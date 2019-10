Evo što će se dogoditi u tijelu kada potpuno izbacite šećere

Izbacivanje šećera iz svakodnevne prehrane može biti velik izazov, čak i najodlučnijima pojedincima. Istraživanja pokazuju da šećer 'vara' mozak tako da ga želi sve više, koliko god ga vi unosili.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije dnevno bismo na 2000 kalorija smjeli unijeti maksimalno 50 grama slobodnih šećera. To se odnosi na glukozu, fruktozu i saharozu koji se dodaju hranu prilikom proizvodnje.

No šećer koji je prirodno prisutan u povrću i voću je dobar za zdravlje.

- Ti prirodni šećeri dolaze u kombinaciji s prirodnim vitaminima, mineralima i vlaknima - objašnjava dr. Kimber Stanhope, nutricionistica i profesorica sa Sveučilišta u Kaliforniji.

Ako uspijete smanjiti unos dodanih šećera, vidjet ćete promjene u organizmu - osjećat ćete se bolje, izgledati zdravije i ljepše te topiti višak masti.

Koža će vam izgledati mlađe

Šećer u prehrani utječe na količinu šećera u krvotoku. Ako je razina visoka, dolazi do molekularnog domino efekta koji se zove glikacija. Pri tome se molekule šećera vežu na proteine kože i to utječe na kolagen, protein zaslužan za glatkoću kože. Loše navike sa šećerom mogu dovesti i do smanjenja elastičnosti kože i preuranjene pojave bora.

Zato stručnjaci tvrde da 'starenje' možete usporiti smanjenjem šećera iz prehrane.

Loši su izvori energije

Dodatni šećeri su jednostavni ugljikohidrati. Brzo se probavljaju i ulaze u krvotok, ali energija dobivena iz njih, kratkog je vijeka. Mogu se 'kriti' u preljevima za salatu ili recimo, umaku za roštilj. Provjerite ambalažu, prije nego konzumirate proizvod.

- Umjesto toga, pojedite šaku badema koji će vas opskrbiti energijom koja će trajati dulje - kaže Diane Sanfilippo, prehrambena savjetnica i autorica knjige 'The 21-Day Sugar Detox Daily Guide'.

Trbušna mast će se 'otopiti'

Navikama poput pijenja sokova samo ćete nakupiti kilograme, osobito na području trbuha. Iako izgleda bezazleno, masnoća oko trbuha može biti opasna.

Kada pijete sokove, diže vam se šećer i dolazi do navale inzulina u organizmu. To rezultira nakupljanjem masti na području trbuha. Zovemo je visceralna masnoća, a ona može stvarati probleme u krvnim žilama i organima. Uz nju su povezane bolesti srca, ali i karcinomi.

Dakle, ako izbacite šećere iz prehrane, smanjit ćete masnoću oko trbuha, ali i rizik od bolesti koje dolaze uz to.

Smršavjet ćete

- Povećana razina inzulina ne deblja vas samo oko trbuha, već stvara masnoće po cijelom tijelu - rekao je endokrinolog dr. med. David Ludwig s Harvarda.

Zdravije alternative poput voća i povrća pomažu u održavanju stabilnog inzulina pa se manje kalorija 'skladišti' u obliku masti. Kao rezultat toga, glad se smanjuje, metabolizam ubrzava i lakše se mršavi.

Smanjit ćete rizik od dijabetesa

Manje slatkiša znači i manje kilograma, ali i smanjeni rizik od dijabetesa tipa 2.

- Prehrana koja uključuje ugljikohidrate koji se brzo probavljaju, poput šećera, zahtjeva da gušterača oslobađa više inzulina. Malo po malo, tako dolazi do dijabetesa - objašnjava dr. Ludwig.

Zdravije srce

Srce je jedan od najvažnijih organa u tijelu, a šećer na njega ima veliki utjecaj. Istraživanja su pokazala da ljudi koji su od 17 do 21 % dnevnih kalorija konzumirali u obliku slatkiša, imaju 38 % veći rizik od smrti uzrokovane srčanim bolestima u usporedbi s onima koji su slatkiše konzumirali u 8% dnevnih kalorija, piše Health.

