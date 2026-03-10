Riješite se simptoma alergije uz ove prirodne metode i lijekove

Alergije nastaju kada imunosni sustav pretjerano reagira na inače bezopasne tvari poput peludi, hrane ili dlaka kućnih ljubimaca. Tijelo tada oslobađa histamin, kemikaliju koja uzrokuje većinu neugodnih simptoma alergijske reakcije.

Iako su lijekovi često najučinkovitiji način liječenja, mnogi pokušavaju ublažiti simptome i uz pomoć prirodnih metoda. One ne mogu uvijek zamijeniti medicinsku terapiju, ali u nekim slučajevima mogu pomoći u smanjenju tegoba ili podržati opće zdravlje.

Prirodni sastojci za ublažavanje simptoma

Kopriva

Kopriva se često spominje kao jedan od najpoznatijih prirodnih saveznika kod sezonskih alergija. Smatra se da njezini spojevi mogu djelovati poput prirodnog antihistaminika i smanjiti reakciju organizma na pelud. Najčešće se konzumira u obliku čaja, tinkture ili kapsula od sušenog lista. Redovito pijenje čaja od koprive tijekom sezone alergija može pomoći ublažiti simptome poput kihanja i začepljenog nosa.

Suhi listovi koprive najčešće imaju jaču koncentraciju minerala i fitokemikalija, zbog čega su idealni za pripremu infuzija.

Sastojci:

1 l vode

28 g suhih listova koprive

staklenka od 1 litre

Priprema:

Zagrijte litru vode do vrenja. Dobro isperite staklenku vrućom vodom kako biste je prethodno ugrijali. Stavite suhe listove koprive u staklenku. Prelijte listove vrućom vodom i lagano promiješajte. Poklopite staklenku i ostavite da odstoji 4–10 sati kako bi se izdvojila maksimalna količina hranjivih tvari i korisnih spojeva. Procijedite tekućinu kroz gusto cjedilo i lagano istisnite preostale sokove iz listova. Čuvajte infuziju u zatvorenoj staklenci i potrošite unutar 24 sata (ili do 48 sati ako je držite u hladnjaku).

Đumbir i začini

Đumbir je poznat po protuupalnom djelovanju i može pomoći kod problema s dišnim sustavom. U tradicionalnim medicinskim praksama koristi se za smanjenje sluzi i olakšavanje disanja.

Uz njega se često preporučuju i drugi začini poput cimeta, kardamoma ili crnog papra, koji mogu pomoći u zagrijavanju organizma i poticanju cirkulacije.

Med

Med je jedan od najpopularnijih prirodnih pripravaka koji se povezuje s ublažavanjem sezonskih alergija. Vjeruje se da male količine peludi u medu mogu pomoći organizmu da postupno razvije toleranciju na alergene.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da znanstveni dokazi za ovu teoriju nisu čvrsti te med ne bi trebao zamijeniti medicinsko liječenje alergija.

Pomoć kod kožnih alergija

Korijander

Svježi listovi korijandera u nekim se tradicionalnim medicinama koriste za ublažavanje alergijskih reakcija na koži. Od njih se može napraviti sok ili pasta koja se nanosi na nadražena područja. Takvi pripravci mogu pomoći smanjiti svrbež, crvenilo i osjećaj peckanja.

Čuvarkuća

Čuvarkuća je biljka poznata po umirujućem i protuupalnom djelovanju na kožu. Sok iz listova može se nanijeti izravno na osip ili nadraženo područje kako bi se smanjila iritacija.

Zbog antiseptičkih svojstava često se koristi i kod manjih rana ili kožnih upala.

Osim biljnih pripravaka, određene navike mogu smanjiti izloženost alergenima i ublažiti simptome:

redovito provjetravanje i čišćenje prostora

tuširanje i pranje kose nakon boravka na otvorenom tijekom sezone peludi

ispiranje nosa fiziološkom otopinom

prehrana bogata voćem, povrćem i antioksidansima koji podržavaju imunitet.

Kada se obratiti liječniku?

Iako prirodni pristupi mogu ublažiti blaže simptome, neke alergije mogu biti ozbiljne i zahtijevati medicinsku terapiju. To se posebno odnosi na alergije na hranu, ubode insekata ili lijekove, koje u težim slučajevima mogu izazvati opasnu reakciju organizma.

Zato stručnjaci naglašavaju da prirodni pripravci mogu biti samo dodatna pomoć, ali ne i zamjena za savjet liječnika i provjerene medicinske terapije.