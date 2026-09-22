Broj na vagi ne otkriva sve: Stisak šake i trbuh mogu otkriti rizik za zdravlje - evo kako

Znanstvenici su analizirali podatke 5674 odrasle osobe iz Sjedinjenih Američkih Država prikupljene u okviru istraživanja NHANES između 2011. i 2014. godine. Sudionici su praćeni gotovo sedam godina, a u tom je razdoblju umrlo njih 373.

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Slab stisak i veći trbuh zajedno nose najveći rizik

Istraživači su promatrali dvije mjere – promjer trbuha i relativnu snagu stiska šake, odnosno snagu stiska uzimajući u obzir veličinu tijela.

Rezultati su pokazali da su osobe koje su istodobno imale veći promjer trbuha i slabiju relativnu snagu stiska imale 97 posto veći rizik od smrti tijekom razdoblja praćenja u usporedbi s osobama koje nisu imale nijedno od ta dva obilježja. Povezanost je ostala prisutna i nakon što su istraživači uzeli u obzir dob, životne navike, socioekonomske čimbenike i postojeće bolesti.

Slabiji stisak i sam je bio važan pokazatelj

Veći promjer trbuha sam za sebe u ovoj studiji nije bio statistički značajno povezan s većom smrtnošću. Slabija relativna snaga stiska, međutim, jest.

Foto: 123RF

Sudionici s najslabijim stiskom u odnosu na veličinu tijela imali su gotovo 60 posto veći rizik od smrti od bilo kojeg uzroka. Najizraženiji rizik ipak je zabilježen kada su se slabiji stisak i veći trbuh pojavili zajedno.

Zašto je važan upravo trbuh?

Autori smatraju da mjerenje trbuha može dati informacije koje klasična tjelesna masa ne pokazuje. Masnoća nakupljena oko unutarnjih organa, poznata kao visceralno masno tkivo, povezuje se s nizom metaboličkih i kardiovaskularnih problema.

U ovom istraživanju znanstvenici nisu izravno mjerili količinu visceralne masti, nego sagitalni promjer trbuha, odnosno udaljenost od prednje do stražnje strane trbuha. Autori smatraju da ta mjera može pomoći u procjeni abdominalne pretilosti.

Foto: 123RF

Snaga stiska govori i o mišićnoj funkciji

Stisak šake već se dugo koristi kao jednostavan pokazatelj mišićne snage i funkcionalnog stanja organizma. Njegova prednost je u tome što se može brzo i jednostavno izmjeriti uređajem koji se naziva dinamometar.

Novija istraživanja dodatno pokazuju da kombiniranje podataka o trbušnoj masnoći i snazi stiska može dati korisnije informacije od promatranja samo jednog čimbenika. U velikoj studiji na gotovo pola milijuna sudionika UK Biobanka, primjerice, osobe s većim opsegom struka i slabijim stiskom imale su najviši rizik od razvoja dijabetesa tipa 2.

Znači li to da možemo zaboraviti BMI?

Ne. Stručnjaci upozoravaju da indeks tjelesne mase i dalje može biti koristan kao jedna od osnovnih mjera, ali ga ne bi trebalo promatrati izolirano.

Foto: 123RF

BMI ne razlikuje mišićnu masu od masnog tkiva niti pokazuje gdje se masnoća nalazi na tijelu. Zato se zdravstveno stanje preciznije procjenjuje kada se uz njega uzmu u obzir i opseg ili promjer trbuha, tjelesna snaga, promjene težine, kondicija i ostali zdravstveni pokazatelji.

Jedan test ipak ne može predvidjeti zdravlje

Autori naglašavaju da nijedna pojedinačna mjera ne može pouzdano predvidjeti buduće zdravlje niti nečiji životni vijek. Rezultati ove studije pokazuju povezanost, ali ne dokazuju da veći trbuh i slab stisak sami uzrokuju raniju smrt.

Potrebna su i dodatna istraživanja prije nego što kombinirano mjerenje trbuha i snage stiska postane dio rutinskih liječničkih pregleda.

