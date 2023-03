Evo što se sve događa u našem tijelu kad nam netko slomi srce

1. Mijenjaju se hormoni

Ljubav nas čini sretnima, a tada nam je tijelo prepuno hormona dopamina i oksitocina, koje nazivaju - hormonima ljubavi i sreće. Kada nam netko slomi srce, tada razina tih hormona drastično pada, a raste razina kortizola i epinefrina (adrenalin) - hormona stresa. Oni nas čine tjeskobnima.

Ako hormon stresa ostane na visokoj razini i to se ne mijenja, smanjuje se sposobnost stvaranja novih sjećanja. Možda je to način kako se naše tijelo, preciznije mozak, nosi sa stresom - tako da neke stvari zaboravi.

2. Imunološki sustav slabi

Visoka razina hormona stresa nakon prekida ljubavne veze djeluje negativno i na naš imunitet, a tada smo skloniji bolestima, na primjer, prehladama, infekcijama...

Stres i "slomljeno srce" uzrokuju da nam tijelo proizvodi manje bijelih krvnih stanica, a to su tzv. vojnici koji se bore protiv infekcija.

3. Povećava se tjelesna težina

Kada nas život pregazi, promjena hormona i pad imunološkog sustava, uzrokuju određene promjene i u našoj prehrani. Tijelo počne žudjeti za određenom hranom, najčešće za mastima, ugljikohidratima te slatkim i slanim slasticama. Sve to vodi povećanju tjelesne težine.

Za povećanje razine kortizola u tijelu karakteristično je pojačano sakupljanje masnoće na trbuhu. Vjeruje se kako kortizol pojačava žudnju za određenom hranom koja zapravo potiče proizvodnju serotonina koji može neutralizirati stres.

4. Dolazi do seksualne disfunkcije

Normalno je da čovjek nema baš neku želju za seksom kada se osjeća slomljeno. Međutim, čak i kada se nakon bolnog prekida počnemo osjećati bolje, događa se da dođe do određene seksualne disfunkcije, tijelo postane manje osjetljivo na podražaje. Kod muškaraca to čak može dovesti do poremećaja u erekciji.

Slomljeno srce pogoršava i predmenstrualne sindrome pa čak i otežati da žena ostane trudna.

5. Pojave se promjene na koži

Povećanje razine hormona stresa može pogoršati stanje naše kože. Pojavljuju se psorijaza, rosacea ili akne, a to pak čini da se osjećamo još lošije.

Poboljšanje stanja kožemje znak da se oporavljamo od prekida i da su pred nama bolji i sretniji dani.

6. Mozak ne radi kako treba

Nakon bolnog prekida događa se da nastane zbrka u glavi, kao da mozak ne radi kako treba, kao da nismo sposobni pravilno razmišljati. Na primjer, odjenemo majicu naopačke, stavimo mobitel u frižider, zaboravimo važne sastanke koje smo planirali tjednima...

Kada nam netko slomi srce, tijelo odgovara osjećajem zbunjenosti, mozak je rastresen i usredotočen na tugu koju osjećamo. Ali, u tim trenucima treba biti svjestan da će i to proći i da nećemo poludjeti.

7. Javlja se depresija

Emocije su jake. Snažno osjećamo tugu, i usamljenost. Sve to može dovesti do depresije jer osjećaj napuštenosti i tuga dovode do rušenja samopouzdanja i do osjećaja kao da se svijet oko nas raspada, a nemamo nikoga tko bi nam pomogao i to olakšao.

Važno je u tim trenucima pokušati biti svjestan da to vodi depresiji i razgovarati s nekime otvoreno. Svatko ponekad treba ohrabrenje i rame za plakanje - to je normalno i ljudski, otkriva portal consciousreminder.com.

