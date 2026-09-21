Pod stresom ste? Ovih 6 navika može vas smiriti u 10 minuta

Klinički psiholog dr. Karim J. Torres Sanchez objašnjava da je oslobađanje od stresa svjestan proces kojim pokušavamo ublažiti tjelesnu reakciju 'bori se ili bježi'. Cilj je pomoći organizmu da iz stanja pojačane pripravnosti prijeđe u mirnije stanje u kojem se tijelo može opustiti.

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1. Postupno opustite mišiće

Velik dio napetosti može ostati 'zarobljen' u tijelu, čak i kada toga nismo svjesni. Jedna od tehnika koju stručnjaci preporučuju je progresivno opuštanje mišića.

Sjednite ili legnite te krenite od šaka ili stopala. Odabranu skupinu mišića napnite koliko vam je ugodno i zadržite oko pet sekundi. Potom potpuno opustite mišiće tijekom sljedećih desetak do 15 sekundi i obratite pažnju na osjećaj topline i opuštenosti.

Postupak možete ponoviti na šakama, rukama, licu, vratu, ramenima, prsima, trbuhu, stražnjici, nogama i stopalima. Osim što može pomoći kod tjelesne napetosti, usmjeravanje pozornosti na tijelo vraća fokus na sadašnji trenutak.

Foto: 123RF

2. Prošećite deset minuta u prirodi

Kada ste pod stresom, obujte cipele i izađite u kratku šetnju, po mogućnosti na otvorenom. Važno je hodati u ujednačenom, ritmičnom tempu.

Mobitel spremite u džep i pokušajte barem deset minuta svjesno promatrati okolinu. Obratite pažnju na boje koje vidite, zvukove oko sebe, dodir stopala s tlom, način na koji se tijelo kreće i promjene u disanju.

Možete primijetiti lišće na drveću, pse u šetnji ili ljude koje susrećete putem. Cilj je barem nakratko odmaknuti misli od onoga što vas opterećuje i usmjeriti ih na ono što se događa oko vas.

3. Isprobajte 'zagrljaj leptira'

Tehnika poznata kao 'butterfly hug' ili zagrljaj leptira temelji se na naizmjeničnom laganom tapkanju rukama.

Prekrižite ruke preko prsa tako da vam srednji prsti budu otprilike ispod suprotnih ključnih kostiju. Ako vam je ugodnije, ruke možete položiti i na nadlaktice ili ramena. Palčevi se mogu spojiti tako da položaj ruku podsjeća na leptira.

Zatim zatvorite oči ili spustite pogled te počnite polako i duboko disati. Naizmjenično lagano tapkajte lijevom pa desnom rukom, zadržavajući spor i umirujući ritam. Stručnjak savjetuje da to nastavite jednu do tri minute ili dok ne osjetite da ste se smirili.

4. Doslovno 'istresite' stres iz tijela

Psihoterapeutkinja Kristin Anderson ističe kako stres često osjećamo upravo u tijelu, zbog čega ponekad može pomoći fizički pokret.

Postavite timer na pet do deset minuta pa protresite ruke, noge i ramena na način koji vam odgovara. Možete plesati, poskakivati ili se jednostavno dobro istegnuti.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Takvi pokreti nekima mogu djelovati pomalo smiješno, no prema Anderson mogu pomoći tijelu da potroši višak energije koji se javlja tijekom stresne reakcije. Zbog toga aktivno kretanje u određenim trenucima može biti korisnije od pokušaja da samo mirno sjedimo dok smo izrazito napeti.

5. Promijenite priču koju sami sebi ponavljate

Stres nije povezan samo s fizičkim reakcijama. Dio problema može biti i način na koji u mislima tumačimo situaciju.

Anderson preporučuje da desetak minuta razmislite o tome što si zapravo govorite. To mogu biti misli poput: 'Ne uspijevam', 'Nitko nije uz mene' ili 'Nikada neću sve stići'.

Kada prepoznate glavnu misao koja vas opterećuje, pokušajte se zapitati: 'Što bi još moglo biti istina?'.

Cilj nije ignorirati problem, nego pokušati situaciju sagledati iz još jednog kuta. Možete se, primjerice, podsjetiti na nešto što ste taj tjedan dobro napravili, situaciju u kojoj ste pokazali snagu ili jednostavno na činjenicu da trenutačna situacija neće trajati zauvijek.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

6. Zamislite svoje sigurno mjesto

Posljednja tehnika oslanja se na vođenu vizualizaciju. Zamislite mjesto na kojem se osjećate potpuno mirno, sigurno i opušteno.

To može biti stvarno mjesto na kojem ste već bili, poput plaže ili udobne sobe, neka lijepa uspomena ili potpuno zamišljeno mjesto, primjerice skrivena koliba ili tajni vrt.

Pokušajte mentalnu sliku učiniti što življom i uključiti što više osjetila. Zamislite što na tom mjestu vidite, čujete, osjećate pod prstima, kakve mirise osjećate, pa čak i kakav okus povezujete s njim.

Takva vježba može pomoći da se pozornost barem nakratko odvoji od stresne situacije i usmjeri prema iskustvu koje povezujete s mirom i sigurnošću.