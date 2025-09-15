Obavijesti

Evo što bore ispod očiju govore o vašem životu i karakteru

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Fotolia

Kažu da su oči ogledalo duše, a bore koje ih okružuju, mapa vaših životnih trenutaka. Te sitne linije ispod očiju mnogima su prvi znak starenja, no zapravo nose priču o vama

Ako su vam bore najizraženije kada se smijete, to je znak da često i iskreno pokazujete emocije. Dermatolozi ih zovu mimičkim linijama, prirodan su trag smijeha, topline i trenutaka radosti. Drugim riječima, vaše bore govore da ste osoba koja ne skriva sreću.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Terapija puževima 01:08
Terapija puževima | Video: KanalRi

No, ako linije postaju sve dublje i ostaju vidljive i kada se ne smijete, možda vam tijelo šalje poruku. Nedostatak sna, previše stresa i ubrzan ritam života najprije se vide na području ispod očiju. Koža je tu tanka, osjetljiva i brzo otkriva kada joj treba odmor.

Male bore mogu biti i tihi podsjetnik na životne navike. Pušenje, čaša vina previše ili preskakanje vode tijekom dana, sve to isušuje kožu i ubrzava stvaranje linija. Ako vam se čini da izgledate starije nego što biste trebali, možda je vrijeme da promijenite rutinu.

Beautiful woman and her blue eyes, macro shot
Foto: 123RF

Ljubitelji sunca često najsnažnije vide posljedice upravo ispod očiju. UV zrake razgrađuju kolagen i elastičnost kože, a bore koje se pojave nisu samo estetski detalj, one su i upozorenje da je zaštitni faktor obavezan, ne opcija.

Dobra vijest je da bore nisu kraj svijeta, niti vaše ljepote. Uz prave proizvode i male promjene u svakodnevnim navikama, možete ih značajno ublažiti i spriječiti pojavljivanje novih. Evo što pomaže:

1. Njega kože

Hijaluronska kiselina vraća koži vlagu i čini je punijom pa sitne linije izgledaju pliće. Retinol i retinoidi potiču obnovu stanica i stvaranje kolagena, ali s njima treba krenuti postupno, posebno ako imate osjetljivu kožu. Peptidi su još jedan saveznik jer jačaju strukturu kože i dugoročno djeluju na elastičnost.

Foto: 123RF

2. Zaštita od sunca

UV zrake jedan su od glavnih uzroka preranog starenja, stoga kremu sa zaštitnim faktorom treba nanositi svaki dan, bez obzira na godišnje doba ili vremenske prilike.

3. Dovoljno tekućine

Hidratacija iznutra jednako je važna. Ako je tijelo dehidrirano, koža odmah postaje suha, a bore izraženije. Redovito pijte vodu, a pomoći će i hrana bogata tekućinom, poput krastavaca, naranči ili lubenice.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

4. Kvalitetan san

San je možda najjednostavniji, a najučinkovitiji “anti-age” tretman. Tijekom noći koža se obnavlja, pa nedostatak sna brzo postaje vidljiv ispod očiju. Idealno je spavati sedam do osam sati, a položaj na leđima može spriječiti dodatne nabore od pritiska jastuka.

5. Razina stresa

Napetost se često doslovno ureže u lice. Male bore mogu postati dublje ako ste stalno u grču. Male rutine opuštanja, poput šetnje, joge ili nekoliko minuta dubokog disanja prije spavanja, mogu imati vidljiv učinak i na vašu kožu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

OSTALO

