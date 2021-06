Iako oko 60 posto odraslih gleda televiziju u roku od sat vremena prije spavanja, studija iz 2013. godine, objavljena u časopisu Journal of Clinical Sleep Medicine, pokazuje da ta praksa nije idealna.

POGLEDAJTE VIDEO:

Gledanje televizije stimulira mozak kada bi ga trebali pripremati za mirovanje. Studija iz 2019. godine objavljena u časopisu Chronobiology International pokazala je da sjaj televizora može poremetiti vaš unutarnji sat i razinu melatonina, koji igraju ključnu ulogu u mirnom spavanju. Ranija studija iz 2014. godine pokazala je da gledanje televizije prije spavanja dovodi do lošije kvalitete sna i osjećaja umora sljedeći dan.

Napišite popis obaveza

Studija dr. Michaela Scullina, objavljena 2018. u časopisu Journal of Experimental Psychology, pokazala je da odvajanje pet minuta kako bi se zapisali zadaci koje treba obaviti sljedeći dan pomaže rasteretiti misli koje ljude obično drže budnima do kasno u noć. Ublažavanje tih misli dovelo je do bržeg sna. Također, što su ljudi preciznije napisali svoj popis obveza, brže su zaspali, pa budite vrlo detaljni kada radite svoj popis.

Pisanje popisa obaveza pomaže i kod drugih aktivnosti, a ne samo nakon gledanja televizije. Ako ste prije spavanja slušali glazbu i ne možete izbaciti neku melodiju ili pjesmu iz glave, pisanje popisa će vam pomoći u tome.

- Poputno fokusiranje na neki zadatak pomoći će vam da izbacite neku melodiju, pjesmu ili misao iz glave - objasnio je Scullin.

Još neki načini za opuštanje mozga prije spavanja

Psihologinja dr. Michelle Drerup kaže da san može omesti i spavanje u pretoploj sobi. Za odrasle, Drerup kaže da je optimalna temperatura za spavanje između 15 i 20°C. Pa ako se borite da zaspite, pokušajte smanjiti temperaturu u spavaćoj sobi.

Možete iskušati i tehniku disanja 4-7-8 dr. Andrewa Weila. To uključuje naizmjenično zadržavanje i otpuštanje daha dok brojite do četiri, sedam i osam.

Čitanje knjige je stari trik koji vam može pomoći da zaspite - sve dok štivo nije previše uzbudljivo, piše Msn.