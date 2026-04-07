Evo što sve trebate raditi u vrtu u travnju za bogat rast biljaka

Travanjske vremenske prilike znaju biti varljive, stoga je ključno biti spreman zaštititi mlade biljke od mogućih kasnih mrazova. Uz dobru organizaciju, ovaj mjesec može biti najproduktivniji i najljepši u vrtlarskoj godini.

Priprema je pola posla: Tlo i gredice

Prije nego što lopata i sjeme krenu u akciju, najvažniji je korak priprema tla. Nakon zime, zemlja je često zbijena i siromašna. Sada je idealno vrijeme da se gredice obogate slojem zrelog komposta ili dobro odležanog stajskog gnoja. To će osigurati hranjive tvari potrebne za snažan rast. Prilikom obrade, pripazite da ne hodate po mokrom tlu kako ga ne biste dodatno sabili; ako je neophodno, postavite dasku na koju možete stati.

Iako je poriv za velikim proljetnim čišćenjem jak, preporučuje se sporiji pristup. Ostavite suho lišće i grančice još neko vrijeme jer služe kao sklonište za pčele i druge korisne kukce koji se tek bude. Gredice očistite od korova, ali s potpunim uklanjanjem biljnih ostataka pričekajte dok temperature ne postanu stabilnije. Također, ne zaboravite dezinficirati sve posude za sadnju otopinom izbjeljivača i vode (u omjeru jedan naprama devet) kako biste spriječili širenje biljnih bolesti.

Povrtnjak u punom jeku

Travanj je vrhunac sezone sjetve u povrtnjaku. Već početkom mjeseca, čim se tlo dovoljno prosuši da se mrvi u ruci, a ne lijepi u kuglu, vrijeme je za sjetvu kultura otpornih na hladnoću. Grašak, mrkva, peršin, blitva, špinat, rotkvice i razne vrste salata mogu se sijati izravno na otvoreno. U isto vrijeme sadi se luk i češnjak.

U drugoj polovici mjeseca na red dolaze krumpir te presadnice ranih kupusnjača poput kupusa, kelja, cvjetače i brokule. Ovo je također pravo vrijeme za sjetvu cikle, mahuna i kukuruza šećerca. Za one s manje prostora, mnoge od ovih kultura, a posebno [salate koje se mogu rezati više puta, uspješno se mogu uzgajati u posudama na balkonu ili terasi.

S osjetljivijim biljkama poput rajčica, paprika, patlidžana i krastavaca treba biti strpljiv. Iako se krajem travnja mogu sijati u zaštićenim prostorima, s njihovom sadnjom na otvoreno u kontinentalnim krajevima bolje je pričekati svibanj, kada prođe opasnost od mraza. Ako ste već uzgojili presadnice, obavezno ih postupno privikavajte na vanjske uvjete tako što ćete ih tijekom toplijih dana iznositi van na nekoliko sati.

Cvjetnjak se budi u bojama

Travanj unosi živost i u cvjetnjak. Sada je vrijeme za sadnju ljetnih lukovica koje će svojim cvjetovima uljepšavati vrt sve do jeseni. Gladioli, ljiljani i kane mogu se saditi izravno u zemlju, no s osjetljivijim dalijama pametnije je pričekati kraj mjeseca. Kako biste im dali prednost, gomolje dalija možete posaditi u posude i držati ih u zatvorenom prostoru, a van ih presaditi kada ojačaju.

Ovo je i mjesec za sjetvu mnogih vrsta jednogodišnjeg cvijeća. Neven, kadifice, cinije, kozmos i različak mogu se sijati direktno na gredice kako bi popunili praznine i privukli oprašivače. Istovremeno, idealno je vrijeme za dijeljenje i presađivanje trajnica koje cvatu ljeti i u jesen, poput zvjezdana i žednjaka. Iskopajte busen, podijelite ga na manje dijelove i presadite na željeno mjesto.

Grmove koji su cvali rano u proljeće, kao što su forzicija i jorgovan, potrebno je orezati čim završe s cvatnjom. Time se potiče rast novih izboja koji će nositi cvjetove iduće godine. Živice se također mogu oblikovati, a ruže prihraniti gnojivom bogatim dušikom čim se pojave prvi pupovi.

Voćnjak i travnjak spremni za sezonu

U voćnjaku je travanj posljednji trenutak za sadnju voćaka golog korijena, dok se one iz kontejnera mogu saditi i kasnije. Ovo je također idealan mjesec za cijepljenje. Maline i kupine se orezuju, a oko voćaka se dodaje prihrana. Jagodama se postavlja malč od slame kako bi se plodovi zaštitili od truljenja i prljavštine.

Travnjak se također budi i zahtijeva pažnju. Vrijeme je za prvu košnju u sezoni, pri čemu je važno postaviti noževe na višu razinu kako se trava ne bi oštetila. Eventualna ogoljela mjesta treba nadosijati, a ako je tlo zbijeno, prozračiti ga vilama. Ako je u travnjaku prisutna mahovina, sada je pravo vrijeme da se ona ukloni grabljama i primijeni odgovarajuće gnojivo za travnjak. Pravilna njega u travnju osigurat će gust i zelen tepih tijekom cijelog ljeta.

*Uz korištenje AI-ja