Evo zašto često birate pogrešne partnere te kako povećati šanse za pronalazak 'onog pravog'

Prolazna zaljubljenost

Partnere najčešće biramo na temelju toga kako se s njima osjećamo. Međutim, intenzitet naših romantičnih osjećaja ne mora nužno biti u korelaciji s tim koliko nam je ta osoba dobar partner.

POGLEDAJTE VIDEO:

Mnogi pate od onoga što se ponekad naziva 'sindrom ljubavnog kretena' - sklonost da se zaljubimo u nekoga tko je još uvijek nezreo, pati od nedostatka samokontrole ili empatije. Takvi su ljudi uglavnom nevjerojatno šarmantni kada ih prvi put upoznate. Neki uživaju u uzbuđenju neuzvraćene ljubavi.

Biologija

Biološki gledano, spremni smo tražiti određene fizičke osobine umjesto dobre duše. Neka istraživanja sugeriraju da također tražimo raznolikost na genetskoj razini - to jest, nekoga tko je biološki drugačiji od nas. Sa svim tim faktorima u igri, kompatibilnost veze možda neće imati veliki utjecaj na to hoćemo li se stvarno zaljubiti u tog partnera. To može značiti da ćemo propustiti 'crvene zastavice' kod partnera.

Foto: Dreamstime_

Stare rane

Da stvari budu još složenije, skloni smo podsvjesno koristiti odnose iz prošlosti kao mjesta za liječenje zaostalih rana iz djetinjstva. Na primjer, ako je vaša majka bila pretjerano kritična ili je vaš otac bio često odsutan, možda ćete tražiti partnere upravo s tim kvalitetama.

Kako poboljšati proces odabira

Jasno je da postoje mnogi biološki i psihološki razlozi zašto odabir kvalitetnog partnera može biti tako težak - stoga nemojte biti prestrogi prema sebi jer povremeno završite s krivom osobom.

1. Upoznajte sebe

Poznavati sebe u potpunosti znači razumjeti vlastite snage i izazove kada su u pitanju odnosi, kako prošla iskustva i dalje utječu na vas danas i gdje ste najranjiviji. Što vas pokreće? Zbog čega se osjećate sigurno i voljeno? Koje osobine kod partnera izvlače ono najbolje iz vas?

2. Provjerite povijest svog potencijalnog partnera

Obratite pozornost na povijest i razinu samosvijesti potencijalnog partnera. Kako govore o bivšim vezama? Jesu li sposobni priznati svoju ulogu u situacijama koje nisu dobro prošle ili je uvijek kriv onaj drugi? Kakve odnose imaju s članovima obitelji?

Foto: Dreamstime

3. Poslušajte svoje prijatelje

Zatražite mišljenje svojih prijatelja, obitelji, stručnjaka za odnose ili bilo koga drugog u čije mišljenje vjerujete. Ako vas upozore na nešto, shvatite ta upozorenja ozbiljno.

4. Ne žurite

Ne donosite na početku veze, ozbiljne odluke. Uzmite si vremena da upoznate partnera prije nego što požurite u bilo kakve velike korake s velikim posljedicama, prenosi mbg.