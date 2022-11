Evo tko je dizajner u čiju je čast Kolinda nosila kockice u Katru: Superstar koji je volio pomagati

Dizajner u čiju je čast Kolinda Kitarović na tribinama Svjetskog nogometnog prvenstva odjenula Louis Vuitton košulju s crveno-bijelim kockicama, Virgil Abloh, bio je prvi Afroamerikanac na poziciji umjetničkog direktora u modnoj kući Louis Vuitton, od 2018. godine, a iste godine časopis Time proglasio ga je jednim od 100 najutjecajnijih ljudi na svijetu.

Već 2019. godine Lous Vuitton zabilježio je rast prodaje za 20 posto, koja se velikim dijelom imenovala i na toj akviziciji. Zanimljivo je da je jedan od najvećih dizajnera svijeta svojim stavom i kreacijama uspio izazvati i dosta kontroverzi. Naime, sam je primijetio da je jedno od njegovih načela da se novi dizajn može stvoriti mijenjanjem originala za samo tri posto, kazavši da mu Duchampov presedan 'daje temelje za kopiranje i lijepljenje, preuzimanje i ponovno primjenjivanje'. Zbog te je filozofije svojedobno bio optužen za plagijat i prisvajanje ideje, nakon što su mu osporili originalnost dizajna logotipa modne kuće Off-White, koju je osnovao, a kasnije i neke komade odjeće i namještaja, no to nije umanjilo njegov uspjeh u modnom svijetu.

Možda i zato što je u svojim kreacijama koristio sve ono što je dostupno i 'običnom' čovjeku koji na modu ne može potrošiti puno, pa su, tako, dio njegove vrlo popularne kolekcije lančići i drugi nakit od - spajalica.

Foto: Profimedia/dpa/pixsell/canva

Nakon njegove smrti, svjetski mediji ocijenili su da je dostigao razinu globalne slave neuobičajenu za dizajnera te da se može smatrati inspirativnom figurom, ne samo kad je riječ o modi, nego i načinu na koji je funkcionirao u svijetu. U jednome od intervjua za Vogue iz 2021. kazao je kako vjeruje da je taj njegov uspon u modnom dizajnu samo proizvod činjenice da je svoj put podredio većem cilju: stvaranju globalne zajednice u kojoj 'nema mjesta za elitizam'. Naime, svojom uličnom modom cijeli život je otvarao prilike za ljude kojima je prilika u životu često uskraćena.

Tako je 2017. kreirao uniformu za Melting Passes, tim nogometaša koji su neposredno prije toga doselili u Pariz, koji su zbog toga što nisu imali status rezidenata ostali isključeni iz službenih natjecanja. Umjesto na terenu, dobili su mjesto u publici na njegovoj reviji. Još jedan primjer takvog djelovanja bilo je kad je na svoju prvu reviju za Louis Vuitton u Tuileriesu 2018. godine doveo 3000 učenika, a cijelo vrijeme javno je podržavao skejtbordersku i surfersku scenu u Gani, rodnoj zemlji svojih roditelja, nastojeći tako poslati poruku o potrebi da se podrži siromašni svijet. Kroz modu, zalagao se za one koji jednostavno nisu bili 'u modi'.

Foto: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Abloh je rođen 30. rujna 1980. u Rockfordu, u američkoj saveznoj državi Illinois, a preminuo 28. studenog 2021, upravo na dan kad je bivša hrvatska predsjednica na tribinama nosila košulju s njegovim potpisom. Inače, kockice s dresa hrvatske reprezentacije prvi put je uklopio u svakodnevnu odjevnu kombinaciju bez većeg povoda, zato što mu se razigranost tih kockica jako svidjela, i na svom je Instagram profilu često objavljivao različite svakodnevne kreacije u koje se taj motiv može uklopiti.

Majka mu je bila krojačica i od nje je vrlo rano naučio šivati. Diplomirao je na Sveučilištu Wisconsin-Madison 2002., kao prvostupnik građevinarstva, a onda završio magisterij iz arhitekture. U vrijeme kad je još bio u studentskom kampusu, gradila se zgrada koju je dizajnirao arhitekt Rem Koolhaas (koji je također radio na modnim kolekcijama za Pradu) i to mu je pobudilo interes za modu. Još za vrijeme studija dizajnirao je majice i pisao o modi i dizajnu, za poznati blog The Brilliance. Nakon diplome odlučio se za stažiranje u Fendiju, gdje je upoznao Kanyea Westa.

Njihova suradnja zaintrigirala je izvršnog direktora Louis Vuittona, Michaela Burkea. West i Abloh zajedno su pokrenuli maloprodajnu trgovinu RSVP Gallery, a potom ga je West imenovao kreativnim direktorom svoje kreativne agencije Donda.

Ubrzo je postao i umjetnički direktor albuma Watch The Throne, koji je West izdao u suradnji sa Jay-Z-em, koji je Ablohu 2011. donio nominaciju za Grammy.

Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW/Dalibor Urukalović/Pixsell

Nakon što je otvorio vlastitu tvrtku Off-White, zamišljenu prvenstveno kao umjetnički projekt, postigla je veliki uspjeh, vjerojatno zbog pristupa 'običnoj' uličnoj odjeći koju je Abloh imao na umu. Naime, jednom je kazao kako se ulična odjeća obično smatra jeftinom, te da je njegov cilj bio dodati joj 'ono nešto' što će zaintrigirati i intelektualni sloj. Tako je njegova prva kolekcija Off-White bila inspirirana lebdećom staklenom kućom Ludwiga Miesa van der Rohea, Farnsworth House, te ju je predstavio s referencama na baroknog umjetnika Caravaggia i njemački dizajnerski studio Bauhaus s početka 20. stoljeća.

Brend je privukao veliku pozornost od Pariza, preko Kine, Japana, pa sve do SAD-a. Osim toga, Ablohova ženska linija odjeće koju je 'izbacio' 2014. godine konkurirala je za industrijsku nagradu Louisa Vuittona, ali je prednost pripala Marques'Almeide i Jacquemusu. No, do kraja 2018. Off-White stekao je popularnost i indeks prodaje koji ga je svrstao u najpopularniju marku u svijetu, nadmašivši Gucci.

Foto: Instagram(Christopher Swann Photography

Virgil Abloh neko vrijeme surađivao je i sa švedskom IKEA-om, u dizajnu namještaja te torbi, nakon što je dvije godine ranije dizajnirao novu kolekciju kompanije Nike, pod nazivom 'The Ten', redizajniravši neke od najprodavanijih cipela te tvrtke. Često je surađivao i s drugim tvrtkama koje se bave proizvodnjom namještaja, radeći na dizajnu stolica, stolića za kavu, kreveta, ormara, ogledala i tepiha. U suradnji s konceptualnom umjetnicom Jenny Holzer nastojao je odgovoriti i na jačanje neonacionalizma, pa su 2017. godine promovirali liniju odjeće koja naglašava pozitivne aspekte imigracije, kulturne integracije i globalizacije.

Kad je 25. ožujka 2018., imenovan umjetničkim direktorom Louis Vuittonove linije muške odjeće, bio je jedan od rijetkih Afroamerikanaca dizajnera na čelu tako velike francuske modne kuće. Za njegov debitantski show s linijom odjeće za tu kuću pistom su prošetali Playboi Carti, Steve Lacy, A$AP Nast, Dev Hynes i Kid Cudi, nakon čega je odjeća s njegovim potpisom postala vrlo tražena.

Postao je autor originalne odjeće dizajnirane za Serenu Williams, koju je nosila tijekom US Opena 2018., u suradnji s Nikeom, a godinu kasnije opet je pokrenuo suradnju sa IKEA-om dizajnirajući namještaj za milenijalce.

Foto: IKEA

Pritom kombinira različite elemente stila, uz ono što je već bilo pomalo specifično za njega: postavljanje riječi u navodnicima na različite odjevne predmete, odnosno namještaj. Jedan od najpopularnijih predmeta s njegovim potpisom je torba Frakta, bež boje, s tekstom 'Skulptura', otisnutim sa strane. U ožujku 2019. Abloh je za SSENSE kreirao i kolekciju odjeće za vježbanje.

Foto: Instagram

Godine 2019. Abloh je imenovan članom upravnog odbora Vijeća modnih dizajnera Amerike, koje nastoji promovirati američku modnu industriju. Surađivao je na umjetničkim projektima s brojnim svjetskim umjetnicima, a prva njegova samostalna umjetnička izložba održana je u Muzeju suvremene umjetnosti u Chicagu 2019., pod nazivom Virgil Abloh: Figures of Speech. Brojna izdanja izložbe u muzejima diljem SAD-a obuhvaćaju dva desetljeća umjetnikove prakse, uključujući, između ostalih, suradnju s umjetnikom Takashijem Murakamijem, glazbenikom Kanyeom Westom i arhitektom Remom Koolhaasom; te materijal iz njegove modne kuće Off-White; i dijelove kolekcija iz Louis Vuittona.

Foto: IKEA

Ne treba zaboraviti da se Abloh okušao i u glazbenom svijetu. Naime, još kao srednjoškolac i student radio je kao DJ na kućnim zabavama i s vremenom je stekao ime te počeo raditi kao glavni DJ na brojnim nastupima u svijetu. Okušao se i kao autor dizajna za omote albuma mladih glazbenika, a 2021. je pokrenuo i vlastitu mjesečnu internetsku radio emisiju na Worldwide FM-u, pod nazivom 'Imaginary Radio', u sklopu koje je razgovarao s glazbenicima i drugim kreativcima.

Abloh se bavio i humanitarnim radom. Tako je 2020. osnovao Virgil Abloh 'Post-Modern' fond za stipendiranje te prikupio milijun dolara za stipendije Afroamerikancima studentima. Kroz svoje brendove pokrenuo je i fondove potpore mladim Afroamerikancima u poslovnom svijetu, projekt 'I Support Young Black Businesses', u sklopu kojega su se prodavale majice s kapuljačom i istim natpisom). Često je podupirao mlade dizajnere i mlade nade.

Živio je u Chicagu, sa suprugom Shannon i njihovo dvoje djece. Nakon što mu je 2019. dijagnosticiran srčani angiosarkom, vrsta karcinoma, neko vrijeme držao je dijagnozu u tajnosti i nastojao se boriti s njom, no u studenom prošle godine izgubio je bitku protiv bolesti.





