljenje. Postavljanjem cilja, razumijevanjem prednosti ovog oblika vježbanja i pronalaženjem kreativnih načina za povećanje broja dnevnih koraka, hodanje može postati osnova vježbanja.

Upamtite, svaki se korak računa i male promjene mogu s vremenom dovesti do značajnih rezultata.

Određivanje idealnog broja dnevnih koraka za mršavljenje može se razlikovati od osobe do osobe na temelju čimbenika kao što su dob, razina kondicije i individualni metabolizam. Uobičajeno preporučeni cilj je 10.000 koraka dnevno. Ovaj broj, koji su popularizirale zdravstvene organizacije i ljubitelji fitnessa, cilj je za one koji žele održati zdravu težinu ili izgubiti nekoliko kilograma.

Hodanje je vježba s malim opterećenjem koja uključuje više mišićnih skupina i prikladna je za ljude svih razina stanja. Evo kako hodanje doprinosi mršavljenju.

1. Pomaže u sagorijevanju kalorija

Hodanje, osobito brzo hodanje, odlična je aktivnost koja povećava otkucaje srca i sagorijeva kalorije. Što više kalorija sagorijevate, veća je vjerojatnost da ćete stvoriti kalorijski deficit, ključni čimbenik u mršavljenju.

2. Pospješuje metabolizam

Redovito hodanje može potaknuti vaš metabolizam, uz pomoć vašeg tijela za učinkovitiji unos kalorija. Ovo može biti posebno korisno za one koji vode sjedilački način života.

3. Regulira apetit

Dokazano je da hodanje pomaže u regulaciji hormona apetita, smanjujući želju za hranom i prejedanje. To može biti bitno za one koji pokušavaju kontrolirati unos kalorija.

4. Pomaže u smanjenju stresa

Stres može pridonijeti debljanju. Hodanje, osobito u prirodnom okruženju, ima umirujući učinak i može pomoći u smanjenju razine stresa, potencijalno djelujući na emocionalno jedenje.

Ispunjavanje dnevnog cilja broja koraka ne znači nužno da morate sate posvetiti toj tjelovježbi.

Evo nekoliko jednostavnih i praktičnih načina za dodavanje više koraka vašoj dnevnoj rutini:

1. Šetajte kratko. Ubacite tijekom dana kraće šetnje u pauzi za ručak i navečer.

2. Koristite stepenice. Odlučite se za stepenice umjesto dizala kad god je to moguće. Ovo je jednostavan način da dodate više koraka svom dnevnom broju i uključite mišiće nogu.

3. Parkirajte dalje. Kada obavljate poslove, parkirajte automobil dalje od ulaza. Ovo ne samo da dodaje korake, već također pruža priliku za lagano vježbanje.

4. Postavite podsjetnike. Zabilježite si u pametni telefon ili uređaj za praćenje fitnessa podsjetnike za kratke šetnje tijekom dana.

5. Hodajte sa svrhom - pretvorite svakodnevne zadatke u prilike za kretanje. Umjesto da kolegi pošaljete e-poštu, odšetajte do njegovog stola. Odaberite dužu rutu kada se krećete kroz svoj dom ili ured, piše msn.