Evo što naši stručnjaci kažu o krvnom testu za rak debelog crijeva koji je odobren u Americi

Kolorektalni karcinom jedan je od onih koji se najlakše mogu detektirati i liječiti, osobito ako se ljudi odazovu na Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva. On podrazumijeva analizu stolice, a kasnije po potrebi i kolonoskopiju, uz druge pretrage. No baš nju ljudi često izbjegavaju zbog nelagode i srama, pa su zbog tih razloga u SAD-u otišli korak dalje tako da je FDA (Agencija za hranu i lijekove) u srpnju odobrila SimpleScreen CRC test krvi. Riječ je o testu krvi kojim se otkriva kolorektalni karcinom, a rezultati pokazuju, tvrde istraživači, da test bez pogreške otkriva osam od deset karcinoma.

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Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Hrvatskoj se godišnje u prosjeku otkrije između 3500 i 4000 novih slučajeva raka debelog i završnog crijeva. Ova bolest predstavlja drugi vodeći uzrok smrtnosti od malignih bolesti u državi, s oko 2000 umrlih godišnje. Ako se na vrijeme otkrije, rak debelog crijeva izlječiv je u devet od deset slučajeva, no kao što smo već spomenuli, mnogi zbog nelagode, srama i nedovoljne svjesnosti izbjegavaju testiranje stolice i kolonoskopiju. SimpleScreen CRC test krvi, koji je odobrila američka FDA, odlična je vijest, no ipak nije zamišljen da samostalno bude dovoljan za potvrdu dijagnoze, nego kao nadopuna postojećim metodama. Cilj mu je kvalitetnije napraviti probir pacijenata koji trebaju detaljniju dijagnostiku.

Gastroenterolog dr. Božo Radić iz Poliklinike Amruševa kaže da je najvažnije razlikovati probir, odnosno pregled osoba bez simptoma, od dijagnostike.

- SimpleScreen CRC namijenjen je probiru osoba prosječnog rizika od 45. godine. U krvi traži molekularne signale povezane s kolorektalnim karcinomom, ali pozitivan rezultat nije dokaz da osoba ima rak. Nakon pozitivnog nalaza mora se učiniti kolonoskopija, a konačna dijagnoza postavlja se patohistološkim pregledom uzorka tkiva. Ni negativan nalaz krvnog testa ne može sa sigurnošću isključiti bolest - tumači dr. Radić dodajući kako je važna i razlika između prekancerozne promjene, ranog raka i već razvijenog karcinoma.

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Prekancerozne lezije, poput uznapredovalih polipa, još nisu rak, ali se on iz njih može razviti. Kolonoskopijom ih je, kaže dr. Radić, moguće pronaći i odstraniti te tako spriječiti nastanak karcinoma. SimpleScreen je, navodi, u kliničkom istraživanju otkrio 79,2 posto karcinoma kad su se zajedno promatrali svi stadiji bolesti, ali samo 57,1 posto karcinoma prvog stadija i 12,5 posto uznapredovalih prekanceroznih lezija. Test, zaključuje dr. Radić, bolje otkriva već razvijeni karcinom nego njegove preteče i najraniji stadij bolesti.

- FDA ga nije odobrila kao zamjenu za kolonoskopiju, nego kao dodatnu mogućnost probira. U službenoj procjeni navela je da test može imati javnozdravstvenu korist, osobito ako jednostavno vađenje krvi potakne na probir osobe koje sad ne prihvaćaju kolonoskopiju ili testiranje stolice. FDA je zaključila da, uz jasno navedena ograničenja i dodatno praćenje nakon odobrenja, očekivane koristi testa za osobe prosječnog rizika nadmašuju njegove rizike. Njegova glavna vrijednost nije u tome što je pouzdaniji od postojećih metoda, nego u tome što bi mogao povećati broj pregledanih ljudi - kaže gastroenterolog dr. Radić.

A hoće li Europa, uključujući i Hrvatsku, uvesti ovaj test u svoju kliničku primjenu još se ne zna. Dr. Radić kaže da se odobrenje FDA odnosi samo na SAD i ne znači automatsko prihvaćanje testa u Europi. Aktualne smjernice Europske komisije kao preferiranu metodu organiziranog probira preporučuju FIT (fekalni imunokemijski test) svake dvije godine. Krvne testove temeljene na slobodnoj DNK još navode kao područje daljnjih istraživanja, kaže liječnik, a ne kao preporučeni standard probira. Stoga se na temelju trenutačno dostupnih službenih podataka ne može reći hoće li i kad SimpleScreen biti uveden u Europskoj uniji ili Hrvatskoj, a to naravno ovisi i o proizvođaču.

- U Hrvatskoj se žene i muškarci od 50. do navršene 74. godine svake dvije godine pozivaju na testiranje nevidljive krvi u stolici. Dosadašnji program koristio je tradicionalni gFOBT (gvajakov test na okultnu krv u stolici), dok je, prema službenoj objavi HZJZ-a, pilot-projekt uvođenja FIT-a započeo na području Zagreba, uz planirano širenje na ostale dijelove Hrvatske. Osobe s pozitivnim nalazom upućuju se na kolonoskopiju u okviru programa - pojašnjava dr. Božo Radić.

Dodaje i da su FIT i tradicionalni gFOBT testovi probira koji traže skrivenu krv u stolici, a ne rak izravno. Naime, gFOBT kemijskom reakcijom otkriva hem pa na rezultat mogu utjecati određene namirnice. FIT pomoću protutijela specifično otkriva ljudski hemoglobin, osjetljiviji je, a posebna prehrambena priprema u pravilu nije potrebna. Pozitivan nalaz bilo kojeg testa stolice, upozorava dr. Radić, nije dijagnoza raka i mora se razjasniti kolonoskopijom.