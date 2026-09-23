Evo što ne smijete raditi prije odlaska doktoru: Problematični su lak, sok od naranče, dezić...

Naravno, ne vrijede ista pravila za svaki liječnički pregled. Prije pojedinih pretraga potrebno je postiti, dok kod drugih treba izbjegavati određenu hranu, piće ili proizvode koje svakodnevno koristimo. Ovo su stvari na koje treba obratiti pozornost prije odlaska liječniku.

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Pokretanje videa... 01:49 Zagreb: Doktor Ivan Zovko koji je u bolnici Sveti Duh zbrinuo napuštenu bebu | Video: 24sata/pixsell

Izbjegavajte parfem i kolonjske vode

Nanošenje omiljenog parfema prije izlaska iz kuće mnogima je dio svakodnevne rutine, no prije posjeta liječniku možda ga je bolje preskočiti. Snažni mirisi mogu smetati liječnicima, medicinskom osoblju ili drugim pacijentima koji imaju astmu ili alergije.

Liječnik tijekom pregleda često mora biti vrlo blizu pacijenta, a nekoliko minuta izloženosti intenzivnom mirisu kod osjetljivih osoba može izazvati probleme s disanjem. Zato je prije pregleda najbolje izbjegavati intenzivne parfeme, kolonjske vode i mirisne sprejeve za tijelo.

Nemojte piti kavu neposredno prije pregleda

Jutarnja kava mnogima je nezamisliva, posebno kada je termin kod liječnika rano ujutro. Ipak, kofein neposredno prije mjerenja krvnog tlaka može utjecati na rezultat.

Foto: PROFIMEDIA

Kava, energetska pića i druga pića s kofeinom konzumirana unutar otprilike sat vremena prije mjerenja mogu privremeno povisiti izmjerenu vrijednost krvnog tlaka. Ako vam je kava neophodna, možete je ostaviti za nakon pregleda.

Prije nekih krvnih pretraga ne smije se jesti

Nije za svaku krvnu pretragu potrebno biti natašte, no za određene testove jest. Primjer je mjerenje glukoze u krvi natašte, prije kojeg se prema navodima iz galerije posti između osam i deset sati.

Hrana i piće mogu povisiti razinu šećera u krvi, pa liječniku otežati procjenu vrijednosti glukoze bez utjecaja nedavno konzumiranog obroka. Vodu je tijekom posta moguće piti, a osobama kojima je dugo gladovanje problem može biti praktičnije zakazati pretragu rano ujutro.

Prije mamografije preskočite dezodorans

Na dan mamografije nije preporučljivo nanositi dezodorans ili antiperspirant. Prema American Cancer Societyju, njihovi sastojci na rendgenskoj snimci mogu izgledati poput bijelih točkica i tako otežati očitavanje nalaza.

Prije pregleda preporučuje se dobro oprati područje pazuha kako na koži ne bi ostali tragovi proizvoda. Također se navodi da, ako je moguće, mamografiju zbog osjetljivosti i otečenosti dojki nije najugodnije planirati u tjednu prije menstruacije.

Metal može biti problem kod CT-a i magnetske rezonancije

Nakit, satovi, ukosnice, naočale, slušni aparati i određeni dentalni predmeti samo su neki od metalnih predmeta koje ljudi svakodnevno nose.

Kod CT-a takvi predmeti mogu ometati dobivanje jasnih snimki, dok prije magnetske rezonancije također treba ukloniti metalne predmete. Napopisu zabranjenih su i metalni patentni zatvarači te pribadače. Određene stvari poput satova, nakita, slušnih aparata i kartica magnetska rezonancija može i oštetiti, pa se prije pregleda treba držati dobivenih uputa.

Foto: Ilustracija/Robert Anic/PIXSELL

Prije kolonoskopije izbjegavajte crvene i narančaste napitke

Priprema za kolonoskopiju obično uključuje čišćenje crijeva i prehranu prema dobivenim uputama. Ako je propisana tekuća prehrana, boja napitaka također može biti važna.

Crveni i narančasti napitci u crijevima mogu zadržati boju i tijekom pregleda izgledati poput krvi. U tekstu se kao prihvatljivije alternative spominju zeleni i žuti sportski napitci, no osobe s dodatnim zdravstvenim problemima trebaju provjeriti s liječnikom što smiju konzumirati tijekom pripreme.

Alkohol može utjecati na rezultate

Alkohol prije određenih liječničkih pretraga također može biti problem. U galeriji se posebno spominje testiranje kolesterola jer alkohol može utjecati na dobivene vrijednosti.

Kako bi se smanjio rizik od netočnog rezultata, navodi se da alkohol ne bi trebalo konzumirati 24 sata prije takve pretrage. Liječniku je također važno iskreno reći koliko često i koliko alkohola osoba inače konzumira.

Prije dermatologa skinite lak s noktiju

Manikura ili pedikura neposredno prije pregleda kod dermatologa nije najbolja ideja, posebno ako liječnik treba napraviti detaljan pregled kože.

Promjene i melanomi ponekad se mogu nalaziti ispod noktiju, pa ih lak može prekriti i otežati pregled. Melanom se također može pojaviti na dijelovima kože koji na prvi pogled izgledaju sasvim normalno.

Ako kod dermatologa dolazite zbog moguće alergije ili iritacije, korisno je ponijeti kozmetičke proizvode koje koristite i za koje sumnjate da bi mogli izazivati problem, uključujući kremu za sunčanje.

Prije ultrazvuka prvo provjerite smijete li jesti

Ultrazvuk se ne koristi samo tijekom trudnoće. Njime se mogu pregledavati jetra, žučni mjehur, slezena, bubrezi, gušterača, mokraćni mjehur, krvne žile i drugi dijelovi tijela.

Priprema ovisi o području koje se pregledava. Kod ultrazvuka abdomena može biti potrebno ne jesti između osam i 12 sati jer hrana u probavnom sustavu može otežati dobivanje jasne slike.

Kod pregleda pojedinih organa, poput jetre ili gušterače, pacijent može dobiti i uputu da prije početka posta pojede obrok bez masnoće. Zato prije ultrazvuka treba provjeriti kada prestati jesti i što je dopušteno.

Izbjegavajte jako slanu hranu prije mjerenja tlaka

Grickalice, gotovi umaci, juhe i druga hrana bogata solju nisu najbolji izbor neposredno prije pregleda ako liječnik prati vaš krvni tlak.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Velika količina soli može privremeno povisiti krvni tlak i tako utjecati na izmjerene vrijednosti. To posebno može biti važno kod osoba koje već imaju hipertenziju i kojima liječnik na temelju mjerenja prati stanje ili prilagođava terapiju.

Neki lijekovi mogu utjecati na testiranje na droge

Određeni lijekovi i namirnice mogu dovesti do lažno pozitivnog rezultata na testiranju na droge. U galeriji se navode određene tablete za mršavljenje, nazalni dekongestivi te lijekovi protiv prehlade i peludne groznice, koji mogu utjecati na rezultate testiranja na amfetamine.

Spominje se i dobro poznat primjer maka u pecivima, koji kod nekih testova može dati pozitivan rezultat na opijate ili morfij, iako naprednije metode testiranja mogu razlikovati uzrok rezultata.

Zbog toga je važno prije testiranja prijaviti lijekove i druge pripravke koje uzimate, umjesto da ih samoinicijativno prestajete koristiti.

Prije testiranja na droge pripazite i na vodicu za usta

Neke vodice za ispiranje usta sadrže etanol, odnosno alkohol, koji može utjecati na rezultate određenih testova na alkohol i droge.

Tragovi etanola potencijalno mogu izazvati probleme čak i pri testiranju urina. Spominju se i sredstva za dezinfekciju ruku koja sadrže alkohol, zbog čega prije testiranja vrijedi provjeriti sastav proizvoda koje koristite.

Avokado izbjegavajte prije jednog specifičnog testa

Ovaj savjet ne odnosi se na uobičajene liječničke preglede nego na 5-HIAA test urina. Avokado sadrži serotonin, a njegovo razgrađivanje u tijelu može utjecati na količinu 5-hidroksiindoloctene kiseline koja se mjeri ovim testom.

Test se koristi za utvrđivanje povišenih vrijednosti 5-HIAA, koje mogu biti povezane s karcinoidnim tumorima. U galeriji se navodi da hranu koja sadrži serotonin treba izbjegavati najmanje tri dana prije testiranja. Liječniku također treba reći koje lijekove, vitamine, biljne pripravke i dodatke prehrani uzimate.

Nemojte pušiti prije operacije

Pušenje prije kirurškog zahvata povećava rizik od komplikacija. U galeriji se navode veći rizici od postoperativnog srčanog udara, krvnih ugrušaka i upale pluća, a anesteziolozima može biti teže održavati pravilno disanje pacijenta čija su pluća oštećena cigaretnim dimom.

Kod pušača rane također mogu sporije zacjeljivati. Prestanak pušenja zato može pozitivno utjecati na oporavak nakon zahvata, iako ovisnost o nikotinu i simptomi odvikavanja mogu znatno otežati prestanak.

Najvažnije je prije svakog pregleda ili pretrage slijediti konkretne upute liječnika jer priprema nije ista za sve postupke. Ono što je potrebno napraviti prije krvne pretrage ne mora vrijediti prije ultrazvuka, mamografije ili običnog liječničkog pregleda.